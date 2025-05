“Me Mind Y” สานต่อความฝันหญิงสาวคนรุ่นใหม่เปิดแคสติ้งหานักแสดงในงาน “GIRL'S LOVE CASTING DAY” 14 มิ.ย. นี้

หลังจากที่สั่งสมฝีมือและได้สร้างโอกาสให้กับหนุ่มๆ มาสักพักใหญ่สำหรับ บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) ที่ผลิตซีรีส์แนววาย หรือ Boy's Love มาแล้วหลายเรื่อง อาทิ ธารไทป์, Don't Say No The Series, บรรยากาศรักเดอะซีรีส์ (Love in The Air), Wedding Plan The Series, ต้องรักมหาสมุทร (Love Sea The Series) และล่าสุด The Boy Next World (คนละกาลเวลา) ซึ่งตอนนี้คงจะถึงเวลาแล้วที่จะสานต่อความฝันให้กับสาวๆกันบ้าง กับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดโดยได้เตรียมตัวผลิตงานซีรีส์แนว Girl's Love เรื่องแรกของบริษัท โดยได้จัดงาน “GIRL'S LOVE CASTING DAY” เพื่อเฟ้นหาผู้หญิงสาวสวย เท่ห์ มีเสน่ห์น่าค้นหา มีบุคลิกที่โดดเด่นน่าจดจำและมากความสามารถ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงหญิงในสังกัดมี มายด์ วาย พร้อมทั้งจะได้ร่วมแสดงในซีรีส์แนว GL เรื่องแรกของบริษัทอีกด้วย ใครที่คิดว่าพร้อม…..เราอยากชวนคุณมาร่วมสร้างปรากฎการณ์การเดินทางครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันกับเรา ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ Sofinspace สยามสแควร์ ซอย 1 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line OA : @mmycastingสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครแคสติ้งเพศหญิง อายุ 20-29 ปีส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไปบุคลิกโดดเด่น มีคาแรกเตอร์ที่น่าจดจำ#GirlsLoveCastingDay#MeMindY #GL2025