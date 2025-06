"คิมซูฮยอน" เจอกระแสดราม่าแรงในเกาหลี เดินหน้าคัมแบ็กเต็มตัวต่างประเทศ

SBT ระบุว่า ความต้องการคอนเทนต์เกาหลีในบราซิลพุ่งสูงมาก จนต้องจัดช่วงเวลาเฉพาะชื่อ “Asian Production Line” ซึ่ง My Love from the Star จะเป็นเรื่องแรกที่ออกอากาศ แฟนคลับคิมซูฮยอนต่างร่วมต้อนรับอย่างล้นหลาม ทั้งในเว็บไซต์ทางการและโซเชียล พร้อมทำคอนเทนต์โปรโมตร่วมด้วยนอกจากนี้ ช่อง Korea Entertainment TV ของไต้หวันก็เพิ่งประกาศรีรันซีรีส์เรื่องนี้ ทำให้กระแสความนิยมของคิมซูฮยอนกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในตลาดต่างประเทศอย่างไรก็ตาม ในเกาหลี เจ้าตัวยังคงเผชิญดราม่ารุนแรงหลังตกเป็นข่าวลือว่าเคยคบหากับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ คิมแซรอน ตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธในตอนแรก แต่ภายหลังยอมรับบางส่วนว่า “เริ่มคบกันหลังโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว” และออกมาชี้แจงว่าเหตุผลที่ปฏิเสธในตอนแรกเพราะ “เขาต้องตัดสินใจในฐานะซูเปอร์สตาร์คิมซูฮยอน” ซึ่งเรื่องนี้นำไปสู่การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าจ้างนายแบบถึง 5.8 พันล้านวอน