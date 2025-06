“E29” ผนึกกำลัง “Adhya Pictures” อินโดนีเซีย เปิดตัวเพลง “Till The End” ประกอบภาพยนตร์อินเตอร์ “Goodbye Farewell” ร้องโดย “แองจี้ ฐิติชา”

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและอินโดนีเซีย กับโปรเจกต์ระดับนานาชาติระหว่าง ค่ายเพลง E29 Music Identities (อีทูไนน์ มิวสิค ไอเดนติตี้) และ Adhya Pictures สตูดิโอภาพยนตร์จากอินโดนีเซีย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ “Goodbye Farewell” โดยได้ศิลปินหญิงชาวไทย “แองจี้ ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” มาถ่ายทอดบทเพลงสุดซึ้ง “Till The End” ซึ่งแองจี้ยังมีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องร่วมกับโปรดิวเซอร์มากฝีมือ "มิค เพชรภูมิ เพชรแก้ว"เพลง Till The End มาในแนว ป๊อบบัลลาด ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอารมณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกของการ “ตามหารักแท้” หรือ “การกลับบ้าน” ในเชิงสัญลักษณ์ ผ่านเสียงร้องอบอุ่นและเนื้อหาที่บอกเล่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเยียวยาใจ เพลงนี้สะท้อนความรู้สึกของตัวละครหลักในภาพยนตร์ที่ต้องผ่านทั้งความเหงาความเจ็บปวด และการลาจาก ก่อนจะได้พบกับใครบางคนที่ทำให้รู้สึก ปลอดภัยและมั่นคงอีกครั้ง“แป้ง ณัฐณิชา ทิพยมณฑล” ผู้บริหารค่ายเพลง “E29 MUSIC IDENTITIES”เปิดเผยถึงเบื้องหลังความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย ‘Till The End’ สะท้อนถึงการเดินทางด้านอารมณ์ของภาพยนตร์ ‘Goodbye Farewell’ ออกมาได้อย่างสวยงาม เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนผลงานของแองจี้ในฐานะทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงสำหรับโปรเจกต์พิเศษนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับ E29 MusicIdentities ในการนำเสนอความสามารถของวงการเพลงไทยสู่เวทีระดับโลก” ภาพยนตร์ “Goodbye Farewell” ผลงานกำกับโดย Adriyanto Dewo มีกำหนดเข้าฉายอย่างเป็นทางการในประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 5 มิถุนายน 2568แฟนๆ สามารถรับฟัง “Till The End” ได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำทั่วโลก เช่น Spotify, Apple Music, Joox, YouTube Music, TIDAL, Deezer และ Amazon Music และรับชมมิวสิกวิดีโอผ่านทาง YouTube ช่อง E29 Music Identities, TikTok, Facebook Reels และ Instagram Reelsรวมถึงดาวน์โหลดได้ผ่าน iTunes Store และ Line Melodyชมมิวสิกวิดีโอ “Till The End” ได้ที่นี่: https://youtu.be/tC2VjimSpB0ฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแฟลตฟอรฺ์ม https://ADAE29MUSICIDENTITIES.lnk.to/TillTheEnd_Ost_GOODBYE_FAREWELL