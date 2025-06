I said yes! “กวาง เดอะเฟซ” ถูก “ไฮโซเฮ้าส์” ขอแต่งงาน ลั่นเป็นของขวัญครบรอบ 4 ปี ที่ดีที่สุด

หลังเมื่อปีที่แล้วลงทุนเปิดบริษัทเอเจนซี่ศัลยกรรมร่วมกัน และเปิดใจกับสื่อคู่กันว่าพร้อมแต่งในปีหน้า ล่าสุดวันนี้ (3 มิ.ย.) สาวหรือก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรม ว่าถูกหวานใจไฮโซ อย่างหนุ่มขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วโดยกวางได้โพสต์รูปคู่โชว์แหวนแต่งงาน พร้อมใส่แคปชั่นว่า “Officially off the market 💍 I said yes — to forever with @housefarm ขอบคุณสำหรับของขวัญครบรอบ 4 ปีที่ดีที่สุดในชีวิตเลย☺️💕” ซึ่งงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการ ต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม