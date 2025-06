“MAHAJAK PRESENTS JBL KARAOKE STAR CONTEST” เผยโฉมผู้ชนะสุดยอดนักร้องคาราโอเกะ คนแรกของประเทศไทย

เฟ้นหาว่าที่ดาวดวงใหม่ของวงการคาราโอเกะ ที่มีเสียงคุณภาพและความสามารถที่โดดเด่นกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 คนสุดท้าย ในเวทีการประกวด “Mahajak Presents JBL Karaoke Star Contest” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้นำด้านเครื่องเสียงและตัวแทนจำหน่าย JBL อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ผู้นำด้านความบันเทิงคาราโอเกะระดับพรีเมียม Blu-O Rhythm & Bowl เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักร้องคาราโอเกะ เดินทางมาถึงในรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้น ณ ลาน Infinite Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5โดยในรอบชิงชนะเลิศ “Mahajak Presents JBL Karaoke Star Contest” บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากบรรดาผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมความพร้อมกันมาอย่างดี แต่ละคนสามารถดึงศักยภาพในการร้องเพลงและแสดงความสามารถอันโดดเด่นออกมาได้อย่างเต็มที่ จนเป็นที่ถูกอกถูกใจคณะกรรมการอย่าง คุณฟุ้ง-อัครชนช์ ราชปันดิ มือกีตาร์-ศิลปิน วง Better Weather และโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินมากมาย, คุณนพดล ชาญธนู ผู้จัดการเขต บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด และ คุณธนพล อยู่ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียง (Application Engineer) พร้อมประสบการณ์ในงานด้านเสียงและการแสดงสด บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัดนอกจากนี้ภายในงานยังมีโชว์จากวง SHERRY ศิลปินจากค่าย SPICYDISC มาร่วมสร้างความสุข ด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดสนุก ปิดท้ายกับการประกาศผลรอบตัดสิน ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรวดี ว่องปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด, William Saw (คุณวิลเลียม ซอว์) Business Development Director (APAC), Harman Professional Solution และ คุณธนาธร สุวิชา ผู้อำนวยการ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด พร้อมด้วย คุณวรวิทย์ ตันติประยุกต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สไปร์ซซี่ดิสก์ จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโดยผลการประกวด “Mahajak Presents JBL Karaoke Star Contest” มีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณธนวัต เผ็งเหลา ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมชุด JBL Karaoke Set Beyond 1 Pasion 6 มูลค่า 68,400 บาท, ไมโครโฟน SHURE SM58 Special Black Edition มูลค่า 7,700 บาท, สิทธิ์ร้องคาราโอเกะฟรี 1 ปีจาก Blu-O Karaoke และได้ร่วมทำผลงานกับค่าย SPICYDISC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณอริณย์ ใคร้ก้ำได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมไมโครโฟน SHURE SM58 Special Black Edition มูลค่า 7,700 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วรฎล อุทะกะ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมไมโครโฟน SHURE SM58 Special Black Edition มูลค่า 7,700กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการประกวด แต่ยังสะท้อนถึงการสร้างพื้นที่ให้คนรักการร้องเพลงได้แสดงศักยภาพ และต่อยอดสู่เส้นทางดนตรีอาชีพได้จริง ติดตามภาพบรรยากาศและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bluofriends.com / FACEBOOK: bluofriends และ www.mahajak.com / FACEBOOK : MahajakPro และ FACEBOOK : Spicydiscrecord