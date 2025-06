กางสัญญามิสเวิลด์ “โอปอล” ได้เงินจริงแค่ 3.6 ล้าน ไม่ใช่ 100 ล้าน คนที่ได้คือ มิสเวิลด์อินโดนีเซีย

กลายเป็นที่ฮือฮาเลยทีเดียว เมื่อหลายๆ สำนักข่าวต่างนำเสนอข่าวเงินรางวัลที่จะได้รับรางวัลจากการชนะการประกวด Miss World 2025 ทั้งเงินรางวัล 215,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 7 ล้าน, เงินที่ใช้ในการทำหน้าที่เป็นทูตโครงการการกุศลขององค์กร Beauty with a Purpose อีก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 32,870,000 บาท นี่ยังไม่รวมมงกุฎมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 164,350,000 ซึ่งต่างกันมากกับตอนที่โอปอลได้อันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ได้เงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 34,480 บาทอย่างไรก็ตามข่าววงในเชิงลึก ได้กางสัญญาของผู้ที่ถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์ให้ดูแบบจะจะ ทุกประเทศที่ถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์จะได้สัญญาฉบับนี้ ที่ระบุถึงกฎกติกา สัญญาหน้าของรางวัลมีระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ชนะการประกวดจะได้รับคือจะได้รับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.6 ล้านบาทซึ่งทราบจากผู้ที่ได้รับรางวัลชนะว่า มีการแบ่งจ่ายทยอยเป็นเดือนๆ ทั้งหมด 70,000 เหรียญในช่วง 12 เดือน และเมื่อคืนตำแหน่งให้คนต่อไปแล้ว ถึงจะมาเบิกอีก 30,000 ที่เหลือภายใน 3 เดือนส่วนที่บอกว่า โอปอลจะได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 32,870,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการ Beauty with a Purpose ซึ่งคนที่ได้คือผู้ที่ชนะโครงการ Beauty with a Purpose และผู้ชนะโครงการนี้ คือมิสเวิลด์อินโดนีเซีย ไม่ใช่โอปอล ฉะนั้นโอปอลจะไม่ได้รับเงินจำนวนนี้สำหรับโครงการ Beauty with a Purpose ถูกนำไปใช้ในการหารายได้เงินบริจาคเข้ามูลนิธิมิสเวิลด์ หลังจากประกวดเสร็จโอปอลจะต้องเดินทางไปทั่วโลก 10 – 20 ประเทศ เพื่อขอรับบริจาค มีการทำการกุศล จัดประมูลสินค้า รับบริจาค โดยบอกว่า เงินทั้งหมดจะเข้าองค์กรมูลนิธิมิสเวิลด์ เพื่อไปใช้ในโครงการดังกล่าวส่วนรางวัลอื่นๆ ที่จะได้รับก็ไม่มีเขียนไว้ในสัญญา สถานที่พักที่บอกว่า จะได้พักหรูหรา เวลาไปทำงานที่อังกฤษ จากประสบการณ์ของผู้ชนะท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ก็ให้ไปนอนโรงแรม 4 ดาว สลับไปสลับมาแล้วแต่สปอนเซอร์ และใน 1 ปีจะไม่ได้อะไรเพิ่มอีกเลย รายรับทุกอย่างที่นางงามทำได้จะอยู่ภายใต้องค์กรมิสเวิลด์ดูแล และต้องส่งเงินให้กับองค์กรมิสเวิลด์โดยตรงถึงแม้โอปอลจะได้รับเงินรางวัล 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3.6 ล้านบาท ไม่ใช่เป็น 100 ล้านเหมือนที่มีการปั่นข่าว แต่ก็นับว่า เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และขอแสดงความยินดีกับ ไบรอัน แอล มาร์การ์ ประธานกรรมการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์ประเทศไทย ที่สนับสนุนโอปอลในครั้งนี้ ภายใต้ความพยายามของ ปุ้ย TPN ปิยาภรณ์ แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ที่ผลักดันให้โอปอลมาเป็นตัวแทนการประกวดมิสเวิลด์และสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยภายใต้สัญญา Miss World, สัญญาของรองอันดับหนึ่ง หรือสัญญาของผู้ครองตำแหน่ง มีการระบุเรื่องค่าตอบแทนดังนี้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (Net Fees) หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่ Miss World Limited ได้รับจากสัญญา สิทธิการเผยแพร่ และการจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของนางงามผู้ชนะตำแหน่ง เช่น การแสดง การปรากฏตัวในที่สาธารณะ การบันทึกผลงาน การเป็นพรีเซนเตอร์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ในตัวนางงาม โดยรายได้นี้จะคิดในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้สัญญา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดในโลก และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการขาย ค่าตัวแทนย่อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ Miss World Limited จ่ายไปเพื่อดำเนินกิจกรรมเหล่านี้แล้วค่าตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Fee) หมายถึง รายได้ขั้นต่ำที่รับประกันต่อปีจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท)