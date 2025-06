“อินโนเฟรช” (InnoFresh) ปักธงผู้นํา OEM สายอาหาร พลิกโฉมธุรกิจด้วยพลังแบรนด์ กระหึ่มเวทีระดับชาติ THAIFEX 2025

สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด (InnoFresh) นำโดย นายธนาวัฒน์ ศรีศิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เดินหน้าปักธงสู่การเป็นผู้นํา OEM สายอาหาร พร้อมพลิกโฉมธุรกิจด้วยพลังแบรนด์ ออกบูธปลุกกระแส “Good Food, Good Mood, Good Taste” ในรูปแบบ Experience Booth ภายใต้แนวคิด “Caring Creates Happiness” หรือ “ใส่ใจทุกมื้อ คือความสุข” ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จ จากมายองเนสสูตรพิเศษถึง 10,000 สูตรรสชาติ สู่จานโลกที่มาพร้อมประสบการณ์ “Happiness in Every Bite” ยกทัพจัดเต็มแบรนด์อินเฮ้าส์ ทะยานสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม กระหึ่มท่งาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานีนายธนาวัฒน์ ศรีศิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด (InnoFresh) กล่าวว่า “เราดําเนินธุรกิจมาเป็นปีที่ 22 แล้วครับ ธุรกิจแรกของเราคือผลิตภัณฑ์มายองเนส เนื่องจาก ดร. ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทฯของเราเป็นลูกสาวของผู้ประกอบการฟาร์มไก่ ก็เลยมองว่าเราจะเอาไข่มาต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร จึงมาเป็นมายองเนส จากนั้นก็ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์มาเป็นซอส แล้วก็ครื่องปรุงต่างๆ เรื่อยมา จนก้าวมาสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแบบ OEM และ ODM โดยเรามุ่งเน้นการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร (OEM PROCESS) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก-ใหญ่ ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการแบบ One stop service ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญการทำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ เช่น มายองเนส น้ำสลัด ซอสปรุงรส ไส้เบเกอรี่ และแต่งหน้าเบเกอรี่ น้ำเชื่อมและน้ำผลไม้เข้มข้น ผลิตภัณฑ์ผสมแห้ง เครื่องแกง ผักแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นวัตกรรมและกำลังการผลิตที่ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ และหลงใหลใส่ใจในการสร้างสรรค์อาหารอร่อย มีคุณค่า รับรองด้วยมาตรฐานสากลสูงสุดระดับสากล ตามหลักการผลิตและความปลอดภัย (GHPs,HACCP,BRC) หลักศาสนาอิสลาม (HALAL) การจัดการสภาพแวดล้อม (ISO 14001) รวมถึงด้านจริยธรรม แรงงาน และความปลอดภัยด้านอุปโภค (SEDEX, SMETA) เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า ที่ InnoFresh เราใส่ใจครบทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขในทุกมื้ออาหารอย่างแท้จริง”และหลังจากที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อินโนเฟรชฯ (InnoFresh) ไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ด้วยการรุกตลาดค้าปลีกสร้างแบรนด์ของตัวเอง โดยมุ่งเน้นการใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก InnoFresh ที่ดีต่อลูกค้าและดีต่อโลก“ในช่วง 2 ปีนี้ อินโนเฟรชฯ ของเรามารุกทำแบรนด์ของตัวเอง เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าคอนซูมเมอร์และตลาดค้าปลีก ทั้งในประเทศไทย และส่งออกต่างประเทศมากขึ้น ภายใต้ แบรนด์ เซย์ โอ้ (Say Ohh!) ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับจิ้ม อาทิ รสเชดด้าชีส, รสมัสตาร์ดผสมน้ำผึ้งและชีส, รสหัวหอม, รสซีสสไปซี่ กลิ่นนาโช ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง อาทิ รสแฮมไก่และชีส, รสช็อกโกแลตผสมถั่วชิคพี,รสเกาด้าชีส,รสหัวหอมและเกาด้าชีส แบรนด์เฟรชโอ (FRESH O’) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สลัดครีม และ แบรนด์ซีเคร็ท สปูน (Zecret Spoon) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสพริก, น้ำจิ้มแจ่ว, น้ำจิ้มไก่ และ ซอสมะเขือเทศ ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาผลตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีมากๆ ทั้งในแง่ของรสชาติ คุณภาพของแบรนด์ที่มีความโดดเด่น ด้วยความที่เราเป็นโรงงานผลิตเองที่มีความเชี่ยวชาญและทันสมัย ผลิตภัณฑ์แบรนด์อินเฮ้าส์ภายใต้อินโนเฟรชฯ ของเรา จึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและตลาดเป็นอย่างดีครับ”ความสำเร็จของ อินโนเฟรชฯ (InnoFresh) จากมายองเนสสูตรพิเศษถึง 10,000 สูตรรสชาติสู่จานโลก ล่าสุดกับการสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ “Happiness in Every Bite” ปักธงความเป็นผู้นํา OEM สายอาหาร และนำพา แบรนด์เฟรชโอ (FRESH O’) แบรนด์ เซย์ โอ้ (Say Ohh!) แบรนด์ซีเคร็ท สปูน (Zecret Spoon) ทะยานสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม และบูธของ InnoFresh Co., Ltd. ได้กลายเป็นหนึ่งไฮไลต์ ท่ามกลางเวทีการแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี“อินโนเฟรชฯ (InnoFresh) ของเราได้มาออกบูธ InnoFresh Co., Ltd. ที่งาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อปลุกกระแส Good Food, Good Mood, Good Taste” โดยบูธของเรามาในรูปแบบ Experience Booth ภายใต้แนวคิด “Caring Creates Happiness” หรือ “ใส่ใจทุกมื้อ คือ ความสุข” สื่อสารแบรนด์ผ่าน 4 แกนหลัก ได้แก่ 1.) Food Innovation – โชว์ศักยภาพ R&D ด้วยสูตรอาหารกว่า 10,000 สูตร 2.) Sustainable Manufacturing – ยกระดับกระบวนการผลิตที่ใสใจสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO 14001, BRC, GMP/HACCP และ Halal 3.) Customized OEM-ODM Service – รับผลิตอาหารตามความต้องการ เฉพาะ ตั้งแต่ซอส นํ้าจิ้ม มายองเนส ไปจนถึงอาหารแช่แข็ง และ 4.) Own Brand Strategy – เปิดตัวสินค้าแบรนด์ของตนเองเพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภค”นายธนาวัฒน์ ศรีศิรินทร์ เผยต่ออีกว่า “เป็นโอกาสที่สำคัญมากๆ ที่แบรนด์ของเรา และ บ.อินโนเฟรชฯ (InnoFresh) ได้มาพบปะกับผู้ประกอบการ พบปะกับตัวแทนจําหน่าย ที่เค้าสนใจในสินค้าของเรา และผู้ที่ต้องการผลิตสินค้า OEM อย่างกลุ่มแรก ก็คือกลุ่มลูกค้า แบรนด์เฟรชโอ (FRESH O’) แบรนด์ เซย์ โอ้ (Say Ohh!) และ แบรนด์ซีเคร็ท สปูน (Zecret Spoon) ที่ต้องการนำสินค้าไปขาย ไปส่งออกต่างประเทศ เพราะมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และรสชาติที่หลายประเทศให้การยอมรับ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มแม่บ้าน ครอบครัว กลุ่มร้านค้า ก็ให้การตอบรับคือดีมากๆ และกลุ่มที่สอง กลุ่มลูกค้า OEM บ.อินโนเฟรชฯ (InnoFresh) ของเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราสามารถปรับสินค้าให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคได้ และในแต่ละประเทศ เพื่อช่วยให้ได้รับการยอมรับที่ดีขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะของเราที่ยืดหยุ่นได้ เรามีแพกเกจจิ้งเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นขวด เป็นหลอด เป็นถุง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และในแง่ของกระบวนการผลิต เราสามารถปรับกระบวนการผลิตได้ค่อนข้างเร็วซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเรา รวมทั้งเรายังมีทีมอาร์แอนด์ดีที่ค่อนข้างใหญ่ และเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อที่จะแบบตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของคู่ค้าได้ เราเป็นผู้ให้บริการ OEM สายอาหารแบบวันสต๊อปโซลูชั่น คิดอะไรไม่ออกก็ขอให้บอก เดี๋ยวเราช่วยคิดให้ครับ”