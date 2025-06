นาโตริ เจ้าของเพลง “Overdose” เตรียมจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย พฤศจิกายนนี้ หลัง Zepp Tour ญี่ปุ่นบัตร sold out ทุกโชว์! พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ 6 มิถุนายนนี้!

นักร้อง-นักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ ปิดฉาก “摩擦 (Friction)” Zepp Tour ครั้งแรกทั่วประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่ บัตรขายหมดทุกรอบใน 5 เมืองใหญ่ ได้แก่ นาโกย่า, โอซาก้า, ฟุกุโอกะ, โตเกียว และฮอกไกโด โดยรอบสุดท้าย ณ Zepp Sapporo วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ก็ Sold Out เช่นเดียวกันท่ามกลางเสียงปรบมือในโชว์รอบสุดท้ายที่ซัปโปโร นาโตริประกาศข่าวใหญ่กลางเวที มุ่งเดินหน้าสู่ต่างประเทศครั้งแรกกับโดยจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2025 ครอบคลุม 5 เมือง ได้แก่ ไทเป, กรุงเทพฯ, โซล, เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งเริ่มแสดงสดในญี่ปุ่นเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมาข้อมูลการทัวร์คอนเสิร์ต natori ASIA TOUR 2025วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม – ไทเป – Zepp New Taipeiวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน – กรุงเทพฯ – Union Hallวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน – โซล – YES24 LIVE HALLวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน – เซี่ยงไฮ้ – Venue TBAวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน – ปักกิ่ง – Venue TBAแฟนชาวไทยเตรียมเฮ! นาโตริเตรียมจัดคอนเสิร์ตในกรุงเทพฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2025 ณ UNION HALL, ยูเนี่ยนมอลล์ โดยมี Avalon Live โปรโมเตอร์มากคุณภาพเป็นผู้จัด เตรียมเสิร์ฟความมันส์เต็มรูปแบบให้แฟนๆ แบบใกล้ชิดนอกจากทัวร์แล้ว ยังมีข่าวดีอีกต่อ! ซิงเกิลใหม่ของนาโตริกำลังจะเปิดตัวในรูปแบบดิจิทัลในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ โดยแม้ยังไม่เปิดเผยชื่อเพลง แต่ปกอัลบั้มถูกปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยแล้ว ขณะเดียวกัน การแสดงที่ Yokohama Pacifico Hall ในธีม “Gekijou” เมื่อปลายปี 2024 ก็จะถูกสตรีมให้ชมเฉพาะบน U-NEXT (ในญี่ปุ่น) เริ่ม 20 มิถุนายนนี้__________________________________นาโตริเริ่มต้นอาชีพในปี 2021 ขณะอายุเพียง 18 ปี ด้วยการอัปโหลดเดโมเพลงบน TikTok ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพลง “Overdose” ที่ปล่อยแบบเต็มในเดือนกันยายน 2022 กลายเป็นไวรัลถล่มทลาย มียอดสตรีมทะลุ 400 ล้านครั้งทั่วโลก เขายังสร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น “Friday Night”, “Zettaireido (Absolute Zero)” เพลงเปิดอนิเมะ WIND BREAKER หรือ “Chained” เพลงเปิดของ Rurouni Kenshin ซีซัน 2 ที่ร่วมงานกับ Tatsuya Kitaniในปี 2026 นี้ เขาจะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ Nippon Budokan ในชื่อ “Shinkai” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยบัตรหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว จนต้องเพิ่มรอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ภายใต้ชื่อ “Deep Sea” สะท้อนกระแสตอบรับอันร้อนแรงของศิลปินลึกลับผู้ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าคนนี้นาโตริยังเป็นศิลปินญี่ปุ่นคนแรกที่ติดลิสต์ “10 Artists To Watch” บน Shazam ของ Apple Music และยังได้รับเลือกเป็นศิลปินในโปรแกรม “Spotify RADAR: Early Noise 2023” อีกด้วย เขาไม่เพียงแต่แต่งเพลงให้ตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีเครดิตในการเขียนและโปรดิวซ์ให้ศิลปินดังมากมาย เช่น Kobo Kanaeru, Ado, Fuwa Minato และ Hoshimachi Suiseiข้อความจากนาโตริ: “ผมรู้สึกยินดีมากที่ดนตรีของผมซึ่งเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จะข้ามน้ำข้ามทะเลไปพบทุกคนทั่วเอเชีย ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของทุกคนครับ”แฟน ๆ ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสัมผัสพลังงานบนเวทีจากศิลปินเจป๊อปที่มาแรงที่สุดแห่งยุคกับวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2025 ที่ UNION HALL ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมพิเศษได้ที่ Facebook: AVALONLIVE X (Twitter): @OfficialavalonSTREAM natoriFOLLOW natori