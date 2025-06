“เฌอปราง” ทิ้งทวนซีรีส์ให้แฟนๆ หายคิดถึง ก่อนบินไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 1 ปี หวังต่อยอดกรุยทางสร้างตัว

ทำเอาแฟนๆ หลายคนแอบใจหาย ที่นักร้อง-นักแสดงสาวอดีตสมาชิกและผู้จัดการวง BNK48 เตรียมบินไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วๆ นี้แล้ว ซึ่งเจ้าตัวจะทิ้งทวนด้วยซีรีส์เรื่อง 9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ ปีหน้ามีผลงานให้ทุกคนได้ชม ไม่หายไปไหน“ก็ถือเป็นเรื่องทิ้งทวนค่ะ วันนี้จะมีฉายเป็นพรีเมียร์ 2 อีพีแรกที่จะออนวันที่ 9 - 10 มิถุนายนนี้ อย่าลืมติดตาม อาจจะมีฟีดแบ็กจากวันนี้ที่ได้รับชมกัน แต่ว่าทุกคนน่าจะอยากดูซ้ำ ต้องดูวันที่ 9 มิถุนายน เริ่มตอนแรกทางช่องวัน 31 เวลา 20.30 น. ทุกวันจันทร์-อังคาร รวมถึงมีแบบอันคัตทางแอปพลิเคชั่น oneD ค่ะยังมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมอยู่ค่ะ ก็ฝากซีรีส์ 9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ ไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครดูแล้วตอนที่ออนแอร์ก็ดูอันคัตได้อีก ปลายปีอาจจะคิดถึงกัน ก็ฝากดู 9 YEARS OF YOU ด้วยนะคะก็อาจจะต้องบินกลับมาทำงานค่ะ มีหลายโปรเจกต์เหมือนกันที่จะต้องบินกลับมาทำงานเก็บตกอะไรต่างๆ จริงๆ ก็เป็นการไปญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยค่ะที่แพลนไว้ก็คงอีกไม่นานนี้ค่ะ เพราะว่าเทอมหน้าจะเริ่มกันยายน แต่ก็มีถ่ายงานก่อนไป เรียกว่าเฉียดฉิวก่อนเริ่มเรียนเลยทีเดียว ก็เคลียร์งานไว้แล้วด้วย ต้องบอกว่าได้ถ่ายทอดงานให้กับน้องๆ BNK ไปหมดแล้ว วางมือจากการเป็นผู้จัดการวงของทาง BNK 48 แล้ว ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จ่ายเงินแล้ว กำลังดูเรื่องที่พักอยู่ค่ะ ไปเป็นปีเลย แต่ว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็ติดต่อมาได้ รับถ่ายงานจากที่โน่นส่งมาให้ก็ได้ อยากให้โปรโมตอะไรก็ไลน์มาบอกกันได้ค่ะ”บอกส่งต่อทุกอย่างให้น้องๆ BNK48 ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว“หลักสูตรแค่ปีเดียวค่ะ เป็นเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ที่ Globis University เรียกได้ว่าไม่ได้ไปไหนไกลค่ะคือเฌอไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลย เป็นความฝันที่อยากทำมานานมากๆ ตั้งแต่ปริญญาตรีแต่ว่าน้องๆ ก็จะอยู่กันได้อย่างแน่นอนค่ะ ก็ฝากติดตามน้องๆ ต่อไป รวมถึงติดตามเฌอในฐานะที่เป็นนักแสดง และอาจจะมีอีกหลายบทบาท เป็นมนุษย์ที่ชอบเรียนรู้ค่ะ ตอนนี้อยากไปเรียน Business MBA เราก็เลยตั้งใจที่จะไปทำตามความฝันของตัวเองในการเรียนต่อต่างประเทศด้วยค่ะที่ตั้งใจจะไปเรียนก็ต้องบอกว่าต่อยอดตัวเองด้วย เพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีอะไรให้เราต่อยอดต่อ เราก็เลยต้องสร้างของตัวเองค่ะเราได้รู้จักคนมากมาย ก็อยากเป็นเหมือนพวกเขาบ้างอยากทำอะไรต่างๆ มีพี่ๆ นักแสดงหลายๆ ท่านทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จ เราต้องหาของตัวเองสักอย่างแล้วแหละเราก็เป็นพิธีกรไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ก็ได้ แล้วตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัว ดูแลตัวเองเต็มตัว ถ้ามีงานอะไรติดต่อได้นะคะ รับงานได้อยู่เรื่อยๆ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นขออีกปีหนึ่งไปให้มั่นใจกับภาษามากกว่านี้ก่อน”