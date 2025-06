“ณวัฒน์” แจงยิบ ปลดมิสยูนิเวิร์สสมุทรสงคราม นางงามเป็นชู้ หัวเราะก๊ากอุปทานหมู่ อุปโลกน์เงินรางวัล “โอปอล” 100 ล้าน

มีประเด็นร้อนไม่เว้นแต่ละวัน สำหรับที่เรียกว่างานนี้เป็นการเปิดศึกอย่างเป็นทางการ หลังฉะเดือดที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังคว้ามงฟ้า มิสเวิลด์ 2025 โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเอาไว้แซบว่าซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำเอา “บอสณวัฒน์” เดือดฟาดกลับ พร้อมประกาศกร้าว มิสแกรนด์ - MUT ต่อไปนี้ไม่ต้องเชิญหมอของขวัญ ไปร่วมงานล่าสุดณวัฒน์ออกมาสวนหมอของขวัญ อีกรอบ บอกอีกฝ่ายเริ่มก่อน ลั่นไม่เข้าใจทำไมต้องมาพูดกระแทกกระทั้นใส่กัน ทั้งๆ ที่เคยร่วมงานและพูดคุยกันมาก่อน ย้ำชัดไม่ขอร่วมงานกันอีก“สำหรับคุณหมอเขาเริ่มก่อน เราก็เลยอธิบายตัวตนของเราค่อนข้างชัดเจน ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น เราไม่เคยเริ่มต้นก่อนนะครับ จนเราเจออะไรแล้วเราก็ตีกลับเราเป็นคนแบบนี้ เมื่อคุณหมอเริ่มเราก็จัดการ เรายึดมั่นใน Human light และ light of speed สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนของบริษัท และสิทธิ์ในการอธิบาย light of speed ว่า มันควรหรือไม่ควรแล้วโดนกระทบตัวเราอย่างไรพอโพสต์ของคุณหมอแท้ๆ 1 ครั้ง ถึงแม้จะรีบลบหนีแต่คนก็อปปี้ไปแชร์ มันคือการแคปหน้าเห็นไหมว่าเขาเขียนว่าจ้างไปแล้วขายได้เท่าไหร่ อันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับแกรนด์จังหวัด แต่ไม่เป็นไรเรายอมรับอะไรก็แล้วแต่ เพียงแต่ว่าเราขออนุญาตใช้สิทธิความเป็นมนุษยชนและการตอบโต้ในความเหมาะสมของเราไป 1 ครั้ง ถือว่าสิ้นสุดการตอบโต้ เราจะไม่ตอบโต้กับปัญหาที่มันดูรู้สึกว่าเป็นปัญหาเพิ่มแสงอะไรแบบนี้เราจะไม่ตอบโต้ปล่อยให้แกสบายๆ”รับงงว่าทำไมต้องมาพูดกระแทกกระทั้นใส่กัน ทั้งๆ ที่เคยร่วมงานและพูดคุยกันมาก่อน“ถ้าถามว่าได้มีการติดต่อไปทาง PD มิสแกรนด์กรุงเทพฯ ไหม ไม่ต้องหรอกวันนั้นเราก็ไปนั่งอยู่ เรานั่งอยู่ในงานแล้วแกก็เดินขึ้นไปบนเวทีปรากฏตัวเป็นกรรมการขึ้นมอบรางวัล เราก็เจอแล้วแกก็มานั่งคุยกับเราก็เป็นเรื่องปกติ ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ทำงานปกติ ไม่ได้เกี่ยวกับแกรนด์กรุงเทพฯ ว่าจะมีอะไรผิดปกติกองกรุงเทพฯ เงินไม่เคยมาถึงเราเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนมิสแกรนด์ ทุกจังหวัดก็ขายสปอนเซอร์เอง รับเอง กินเอง เงื่อนไขของเขาไม่เกี่ยวกับเรา”ลั่น “หมออั้ม อิราวัต อารีกิจ” ให้ “อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม” จัดการแทนดีแล้ว“มิสเวิลด์คือวิบากกรรมที่จะต้องมากระทบเราอยู่ตลอดเวลา เราไม่ให้ค่าเลยครับคนๆ นี้ เราบอกตรงๆ ว่าให้อาร์ต พศุตม์ จัดการดีแล้วชอบใครรักใครตะโกนไปเลย แต่ไม่ต้องตะโกนแล้วกระทืบเพราะฉะนั้นเราไม่ให้ค่าคุณหมออีกคนหนึ่งด้วยเราอยากบอกทุกคนชาว MGI อย่าไปสนใจสมมติว่าท่านไม่ชอบเราเป็นนัยๆ เกิดท่านรักษาเราผิดแล้วฉีดผิดแบบนี้ทำให้เรารู้สึกกังวลไปเอง แต่จริงๆ มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะหมอใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วปราศจากเหตุและผล เพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าคนแบบไหนพูดอะไรเขามีนิสัยยังไงแค่นี้ก็พอใจแล้ว ประชาชนค่อนประเทศน่าจะทราบว่าหมอเป็นคนน่ารักแบบนี้สนุกๆ ของแกครับ”บอกสื่อต้องรับผิดชอบเสนอข่าวให้คนเข้ามาถล่มด่าตนการที่คุณได้มงฯ ใหญ่มาก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับในการได้มา แต่เราไม่เข้าใจการได้มงฯ มา แล้วมีการใช้มงฯ นี้เป็นอาวุธทำร้ายคนอื่น เราว่ามงฯ นี้มันมีศักดิ์ศรีพอหรือยังที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แล้วคุณเอามงฯ นี้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย ทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง คุณอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าคุณเอาสะใจ เราก็ไม่รู้ว่ามันเลยเถิดไปถึงตรงนี้ได้ยังไงอย่างเมื่อวาน INN พาดหัวว่า บอสณวัฒน์แซะเราไม่ขอพูดชื่อนะ เพราะว่าเราไม่เคยพูดชื่อน้องเลย ได้มงฯ ลั่นอย่าหน้าด้านเคลมเป็นของตัวเอง ช่วยกรุณาไปหาหลักฐาน อันนี้เราบอกตรงๆ ว่าเราไม่ยอเมื่อทำร้ายเราก่อนเราสู้ยิบตา เราเป็นคนไม่ทำคนก่อน แต่ถ้าใครทำเรา เราทำกลับ เพราะเป็นสิทธิมนุษยชนของเรา เพราะฉะนั้นเจอกันที่ศาลตอนนี้ทีมงานเราทำอย่างเข้มข้นมาก เราล่อซื้อมาประมาณ 4 วันแล้ว ปล่อยให้เขาปากดี แล้วอวตารเยอะแล้วรู้ด้วยว่า IP อะไร เอาเลยเอาให้เต็มที่เอาให้สนุก บางอย่างคุณจะเชียร์ใครมันไม่ใช่เรื่องผิด คุณจะเฉลิมฉลองยินดีมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดลั่นเตรียมทุ่มเงินเพื่อศักดิ์ศรีของ MGI และ MU ฟ้องอวตารถล่มด่า“อวตารกำลังขุดอยู่มาเรื่อยๆ มาอีก(ในกรณีของสื่อได้มีการติดต่อพูดคุยกันเข้ามาไหม?) เราไม่ติดต่อครับ ไม่มีวันนัดเคลียร์จ่ายเงินอย่างเดียว ไม่จ่ายเงินก็คุกบอกไว้เลย ไม่มีการเปิดประตูมาคุยกันก่อน เราเสียหายขนาดนี้จะเปิดประตูทำไม ถูกทับถมทุกอย่างกระแนะกระแหนทั้งนักข่าวจริงนักข่าวปลอม บางคนเพิ่งแพ้เราบนศาลปากเสียอีกถ้าถามว่าเป็นการฟ้องแบบเรียกร้องค่าเสียหายไหม ก็ได้ทุกรูปแบบถ้าเราฟ้องอาญาก็ไม่มีค่าเสียหายก็แค่ติดคุกกันไป แต่ถ้าเราฟ้องแพ่งก็ได้ค่าเสียหาย บางคนก็อาจจะโดนทั้งอาญาและแพ่ง เราเป็นคนจริงเราบอกก่อนว่าการที่คุณใส่ร้ายป้ายสีเรา เพลินๆ ไปไม่ได้หมายความว่าเราเงียบแล้วเรากลัว ไม่เป็นไรอะไรที่เรายกให้ได้ถ้ามันไม่หนักเราก็ยกให้เราบอกเลยนะว่าการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ”เผย “โอปอล” ไม่ได้เงินรางวัล 100 ล้าน ได้เงินจริง 3.6 ล้านบาท ส่วนคนที่ได้เงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คือ “มิสเวิลด์อินโดนีเซีย” ลั่นสื่อควรระวังเสนอข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ“เราทำ Miss Thailand World ตั้งแต่ปี 2007 จนถึง 2012 เราอ่านสัญญาทุกบรรทัด และเราส่ง Miss World กัมพูชาและลาวจนถึง 2019 ปีสุดท้ายที่โควิด ภายใต้บริษัทเราเป็นคู่สัญญา เมื่อสักครู่เราถามคุณอาร์โนลด์ ในสัญญา National Director ทุกสัญญาจะระบุรางวัลไว้แบบชัดเจน ทั้งหมดแค่ 1 ล้านเหรียญเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นฝาก ไทยรัฐ , เมเนเจอร์ ออนไลน์ , ข่าวสด และรายการทุกรายการ ระวังการนำเรื่องของข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบที่เคยพูดไม่ได้อยู่ในสัญญา แต่เป็นการบอกกล่าวถึงการ charity เพราะองค์กรนี้เขาจดเป็นมูลนิธิ เวลาเขาพานางงามผู้ชนะไปตระเวน เขาก็จะไปทำ chality night เพื่อเก็บเงินเข้ามูลนิธิเขาบอกว่าเงินอาจจะเอาไปใช้สักประมาณล้านเหรียญ ในโครงการ Beauty with a Purpose นั่นหมายถึงว่าเขาจะให้ผู้ชนะ Beauty with a Purpose ไม่ได้ให้ชนะ The Winnerถ้าไม่เชื่อไปถามคุณ ไบรอัน ดูสิ ไปถาม เทโร เอนเตอร์เทนเม้นท์ ว่าใช่ไหม แล้วเวลาจ่ายไม่ได้จ่ายพร้อมกันหมดด้วย”บอกควรอยู่ในโลกของความเป็นจริง ไม่ใช่เชื่อข่าวมั่ว“2019 ทุกคนต้องเซ็น director ก็ต้องเซ็น นางงามก็ต้องรับรู้ไม่งั้นมันทำงานกันไม่ได้ อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันเถอะอย่าอยู่ในโลกของความมั่ว 100,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้น ไม่มีเกินลงในสัญญา อาจจะเกินก็ได้เราไม่รู้ 100,000 เหรียญเท่านั้น และในสัญญาไม่ได้บอกเรื่อง 1 ล้าน charityเราทำงานมา 7 ปีกับเขา ลาว กัมพูชาเราทำงานมาไม่รู้กี่ปี คือขอโทษถ้าสิ่งที่เราพูดไปมันทำให้คุณไม่มีความสุข ตายแล้วได้แค่นี้เองเหรอแต่มันเป็นความจริง แต่ไม่ได้ด้อยค่าผู้ชนะ แต่อย่าเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบก็เท่านั้นเอง การประกวดนางงามมันมีหลายรูปแบบเราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก แต่ว่าการที่คุณจะมาบอกเรื่องตัวเลขแบบจอมปลอมเราว่าผิด นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ ตอนนี้ก็ส่งไปแคปคนที่เขียนร้อยกว่าล้านส่งไปให้ DE หมดแล้ว”บอกความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว หยุดเอาเงินร้อยล้านที่ไม่เป็นความจริงฟาด มิสแกรนด์-MUT“ของรางวัล เอาเป็นว่าเงินสดได้เป็นล้านแล้ว ไม่มีจินตนาการคุณลองไปถามควีนคนที่แล้ว ควีนคนที่แล้วก็อยู่ในบ้านแกรนด์ ประเทศที่เพิ่งอำลาตำแหน่งก็อยู่ในครอบครัวแกรนด์เป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบตั้งใจไม่ตั้งใจก็ต้องไปอธิบายกันเอาเอง แต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นสารเริ่มต้นแต่ทุกคนที่แชร์มักจะโดนด้วยเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นยุติปลอมซะ ใครที่รู้ว่าไม่มีหลักฐาน ไม่ได้สัมภาษณ์ หรือส่งอีเมลไป Miss World เดี๋ยวเขาก็ตอบ มันเรื่องสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและกฎหมาย ถ้าจำนวนเงินเท่านั้นภาษีไม่ต่ำกว่า 40-50 ล้าน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันเป็นข้อมูลเท็จ ทำได้ถ้าไม่เกี่ยวกับเรา เราจะไม่พูดเลย แคนที่ส่งเวที World ที่เป็นเพื่อนเราโคตรเยอะเลย คุณอาร์โนลด์ก่อนออกมาแอบเปิดสัญญาณดูกันด้วยของฉัน 19 ของเธอในปัจจุบันเท่าไหร่ ก็เท่าเดิมแสนนึงก็คือ 3 ล้านทยอยจ่ายเป็นเดือนๆ ไม่แปลกธุรกิจบ้าอะไรจะให้เป็น 100 ล้าน”ปลดฟ้าผ่า มิสยูนิเวิร์สสมุทรสงคราม 2025 เหตุเคยลงประกวดเวทีนางสาวไทย“ปลดเพราะเคยประกวดนางสาวไทยแล้วไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเคยประกวดนางสาวไทย เพียงแค่เขาบอกว่าเคยไปสมัครแต่ไม่ได้เข้ากอง ก็เลยนึกว่าไม่เคยปรากฏตัว แต่พอชนะรูปสายสะพายมาแน่นเอี๊ยด ก็ต้องปลดบอกตรงๆ ว่าเราไม่อยากยุ่งกับใครอย่าเอามาเปรียบเทียบว่าปังกว่าอิงฟ้าแต่ก็มีคนช่วยว่าปล่อยอิงฟ้าเขาไปเถอะเขาไปไกลมากแล้ว เขาเป็นนางงามคนเดียวในยุคนี้ที่เขาปังที่สุด จนอิงฟ้าเริ่มปวดหัว จนอิงฟ้าโพสต์ธรรมดาแท้ๆ ว่า จะยืนอยู่บนลำแข้งต้องมีความสามารถไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียว เอาเขาไปแขวนอีก นี่ไงอิทธิพลของพวก H speed ของพวกทุกกระทู้ทุกอันต้องเกี่ยวข้องกับแกรนด์ หรือ MU ทุกอย่างทุกคนโพสต์หมดด่าเราว่าอะไร จงจำเอาไว้ว่าความจริงมีหนึ่งเดียว ถ้าคุณไม่ยืนอยู่บนความจริงก็ได้แต่อย่ายุ่งกับเรา คุณจะโกหกใครสักร้อยครั้งถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราก็แล้วแต่คุณไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดมากทำไมไปทำร้ายเขาไปอิจฉาเขา ไม่นะเราปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง เพราะสิทธิ์ของเราก็คือสิทธิ์ของเรา คุณพูดแบบนี้เราก็บอกว่าเราเป็นแบบนี้ ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ ที่สำคัญที่สุดคนชนะมงฯ ของเรารายรับแบ่งกัน แต่เราไม่รู้เวทีที่คุณชนะแบ่งหรือเปล่า”บอกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากสารตั้งต้นเพราะความอิจฉา“ก็ถ้าเกิดเป็นอวตารก็เฉยๆ มันไม่มีอะไรหรอกที่จะออกมาดี เนื่องจากว่าสารตั้งต้นมันเป็นความอิจฉาของเขา พูดอะไรก็ผิดเราก็รู้ว่าโมเมนต์มันเร็วเราก็ต้องขอเบรกโมเมนต์นี้ด้วยการหยุดยุ่งกับเราได้แล้ว 100,000 เหรียญนะครับ ดีใจด้วยและคู่สัญญาที่ถูกต้องคือเจ้านายเรานะครับ ดีใจกับคุณไบรอันอีกครั้ง และเทโร เอนเตอร์เทนเม้นท์”ลั่นไม่หยุดจิกกัดเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายจัดการเผอิญโชคดีมากคนข้างล่างคอมเมนต์มีชื่อเรา จำไว้นะในสมัยนี้ขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายการที่คุณไม่เขียนชื่อเรา การที่ไม่ระบุชื่อเราต่อให้คุณใช้ชื่อย่อหรือชื่อที่คุณใช้สำหรับการจิกกัดนามแฝงใดๆ ก็ตามหากมีชื่อคอมเมนต์อยู่ข้างล่างที่ทำให้โยงถึงเราชัดเจนคุณก็จบ หรือถ้าไม่มีคอมเมนต์ออกมาชัดเจนแต่เราเดินไปสอบถามคนในจำนวนหนึ่งว่าทุกคนตีว่าเป็นชื่อเรา เราก็เสียหายแล้ว”เผยไม่ทราบภรรยา “ราอูล โรชา” หนึ่งในเจ้าของ MissUniverse แฉ “วิกตอเรีย เคียร์” มิสยูนิเวิร์ส 2024 มีสัมพันธ์ลับกับสามี“อันนี้เราไม่ทราบเลยก็ไม่เห็นมีเรื่องนี้ในองค์กรเท่าไหร่ ตแล้วตอนนี้เขาก็พยายามบดขยี้กันอยู่ ฟังหูไว้หูแต่อย่าแชร์ข่าวที่เราไม่ได้กลั่นกรอง”