“SEASON FIVE Feat.No One Else” กับเพลงใหม่ “อยากอินเพลงรัก” เพลงของคนโสดในโหมดหาแฟนที่จริงใจ ได้ “เบสท์ คำสิงห์” มาถ่ายทอดผ่าน MV

หลังจากเปิดตัวในบ้านใหม่ LOVEiS ENTERTAINMENT สี่หนุ่ม เอก เจ จั๊ก เปา แห่งวง SEASON FIVE วงดนตรี a cappella แถวหน้าของเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อเรื่องเสียงประสานเฉียบขาดและสไตล์เพลงรักเจ็บลึก กลับมาพร้อมผลงานเพลงรักแบบใหม่ ที่รวมตัวเจ้าพ่อเพลงรักไว้ในเพลงเดียว ทำให้มวลอารมณ์เต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นหัวใจอย่างเพลง “อยากอินเพลงรัก”เพลงนี้คือเสียงเล่าแทนใจของใครหลายคนที่กำลังรอใครสักคน เข้ามาทำให้เพลงรักทุกเพลงในโลกมีความหมายขึ้นมา เป็นความรู้สึกเบา ๆ ที่ซ่อนความหวังเอาไว้ในทุกคำร้องว่าสักวัน เราจะมีใครสักคนมาฟังเพลงนี้ด้วยกัน และความพิเศษของเพลงนี้คือได้ ข้าว fellow fellow มาช่วยเขียนเพลง เติมความอบอุ่น ในใจ ผสานกับเสียงร้องของ No One Else ศิลปินเจ้าของบทเพลงรักหลายเพลงที่มาร่วมฟีทเจอริ่ง เติมอีกมุมของความอ่อนโยนให้เพลงนุ่มลึกยิ่งขึ้นในพาร์ตดนตรี เพลงนี้อยู่บนจังหวะ Pop ฟังสบาย มีเบสกับกลองสดที่ให้พลังแบบละมุน ๆ ไม่เร่ง แต่ไหลไปกับความรู้สึก แถมเมโลดี้เท่ ๆ ที่ร้องแล้วติดหัวแบบไม่รู้ตัว มาพร้อมเสียงประสาน 4 วอยซ์ของ SEASON FIVE ที่ยังคงสวยงามเหมือนเดิม เพิ่มเติมเสียงพิเศษจาก No One Else ที่เข้ามาเติมเต็มเป็นเสียงที่ 5 ทำให้ความรู้สึกของเพลงนี้กลายเป็นความอบอุ่นสำหรับคนรอความรักMV ก็น่ารักไม่แพ้กัน! ได้ เบสท์ คำสิงห์ มาร่วมแสดง เติมความสดใสให้เพลงรักของคนเหงา…ดูแล้วใจเต้นแรงไม่แพ้มีคนมาอินด้วยข้างๆถ้าเคยฟังเพลงรักแล้วรู้สึกว่ายังอินไม่สุด เพราะยังไม่มีใครให้คิดถึง… เพลงใหม่ “อยากอินเพลงรัก” จาก SEASON FIVE นี้จะทำให้คุณรู้สึกว่า อย่างน้อย เราก็ไม่ได้เหงาอยู่คนเดียวชมมิวสิกวิดีโอ “อยากอินเพลงรัก” ได้แล้ววันนี้ที่ YouTube : LOVEiS และติดตามเรื่องราวและความเคลื่อนไหวของ SEASON FIVE ได้ที่ Instagram / TikTok / Facebook : @seasonfiveband Instagram / Facebook / X : @LOVEiS_entลิงค์ MV: https://www.youtube.com/watch?v=SYHR25vQicU