นักแสดงเกย์ “โจนาธาน จอส” ถูกเพื่อนบ้านยิงดับ สามีสงสัยปมเหยียดเพศ

โจนาธาน จอส นักพากย์ “King of the Hill” ถูกยิงเสียชีวิต คาดเหตุพิพาทกับเพื่อนบ้าน – ครอบครัวชี้เป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมือ “โจนาธาน จอส” วัย 59 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการให้เสียงตัวละคร John Redcorn ในซีรีส์อนิเมชันเรื่องดัง King of the Hill หลังถูกยิงเสียชีวิตโดยเพื่อนบ้านที่นครซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัสตำรวจเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยผู้ก่อเหตุชื่อ ซิกเฟรโด เซฆา อัลวาเรซ อายุ 56 ปี ถูกจับกุมและตั้งข้อหาฆาตกรรมในทันที อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดถึงสาเหตุของความขัดแย้งในครั้งนี้ฝั่งของ ทริสตัน เคิร์น เด กอนซาเลซ สามีของจอส โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “อาชญากรรมจากความเกลียดชัง”โดยเขาอ้างว่าทั้งคู่เคยถูกเพื่อนบ้านรายนี้คุกคามด้วยถ้อยคำเหยียดเพศมาแล้วหลายครั้ง และในวันเกิดเหตุ ขณะเดินทางกลับไปยังที่พักเดิมซึ่งเคยถูกไฟไหม้ เพื่อนบ้านคนดังกล่าวก็เริ่มตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบก่อนชักปืนยิง“เขาตะโกนคำเหยียดเพศอย่างรุนแรง แล้วหยิบปืนขึ้นจากตักและลั่นไก” เคิร์น เด กอนซาเลซกล่าวแม้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะยืนยันว่ามีประวัติคุกคามซ้ำซาก แต่โฆษกตำรวจออกแถลงการณ์ปฏิเสธว่า “จากการสอบสวนขณะนี้ ยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นอาชญากรรมที่มีมูลเหตุจูงใจจากรสนิยมทางเพศของผู้ตาย”เจ้าหน้าที่ได้ช่วยชีวิตจอสที่ล้มลงบริเวณริมถนนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาดแผลยังอยู่ในระหว่างรอการชันสูตรจากสำนักงานชันสูตรเขตแบ็กซาร์โจนาธาน จอส เป็นลูกหลานเชื้อสายอาปาเช่และคอมมานช์ มีผลงานการแสดงกว่า 30 ปี โดยนอกจากจะเป็นเสียงของ “John Redcorn” เขายังเคยปรากฏตัวใน Parks and Recreation, Tulsa King, Ray Donovan, และภาพยนตร์ True Gritตามรายงานจาก Variety เขามีกำหนดกลับมาพากย์เสียงในซีรีส์ King of the Hill ฉบับรีไววัลที่จะออกฉายบน Hulu ในเดือนสิงหาคมนี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จอสเพิ่งสูญเสียบ้านที่อาศัยมายาวนานจากเหตุไฟไหม้และสูญเสียสุนัขแสนรักไปด้วย โดยในขณะนั้นเขาเปิดเผยว่าไม่มีงานประจำ และบ้านก็ไม่มีไฟหรือแก๊สใช้งานเนื่องจากถูกบุกรุกหลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป แฟนคลับในซานอันโตนิโอได้กลับมาเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผ่าน GoFundMe อีกครั้ง