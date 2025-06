Philips (ฟิลิปส์) พลิกโฉมการรีดผ้าแบบเดิม  แท็คทีม “ดาว-แกงส้ม” เปิดตัวเตารีดไอน้ำฟิลิปส์ AI หนึ่งเดียวในโลก

Philips เปิดตัวปรากฏการณ์ใหม่ของโลกแห่งการรีดผ้าด้วยนวัตกรรม "ActiveSense" เตารีดที่มีกล้อง AI เตารีดอัจฉริยะแรกของโลกที่คิดและสั่งการแทนคุณ บอกได้คำเดียวอลังการงานสร้าง กับงานอีเว้นท์ที่พุ่งแรงแห่งปี เตารีดแรงดันไอน้ำฟิลิปส์ฉลาดล้ำขั้นสุด การันตีไม่มีผ้าไหม้ แถมยังง่ายแม้รีดผ้าไม่เป็น ก็ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายภายใต้คอนเซปต์ "Less Effort, More Free Time - รีดแบบโปร ชีวิตไม่มีสะดุด มีเวลาเหลือ!"ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงทุกมิติของชีวิต ฟิลิปส์สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเปิดตัว "Philips AI Iron" เตารีดแรงดันไอน้ำฟิลิปส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนึ่งเดียวในโลก ในงานเปิดตัวสุดพิเศษ ณ Fashion Island ณ บริเวณชั้น 3 ทางเข้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า Central ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Less Effort, More Free Time - รีดแบบโปร ชีวิตไม่มีสะดุด มีเวลาเหลือ!" โดยมี คุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์, District Leader Thailand บริษัท เวอร์ซุนิ (ประเทศไทย) เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนวิธีการดูแลเสื้อผ้าของคุณไปตลอดกาลงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนหลากหลายสำนักและแขกรับเชิญพิเศษ ดีเจดาว – ณัฐภัสสร สิมะเสถียร และ แกงส้ม – ธนทัต ชัยอรรถ คู่รักดาราสุดฮอต ที่ตบเท้าเข้างานมาร่วมทดสอบประสิทธิภาพของเตารีดฟิลิปส์ AI ผ่านการแข่งขันรีดผ้าสุดเข้มข้น พร้อมแบ่งปันเทคนิคการดูแลเสื้อผ้าแบรนด์เนมสุดหวงแหนของทั้งคู่ฉบับตัวมัม-ตัวพ่อสายแฟแกงส้ม-ธนทัต เผยว่า “เตารีดไอน้ำฟิลิปส์ AI ถูกใจพ่อบ้านมากๆ ทำให้การรีดผ้าของเรามีความสุข แล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าผ้าเราจะไหม้ จะลืมปิดสวิชท์ ไม่มีปัญหาตรงนี้เลย ทำให้การรีดผ้า มีความเรียบ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราตั้งอุณหภูมิในการรีดผ้าผิดหรือถูก” ส่วน ดีเจดาว – ณัฐภัสสร สิมะเสถียร เผยเพิ่มเติมอีกว่า “ดาวเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากๆ ก็จะมีเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะ หลากหลายสไตล์ หลากหลายเนื้อผ้า เตารีดไอน้ำฟิลิปส์ AI ช่วยให้การรีดผ้าง่ายขึ้น เพราะชะช่วยปรับความร้อนให้เหมาะสมกับผ้าของเราโดยอัตโนมัติ หรือคนที่ไม่เคยรีดผ้ามาก่อนก็จะเพลินกับการรีดผ้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องผ้าไหม้เลยค่ะ”ด้าน คุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์, District Leader Thailand บริษัท เวอร์ซุนิ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เตารีดฟิลิปส์ AI ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เราวางระบบที่ซับซ้อน เต็มไปด้วยนวัตกรรมชั้นสูง เพราะฟิลิฟส์เชื่อว่าเทคโนโลยีต้องทำให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้นในทุกๆวัน เตารีดฟิลิปส์ AI คือคำตอบสำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการเวลาเพื่อทำสิ่งต่างๆที่มีความหมายได้อย่างชาญฉลาด" ในฐานะผู้นำตลาดโลก เราไม่ได้หยุดแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เรากำลังสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนในอนาคต คุณจะเห็นฟิลิปส์นำเสนอโซลูชัน AI ในทุกมุมของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องนอน หรือแม้กระทั่งระบบดูแลสุขภาพส่วนบุคคล"สำหรับ Philips AI Iron เตารีดฟิลิปส์ AI นวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่ช่วยให้การรีดผ้าเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้ว เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานแทนคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการผสมผสาน 2 เทคโนโลยีหลักที่ใช้เวลาพัฒนามากกว่า 7 ปี ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนจะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบตามฉบับฟิลิปส์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ “เวลา” ด้วยเทคโนโลยี: ActiveSense Technology: ระบบกล้องอัจฉริยะที่วิเคราะห์เนื้อผ้าแบบเรียลไทม์ ด้วยฐานข้อมูลภาพผ้ากว่า 25,000 รูปภาพจากทั่วโลก ทำให้ AI สามารถจดจำและจำแนกเนื้อผ้าได้มากกว่า 50 ชนิด ตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีความยาก เช่นผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ไปจนถึงผ้าสังเคราะห์สมัยใหม่ ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ปรับอุณหภูมิและแรงดันไอน้ำให้เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิด เพราะมีเทคโนโลยี Fast Cooling ช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการันตี 100% ว่าไม่ทำให้ผ้าไหม้ แม้ทิ้งเตารีดไว้บนผ้านาน เตารีดฟิลิปส์ AI รุ่นนี้ยังมาพร้อมแรงดันไอน้ำสูงสุด 9 บาร์ ทำให้สามารถรีดผ้าได้เรียบลื่นในครั้งเดียว แม้กับผ้าหนานอกจากนวัตกรรม AI ในเตารีดของฟิลิปส์ เตารีดฟิลิปส์ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยให้การรีดผ้าเป็นเรื่องง่ายๆ OptimalTEMP Technology: เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อให้การรีดผ้าปลอดภัยกับทุกเนื้อผ้า และสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดย ไม่ต้องปรับอุณหภูมิเอง และ ไม่ต้องกังวลเรื่องผ้าไหม้เตารีดฟิลิปส์ AI เหนือกว่าการรีดผ้า เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิต เมื่อการรีดผ้ามีทางเลือกที่ง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ออฟฟิศ ที่ต้องแต่งตัวเป็นทางการทุกวัน สามารถรีดเสื้อเชิ้ตได้เรียบเป๊ะภายใน 3 นาทีคุณแม่วัยทำงาน ที่ต้องจัดการเสื้อผ้าครอบครัว AI จะจดจำนิสัยการรีดและปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติGen Z และ Millennials ที่ไม่เคยรีดผ้ามาก่อน สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้ผู้สูงอายุอาจมีข้อจำกัดด้านการใช้งานเตารีดแบบเก่า ระบบ AI สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำ หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน ช่วยลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานทุกวันพบกับ Philips AI Iron เตารีดไอน้ำฟิลิปส์ AI พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไทย Central, Robinson, Homepro, Powerbuy และ Power Mall รวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada, TikTok Shop และ NocNoc ด้วยราคาที่เข้าถึงได้สำหรับเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมบริการหลังการขายมาตรฐานสากล และการรับประกันสินค้า 2 ปีเต็มทั่วโลกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้ได้ที่จุดสาธิตสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website (https://www.philips.co.th) และ Social Media (Facebook : Philips Home Living) ของ Philips Thailand