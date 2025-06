RIRIKO คว้ารางวัลระดับเอเชีย “Hall Of Fame in Singapore Awards 2025” ในสาขา “Feminine Wellness Product Hall of Fame”

งานประกาศรางวัล Hall Of Fame in Singapore Awards 2025 (HOFS AWARDS 2025) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ จัดโดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (Win Win PRPlus) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” ภายในงานยังได้รับเกียรติ และได้รับความร่วมมือจาก “ท่านอุรีรัชต์ เจริญโต” เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์, ท่านประธานสมาคมไทยในสิงคโปร์ “ท่านมาลินี ศรีนรา” และ “ดร. พาชื่น มาไลยพันธุ์” ตัวแทนจากสมาคมไทยในสิงคโปร์นอกจากนี้ HOFS AWARDS 2025 ยังมีเหล่า อินฟลูฯ คนดัง ครีเอเตอร์ นักธุรกิจ ซีอีโอ ผู้บริหาร และบริษัทแบรนด์ดังต่างๆ ที่ได้รับรางวัล HOFS AWARDS 2025 อาทิ แบมแบม กันต์พิมุกต์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ซอนย่า คูลลิ่ง, ดีเจมะตูม, ตั้ม โทมัส ทอม ผู้ชนะจากรายการ The Social Warrior, ออน สมฤทัย-หมอสอง นพรัตน์, ศรราม น้ำเพชร, ทีมยูทูบเบอร์ OHANA, บูม เทยกะทะ, แจ็ค เดอะโกสต์, เดวิด วิลเลี่ยม, Jenny Dollita, Yubin Shin, Ruslan Mamlay ฯลฯ