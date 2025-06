ช่อง 7HD จัดพิเศษ Road to Miss World 2025 กว่าจะถึงมงฟ้า “โอปอล สุชาตา” มิสเวิลด์คนแรกในรอบ 72 ปี ห้ามพลาด 3 มิถุนายนนี้

เส้นทางสู่มงฟ้าของ “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” สาวงามคนแรกที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยกับการพิชิตมงกุฎมิสเวิลด์ครั้งแรกในรอบ 72 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทยสู่เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดียมาทำความรู้จักผู้หญิงทีชื่อ “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” เจ้าของตำแหน่งมิสเวิลด์ 2025 ให้มากขึ้นทั้งการเตรียมตัวในแต่ละรอบ แต่ละชาเลนจ์ เธอมีเทคนิคพิเศษอะไรถึงคว้าตำแหน่งชนะเลิศ Miss World Multi-Media Challenge ของทวีปเอเชียมาครองกับผลโหวตจากมหาชนทั่วโลกกว่า 2 ล้านโหวตรวมไปถึงอันดับ 2 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ยอดเยี่ยมหรือ Head2Head Challenge และจบที่มงฟ้า มงกุฎมิสเวิลด์ 2025 มาฝากพี่น้องชาวไทยได้สำเร็จ ยิ่งใหญ่สมการรอคอยกว่า 72 ปีร่วมอิ่มเอมกับความภาคภูมิใจครั้งนี้ได้ในรายการ “Road To Miss World 2025 กับเส้นทางสู่มงฟ้าของ โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2568 เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35ช่อง 7HD จัดพิเศษ Road to Miss World 2025 กว่าจะถึงมงฟ้า “โอปอล สุชาตา” มิสเวิลด์คนแรกในรอบ 72 ปี ห้ามพลาด 3 มิถุนายนนี้เส้นทางสู่มงฟ้าของ “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” สาวงามคนแรกที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยกับการพิชิตมงกุฎมิสเวิลด์ครั้งแรกในรอบ 72 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทยสู่เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดียมาทำความรู้จักผู้หญิงทีชื่อ “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” เจ้าของตำแหน่งมิสเวิลด์ 2025 ให้มากขึ้นทั้งการเตรียมตัวในแต่ละรอบ แต่ละชาเลนจ์ เธอมีเทคนิคพิเศษอะไรถึงคว้าตำแหน่งชนะเลิศ Miss World Multi-Media Challenge ของทวีปเอเชียมาครองกับผลโหวตจากมหาชนทั่วโลกกว่า 2 ล้านโหวตรวมไปถึงอันดับ 2 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ยอดเยี่ยมหรือ Head2Head Challenge และจบที่มงฟ้า มงกุฎมิสเวิลด์ 2025 มาฝากพี่น้องชาวไทยได้สำเร็จ ยิ่งใหญ่สมการรอคอยกว่า 72 ปีร่วมอิ่มเอมกับความภาคภูมิใจครั้งนี้ได้ในรายการ “Road To Miss World 2025 กับเส้นทางสู่มงฟ้าของ โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2568 เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35