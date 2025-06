“NSL Foods” จัดทัพสินค้าร่วมงาน Thaifex – Anuga Asia 2025 พบนวัตกรรมเบเกอรี่ และขนมหวาน พร้อมปักธงส่งออก Soft Power Thai สู่ตลาดโลก

THAIFEX - Anuga Asia 2025 พบกับบูธแสดงสินค้า NSL ภายใต้แนวคิด Happier Together…สุขด้วยกันสุขยิ่งขึ้น! เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 22 ปี แห่งความผูกพัน ที่ NSL ผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยที่รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ 7-Eleven โดยมีสินค้าเรือธง คือ แซนด์วิชอบร้อน ที่ครองใจคนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยยอดขายตลอดสองทศวรรษกว่า 140 ล้านชิ้น การันตีถึงการผนึกกำลังการเติบโตของคู่ค้าคู่ธุรกิจที่ยาวนานในการร่วมพัฒนานวัตกรรมสินค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นสินค้ากลุ่ม Exclusive for 7-Eleven ซึ่งได้จัดแสดงอยู่ในโซน Heart Crafted OEM & Exclusive Products for 7-Eleven ที่ตอกย้ำความสัมพันธ์แทนคำขอบคุณที่ร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตร่วมกัน กว่า 22 ปีนอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงโชว์สินค้า ทั้งขายในประเทศและส่งออกภายใต้แบรนด์ของ NSL อาทิ NSL Selection, NSL Bakery, ปังไท และข้าวแท่ง โดยล่าสุด นวัตกรรมข้าวแท่ง ได้รับรางวัลระดับประเทศถึง 2 รางวัล ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2024 ด้านเศรษฐกิจ จากโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 7 Innovation Awards 2024 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมข้าวไทยปี 2567 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม จากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดแสดงอยู่ที่โซน NSL Hall of Fameพร้อมกันนี้ ยังร่วมแสดงความยินดีกับ “Custard Filled Pumpkin” ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน TOP Innovative Products of 2025 และได้รับการจัดแสดงในงาน THAIFEX – Anuga Taste Innovation Show ณ IMPACT Exhibition Center Hall 6NSL ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร Happiness – Caring – Innovation ส่งมอบคุณค่า ความสุข ความห่วงใยและนวัตกรรม ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้แก่ GHP, HACCP, FSSC 22000, ISO 9001:2015, ISO 22000 และ Halal อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน โดยล่าสุดได้รับ ESG Emerging List ปี 2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์ สู่การเป็นผู้ผลิตเบเกอรี่และขนมที่ยั่งยืนล่าสุด NSL ปักธงแผนที่โลก พร้อมชู Thailand Soft Power ด้วยนวัตกรรมขนมหวานไทย เครื่องดื่มจากวัตถุดิบไทย ข้าวแท่ง สู่ห้างค้าปลีกกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ภายใต้การดำเนินงานของ NSL Intertrade (2023) Co., Ltd.เปิดตัวครั้งแรกกับ NSL x Bake a Wish HoReCA! เดินหน้าต่อยอดธุรกิจให้แก่ลูกค้าที่หลงใหลในเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นสูตรจากเมืองโกเบ ที่ Bake a Wish มีประสบการณ์กว่า 17 ปี ประสบความสำเร็จในการเปิดสาขาศูนย์การค้าชั้นนำกว่า 60 สาขาทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้พัฒนานวัตกรรมสินค้า เค้กและเบเกอรี่แช่แข็งและวัตถุดิบต่าง ๆ พร้อมนำไปปรุงอบสดใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการได้นำไปต่อยอดเมนูโปรดของร้านได้ด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มยอดขายและยังมีโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ มากมายที่บูธ NSL อาทิ ตัวแทนจำหน่ายข้าวแท่ง ธุรกิจจัด Catering อาหารเบรก พร้อมให้ผู้ประกอบการได้นำไปเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 7,500 บาทNSL ปิดท้ายความสุขล้น ๆ กับโซน Happy Balloon Lounge โชว์สาธิตการทำขนมแสนอร่อย รังสรรค์พิเศษจากเชฟบีม ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์ แชมป์ Top Chef ขนมหวานคนแรกของไทย จากรายการ Top Chef Thailand และเชฟฮูโต๋ เชฏฐ์ภูชิชย์ ซูลเบิกร์ค เถกิงศักดิ์ Top Chef Thailand และ Team Chef TV programด้วยวัตถุดิบสุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์ของ NSL เพื่อพร้อมต่อยอดวัตถุดิบไทย ผู้ผลิตไทย สู่เวทีโลก“หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย ผู้นำนวัตกรรมอาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก” — NSL The Happy Taste Creator พบกันที่บูธ NSL Foods ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 บูธ 2-BB01#NSLHappierTogether#NSLFoods#THAIFEXAnugaAsia2025#THAIFEX2025