The Voice Thailand เปิดตัว The Voice Pride 2025 ปักธงเวทีแห่งความหลากหลาย ครั้งแรกของโลก! ลงจอทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD

สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ เมื่อ The Voice Thailand เปิดเวทีสุดยิ่งใหญ่เพื่อเปิดตัวรายการ "The Voice Pride 2025" ครั้งแรกของโลก! ซึ่งประเทศไทยพร้อมยกระดับความสนุกของการประกวดร้องเพลงมาตรฐานสากล ให้ศิลปินชาว LGBTQIAN+ ขึ้นเวทีมาโชว์พลังเสียง โชว์ความสามารถ และ Performance กันแบบเต็มที่ โดย บริษัท เอ็กซ์ซิท สาม หก ห้า จำกัด และ ช่อง 7HD จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "The Voice Pride 2025" ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอไฮไลต์ของงานนี้ นอกจากการประกาศให้โลกรู้ถึงคอนเซ็ปต์รายการสุดพิเศษฉลอง Pride Month แล้ว การเปิดตัว 3 โค้ช ตัวท็อป ตัวแม่ ตัวมารดา ประจำรายการก็เป็นสิ่งที่ผู้ชมให้ความสนใจ ซึ่ง "The Voice Pride 2025" นำทีมโค้ชโดย โค้ชแอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร ดีวาเสียงทรงพลังระดับตำนาน, โค้ชเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ ศิลปินตัวแม่ตัวมัม และ โค้ชธามไท แพลงศิลป์ นักร้องขวัญใจชาว LGBTQIAN+ และยังคงมีไอคอนของ The Voice Thailand กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี เป็นผู้ดำเนินรายการคุณพัฒนี จรียะธนา กรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์ซิท สาม หก ห้า จำกัด กล่าวถึง "The Voice Pride 2025" ว่า "เราผลิตรายการ The Voice Thailand มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 13 จุดเด่นของรายการนี้ คือการเปิดโอกาสให้คนที่รักการร้องเพลงและมีเสียงร้องที่โดดเด่น ได้มีเวทีให้แสดงออก เราดีใจที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นและทำให้คนที่มีความสามารถและความฝันประสบความสำเร็จเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงไปแล้วหลายคนสำหรับ The Voice Pride 2025 ถือเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่สุดพิเศษของ The Voice Thailand และถือเป็นครั้งแรกในโลกด้วย เราดีใจและภูมิใจที่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อสนับสนุนความหลากหลาย การเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าประกวด LGBTQIAN+ แสดงความสามารถ เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเหล่าผู้เข้าประกวดว่าจะสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ความพิเศษผ่านเสียงร้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงสีสันความสนุกที่จะเกิดขึ้นในรายการเพื่อเฉลิมฉลองเดือน Pride Monthและในความพิเศษครั้งนี้ รายการยังได้รับเกียรติจากช่อง 7HD โดย คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD ที่มาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟน ๆ นับเป็นครั้งแรกที่รายการได้ร่วมมือกับช่อง 7HD ในการออกอากาศช่วงเวลาไพรม์ไทม์ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากช่องอย่างเต็มที่ในทุกด้านนอกจากนี้เรายังภูมิใจนำเสนอโค้ชใหม่ของ The Voice Pride 2025 ซึ่งทั้งสามท่านจะยิ่งทำให้รายการสนุกสนานน่าติดตามตลอดการแข่งขันแน่นอน พาร์ทงานโปรดักชั่นเรามีการสนับสนุนจาก บริษัท แอล แอนด์ อี บียอนด์ ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่มั่นใจได้เลยว่าโปรแกรมพิเศษครั้งนี้จะอลังการสวยงามแน่นอน"เตรียมติดตามชม และร่วมลุ้นไปกับการแข่งขันสุดเดือด พร้อมโชว์สุดสร้างสรรค์ทุกสัปดาห์ ติดตามได้ในรายการ "The Voice Pride 2025" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 – 22.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ทางช่อง 7HD