คู่จิ้นแห่งปี “เจษ–ไบเบิ้ล” ชวนเปิดโลกบิวตี้สไตล์ J/K ที่ found & found เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

ชาวฝั่งธนฯ ได้กรี๊ดกันลั่นห้าง เมื่อ “found & found” บิวตี้เดสติเนชันสุดฮอตจากญี่ปุ่น–เกาหลี เดินหน้าเปิดตัวสาขาใหม่แบบไม่พัก พร้อมชวนคู่จิ้นแห่งปี “เจษ–ไบเบิ้ล” มาร่วมงานสุดพิเศษ “found & found ไม่ต้องบิน ก็ฟินได้" J/K Beauty เจอครบ จบที่นี่” ฉลองเปิดตัวร้าน found & found สาขาล่าสุด ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ซึ่งถือเป็น สาขาแรกของแบรนด์ภายในศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SIMPLE. EASY. EVERYSKIN.” ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองให้เป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน​บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความสดใสของเหล่าบรรดาตัวแม่สายบิวตี้ และเสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นจากการปรากฏตัวของคู่จิ้นขวัญใจวัยรุ่น “เจษ–เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” ที่ควงคู่ “ไบเบิ้ล - วิชญ์ภาส สุเมตติกุล” ที่มาร่วมแชร์เคล็ดลับลุคสุดปัง แถมยังขยันเสิร์ฟโมเมนต์น่ารัก ๆ กับแฟนคลับแบบใกล้ชิด เรียกเสียงฮือฮาและรอยยิ้มตลอดงาน ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนรอคอยกับกิจกรรม Lucky Fans ที่เปิดโอกาสให้ผู้โชคดี 40 คน ได้ใกล้ชิดกับศิลปินและรับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟกลับบ้าน​นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) ที่มาร่วมนำชมร้าน พร้อมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty (Japan & Korea) ที่ขนทัพมารวมไว้ให้เลือกช้อปกันแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น ไอเทมขายดีจาก 7 แบรนด์ดังจาก OLIVE YOUNG เกาหลี อาทิ BIO HEAL_BOH, BRING GREEN, ROUND A’ROUND, WAKE MAKE, Colorgram, FILLIMILL และ IDEAL FOR MEN รวมถึงสินค้าจากญี่ปุ่นสุดฮอตอย่าง DR ZERO, Cica Method และ S Select งานนี้เรียกว่าได้ทั้งความฟิน ความสนุก และความสวยกลับบ้านไปเต็มกระเป๋า สมกับเป็นจุดหมายใหม่ของสายบิวตี้ที่ไม่ควรพลาดเพราะ “J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found” ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันสุดพิเศษจาก found & found ได้ที่ Facebook: foundnfound.official หรือ Line Official: @foundnfound