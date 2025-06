เต-นิว และ พิมพ์-พิมพ์มาดา ร่วมส่งต่อพลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในงานเปิดตัวแคมเปญ“Drink to Share คุณดื่ม = คุณให้”

เต-ตะวัน วิหครัตน์ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ และ พิมพ์-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการดอยคำแชร์ริตี้ ครั้งที่ 2 เปิดตัวแคมเปญ “Drink to Share” คุณดื่ม = คุณให้ เชิญชวนคนไทยดูแลสุขภาพ พร้อมร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพียงซื้อน้ำมะเขือเทศดอยคำ 1 กล่องเท่ากับการร่วมบริจาค 25 สตางค์ เพื่อมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการรักษา ร่วมส่งต่อการให้ในแคมเปญ “Drink to Share” คุณดื่ม = คุณให้ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2568สำหรับการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “Drink to Share” คุณดื่ม = คุณให้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ณ ลาน Infinicity Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ เรืออากาศเอก นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ได้มาร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือและรายละเอียดของการจัดแคมเปญในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ไลโคปีน จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร?”รวมทั้งยังมีการเสวนาสุดพิเศษจาก ผศ.นพ.ปุณวัฒน์ จันทรจำนง ศัลยแพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักและ พญ.กรวรรณ จันทรจำนง ศัลยแพทย์เต้านม ที่มาร่วมพูดคุยกับเหล่านักแสดงชื่อดัง เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ที่มาแชร์เทคนิคการดูแลสุขภาพและส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พร้อม พิมพ์-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร ที่มาแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพกายและใจในการรักษาตัวเองเพื่อก้าวผ่านการเป็นโรคมะเร็งนอกจากนี้ทั้ง 2 หนุ่มยังได้ร่วมกิจกรรม “Sensory Experience” ที่ทำให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘หนักแค่ไหน ในทุกวันของเขา’ ด้วยการทดลองสวมถุงทราย เพื่อจำลองภาระทางกายภาพที่ผู้ป่วยต้องเผชิญในทุกๆ วัน และยังได้ร่วมเขียนข้อความส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ลงบนกระดาษ ในโซน “Drink to Share Wall” เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสันและรอยยิ้มจาก มาสคอตสุดน่ารัก “น้องโทมี่” (TOMY) ตัวแทนของความรักและความอบอุ่นจากดอยคำ ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ ร่วมกับ “โพก้าซัง” (POLCASAN) ตัวแทนของความสดใส ร่าเริง ที่จะมาเติมเต็มบรรยากาศแห่งพลังบวกและความอบอุ่นให้กับผู้ร่วมงานทุกคนการจัดแคมเปญ “Drink to Share” คุณดื่ม = คุณให้ เป็นความร่วมมือของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด, บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด, บริษัท มีเดีย แอดดิคท์ จำกัด, บริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จํากัด, บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไลค์ มี จำกัด จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนไทยดูแลสุขภาพพร้อมร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการรักษาผ่านสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2568