"เจษ-ไบเบิล" ปล่อยแฟนคลับจิ้น จินตนาการกันตามสบาย (คลิป)

"เจษ-ไบเบิ้ล" ไม่ติดถ้าแฟนคลับจะจิ้นก็ตามสบาย ไปจินตนาการกันเอาเอง ยืนยันโปรเจ็คแฟนมีต 4minutes ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน เพราะเตรียมจะเปิดตัวซีรีส์คู่เรื่องใหม่แล้วแม้ซีรีส์เรื่อง 4Minutes จะจบไปสักพักแล้ว แต่กระแสของคู่จิ้น "เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์" กับ "ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล" ดูจะไม่ได้ลดลงเลย ล่าสุดทั้งคู่ควงกันมาร่วมงาน Found & Found ไม่ต้องบิน ก็ฟินได้ เปิดตัวร้าน Found & Found สาขาแรก ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ก็มีแฟนคลับมารอกันแน่นเต็มพื้นที่ ซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่าดีใจที่แฟนๆ ยังคอยตามเชียร์มาตลอดเจษ : "ก็ต้องขอบคุณแฟนๆ ก่อนอันดับแรกเลยครับ เวลาเรามาด้วยกัน แฟนๆ ก็จะตามมากันเยอะเป็นพิเศษมากกว่าที่แต่ละคนไปคนเดียว เขาก็อยากเห็นเราออกงานด้วยกัน ก็ต้องขอบคุณแฟนๆ และขอบคุณลูกค้าด้วยครับที่ยังคิดถึงพวกเราอยู่ จากนี้เราก็จะมีซีรีส์ด้วยกันอีกครับ คือแฟนๆ ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร ผมว่าแฟนๆ พวกเราน่ารัก ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกครับ เขาก็ไปจินตนาการกันเอาเอง เราก็เป็นของเราแบบนี้กันอยู่แล้ว""เขาจะไปจินตนาการสิ่งที่เราเป็นเรากันนี่แหละ แล้วก็ไปคิดกันเอาเองว่าอะไรเป็นอะไร ผมว่ามันก็เป็นความสบายใจของเราด้วยที่เขาไม่มาเรียกร้องอะไรเรามาก และเป็นความสุขของเราด้วยที่เอาเรื่องที่มันไม่มีอะไรไปทำให้มันมีอะไรได้ (หัวเราะ)"ไบเบิ้ล : "สิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจไม่มีนะครับ แฟนคลับพวกเราน่ารักมาก และแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มันมีเอนเนอร์จี้ที่ดี เวลาออกงานคู่เขาก็จะเชียร์เราเป็นพิเศษ"บอกงานแฟนมีตติ้ง 4 MINUTES The L4ST SEDECTION WHEN GOODBYES FIND THEIR TIME ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนไบเบิ้ล : "สำหรับ 4 MINUTES The L4ST SEDECTION เหมือนเป็นการจัดงานร่ำลา 4 minutes ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เฟส 8HOURS จะมีงานวันที่ 12 ต.ค. ถ้าแฟนๆ รู้ก็คือจะเป็นวันที่เราเคยจัดคอนฯ 4 MINUTES ครั้งแรกที่ไทย ก็เหมือนครบรอบ 1 ปีครับ ก็จะได้เจอแฟนๆ และเจอเพื่อนๆ ที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อย แต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอก อย่างที่บอกว่าเรามีเรื่องใหม่ 8HOURS สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับ"เจษ : "ผมว่าซีรีส์ทุกเรื่องมันต้องมีวันจบอยู่แล้ว แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมีงานต่อไปที่อยากจะให้ทุกคนไปติดตามกันด้วย เราก็อยากจะให้มันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่เราอยากจะให้มาย้อนรำลึกซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกัน และจะได้ติดตามกันต่อว่าแต่ละคนจะมีผลงานอะไรต่อไป ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปเศร้าอะไรกับมัน แต่ไปแฮปปี้กันดีกว่า ไม่เศร้าแน่นอน มีพวกผมยังไงก็ไม่เศร้า แต่เรื่องรายละเอียดในงานต้องรอค่ายแจ้งอีกทีครับ แต่นอกจากตัวแฟนไชน์แล้วก็น่าจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ร่วมกับแฟนคลับ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะอะไรยังไง ก็ต้องรอติดตามกันครับ"ไบเบิ้ล : "เรามีอะไรอีกเยอะมากเลย แต่ยังไม่กล้าบอกออกไป เพราะมันเป็นไอเดียของทุกๆ คน ทุกคนสามารถร่วมกันแชร์ไอเดียได้ว่าอยากนำเสนออันนี้มาให้แฟนคลับดู เพราะฉะนั้นเราก็รอก่อนดีกว่า ถ้ามีรายละเอียดมาก็ค่อยมาว่ากัน"เผย 1 ปีที่ผ่านมาได้รู้จักกันและกันมากขึ้นเจษ : "ปีที่ผ่านมารู้สึกว่านานนะครับ เราได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆ ที่เราต้องทำในชีวิต สำหรับผมคิดว่าปีเดียวเองเหรอ"ไบเบิ้ล : "เราได้ไปโนน่นี่ ไปทำกิจกรรมที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำเยอะมากๆ ครับ"เจษ : "เราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นครับ สนิทกันมากขึ้น ด้วยระยะเวลาในการทำงานด้วยกัน ไม่ใช่แค่เราสองคน ผมว่าเป็นทุกคนในกองเราก็สนิทกันมากขี้น เรารู้ใจกันมากขึ้น ว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไร อยากทำอะไร ไม่อยากทำอะไร ผมว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีครับ"ไบเบิล : "ถ้าความกวนคงต้องเป็นพี่เจษครับ ผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นสไตล์เขา (หัวเราะ)"เจษ : "บางคนเขาก็ติดตามเรามาจากคลิปสั้นๆ ที่เขาเห็นเราเล่นกับแฟนคลับ หรือพูดอะไรตลกๆ บนเวที ซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เราอยากทำให้ทุกงานที่เราไปมันเป็นภาพที่เขาได้เห็นตลอด มันไม่ใช่ความพยายามนะ แต่อยู่ๆ มันก็เด้งขึ้นมาในหัวแล้วก็พูดไปเลย"ไบเบิ้ล : "ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการเอ็นเตอร์เทน และแฟนคลับก็สนุกไปด้วยกับเรา"เจษ : "ปีนี้ก็จะได้เห็นคู่พวกเราไปอีกยาวๆ ครับ"