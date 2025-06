“Sony Music” คอนเฟิร์มเตรียมปล่อยสารคดีตามติดชีวิต ”ลิซ่า“ ในฐานะศิลปินเดี่ยว

Sony Music Vision เปิดเผยระหว่างการจัดแสดงเปิดทำการครั้งแรกในครึ่งปีหลังของบริษัท ที่ลอสแองเจลิสว่า บริษัทกำลังดำเนินการในโปรเจ็กต์นี้ร่วมกับ Lloud Co/ RCA Records และ Tremolo Productionsสารคดีเรื่องนี้กำกับโดย ซู คิม ติดตามชีวิตของ ลิซ่าตลอดทั้งปีขณะที่เธอเริ่มต้นเส้นทางศิลปินเดี่ยวแยกตัวจาก Blackpinkตามรายงานของ The Hollywood Reporter ซู คิม ได้กล่าวว่า "ฉันพยายามทำให้ ลิซ่า ประทับใจจริงๆ ว่าไม่ใช่แค่ฉันเท่านั้น แต่ฉันคิดว่าทั้งโลกอยากเห็น ลิซ่าเวลาอยู่นอกเวที เธอชอบบอกว่า 'ตัวเองเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาๆ คนหนึ่งจากประเทศไทย' และเมื่อคุณได้พบกับเธอ เธอก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เธอเป็นคนติดดินมาก มันน่าตกใจมาก เป็นธรรมชาติ และจริงใจมาก แต่เธอก็พบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหลือเชื่อของการเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่ง และแม้กระทั่งในโลกนั้น เธอก็พยายามขยายขอบเขตออกไปจากสิ่งนั้นอีก"สารคดีเรื่องนี้ได้ให้คำมั่นว่า “จะทำให้แฟนๆ ได้เข้าถึง ลิซ่า แบบเจาะลึกถึงการบุกเบิกเส้นทางอาชีพ และวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของศิลปิน ที่อยู่นอกวง Blackpink ที่โด่งดังระดับโลก"มอร์แกน เนวิลล์, ไคตริน โรเจอร์ส จาก Tremolo Productions และ ซู คิม, คอร์ทนีย์ ครอกเคร็ทท์ จาก Salt Water Productions จะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์อลิซ คัง และ โจจูจอง จะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างให้กับ Lloud Co. ส่วน ปีเตอร์ เอดจ์, จอห์น เฟลคเคนสไตน์ และ คาร์มิลล์ ยอร์ริค จะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างให้กับ RCA Records ส่วน ทอม แมคเคย์, คริสตา เวดจ์เนอร์ และ แอ็บบี เดวิส จะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างให้กับ Sony Music Visionตลอดระยะเวลา 1 ปี ในช่วงพักจากวงเกิร์ลกรุ๊ป ลิซ่า ได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชื่อ Alter Ego และได้ขึ้นแสดงที่ Coachella ในฐานะศิลปินเดี่ยว รวมถึงยังชิมลางด้านการแสดง ด้วยซีรีส์สุดฮิต The White Lotus ซีซั่นที่ 3 ก่อนจะเริ่มเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปอีกครั้งร่วมดับเพื่อนๆสมาชิกวง Blackpink ในช่วงซัมเมอร์นี้