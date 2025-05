ฟินทั้งฮอลล์! “แม็กกี้ - บาส” ชวนแฟนๆ ร่วมเป็นพยานรัก ใน Special Episode JohanNorth : The Glowing of Love

​ชีชง ชีเสิร์ฟ แบบจัดหนักจัดเต็ม จนความสุขของเหล่าแฟนคลับล้นทะลักไปทั่วทั้งฮอลล์ สำหรับค่ายผู้ผลิตซีรีส์คุณภาพอย่าง Studio Wabi Sabi ที่ล่าสุดจัดงานดูซีรีส์ Special Episode JohanNorth : The Glowing of Love ซึ่งเป็นซีรีส์ 2 ตอนพิเศษของ “โจฮัน & นอร์ธ” จาก “Fourever You Project” พร้อมชวนแฟนๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเติบโตของความรักที่ทุกคนจะต้องฮ็อบกันทั้งฮอลล์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ KBank SIAM PIC-GANESHA Theatre ที่นอกจากจะได้ชมซีรีส์พร้อมกับทั้งสองนักแสดงอย่าง “แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ” และ “บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์” แล้ว ยังมีกิจกรรมและเซอร์ไพรส์อีกเพียบ บอกได้เลยว่างานนี้ทั้งแฟนๆ และ “แม็กกี้-บาส” เขินตัวบิดจิกหมอนแทบขาดและทำให้แฮชแท็ก #SpecialJohanNorth ติดเทรนด์บน X อย่างยาวนานกันเลยทีเดียวเปิดงานด้วยพิธีกรอารมณ์ดี “เจมส์ หนังหน้าโรง” รับหน้าที่ดำเนินความสุข ทั้งชง เสิร์ฟ ตบ รับ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆ ตลอดงาน และก่อนที่จะได้ไปรับชมซีรีส์แบบ 2 ตอนพิเศษรวด ทั้ง “แม็กกี้” และ “บาส” ก็ได้ขึ้นเวทีมาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของ “โจฮัน & นอร์ธ” ตอนพิเศษ เล่าถึงความผูกพันกับตัวละคร การเติบโตในความสัมพันธ์ที่อยากจะให้แฟนๆ ได้เห็นถึงความพัฒนาและติดตามไปพร้อมๆ กัน ซึ่งตลอดเวลา 2 ชั่วโมงในการฉายซีรีส์ตอนพิเศษนั้นก็เรียกเสียงกรี๊ดที่เต็มไปด้วยความฟิน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันลั่นทั้งฮอลล์ จากนั้น “แม็กกี้-บาส” ปรากฏตัวด้วยเพลง “จนตลอดกาล (FOREVERMORE)” ซึ่งเป็นเพลงประกอบหลักของตอนพิเศษนี้ แม้เพลงจะเพิ่งปล่อยออกมาก่อนซีรีส์ออกอากาศเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่เหล่าแฟนๆ ก็สามารถร้องตามได้กระหึ่มฮอลล์ ทั้ง “แม็กกี้-บาส” จึงขอใช้โอกาสพิเศษนี้ให้แฟนๆ ร้องให้ฟังอีกครั้ง จนกลายเป็นความประทับใจทำเอา “แม็กกี้” ถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว พักโหมดน้ำตามาถึงช่วงพูดคุยอีกครั้งถึงซีรีส์ที่เพิ่งได้รับชมไป เรียกว่าเต็มไปด้วยความตั้งใจของทั้งสองคนที่อยากถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวละครที่ทุกคนรักอออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกันอย่างเต็มที่จากนั้นเข้าสู่ช่วงเล่นเกม เกมแรกมีชื่อว่า Guess the word ทายคำปริศนาจากท่าทางภายใน 1 นาที ซึ่งผู้ชนะในเกมนี้คือ “บาส” และฝ่ายแพ้อย่าง “แม็กกี้” ต้องถูกทำโทษโดยการทำคลิปไวรัลแมวปิงปะปุง บอกเลยว่าแมวหนุ่มชื่อ “แม็กกี้” กร้าวใจแฟนๆ อย่างที่สุด ต่อกันในเกมที่สองที่มีชื่อว่า “HA HA HA Melody” โดยทายเพลงจากเสียง HA แฟนคลับทั้งช่วยกันร้องช่วยกับใบ้ ผลชนะในเกมนี้ตกเป็นของ “บาส” และผู้แพ้ “แม็กกี้” จะต้องถูกลงโทษโดยการอุ้มผู้ชนะเดินรอบเวที เรียกว่าเป็นบทลงโทษที่ทำให้แฟนๆ ฟินที่สุดในโลก นอกจากนี้ทาง Studio Wabi Sabi ยังได้เตรียมเสื้อที่ระลึกจำนวน 20 รางวัลเพื่อมามอบให้กับลักกี้แฟนพร้อมรับจากมือของ “แม็กกี้-บาส” โดยตรงอีกด้วยและอีกหนึ่งบิ๊กเซอร์ไพรส์ในงานนี้ที่ทุกคนต้องกรี๊ดกันสุดเสียง เมื่อ Studio Wabi Sabi ประกาศจัดงานแฟนไซน์ของ “แม็กกี้-บาส” ในชื่อว่า [A DREAM VOYAGE] THE 1st PHOTOBOOK FANSIGN EVENT OF MAXKY-BAS ซึ่งทั้งคู่เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปหาแฟนๆ ถึง 3 จังหวัดด้วยกัน เริ่มกันที่ กรุงเทพฯ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2568) เชียงใหม่ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2568) และ ขอนแก่น (วันที่ 9 สิงหาคม 2568) เปิดจำหน่ายบัตร 1 มิถุนายน 2568 บัตรราคา 2,900 บาท ผ่านทาง All Ticketก่อนจบงานในวันนี้แฟนๆ ก็ได้เตรียม Fan Project เพื่อมอบความรักให้ทั้ง “แม็กกี้-บาส” ที่ทำเอาทั้งคู่ถึงกับหลั่งน้ำตาที่เต็มไปด้วยความสุขที่ถูกความรักจากเหล่าแฟนคลับโอบล้อมอย่างมากมายในวันนี้และตลอดมา เซอร์ไพรส์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะทาง Studio Wabi Sabi ยังได้เตรียม Music Video เพลง “จนตลอดกาล (FOREVERMORE)” ที่ถ่ายทำกันสดๆ ร้อนๆ ในงานนี้มาให้รับชมกันเป็นครั้งแรกอีกด้วย และแน่นอนว่าแฟนๆ ทุกคนที่อยู่ในฮอลล์นี้จะได้อยู่ในมิวสิควิดีโอนี้ไปกับ “แม็กกี้-บาส” ไปจนตลอดกาลเช่นกัน เสร็จสิ้นงานในวันนี้ด้วยความสุข เต็มไปด้วยความรักที่ห้อมล้อมอย่างมากมาย และความประทับใจที่ไม่มีวันลืมได้ลงแฟนๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook : StudiowabisabiTH | Youtube : StudioWabiSabi | IG : studiowabisabith | X : wabisabithรับชม MV “จนตลอดกาล (FOREVERMORE)”https://www.youtube.com/watch?v=6vrNp-pwx6o#StudioWabiSabi #SpecialJohanNorth #FoureverYouProject #MaxkyBas