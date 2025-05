6 สาว GENBLUE บินตรงประเทศไทย สตาร์ททัวร์โปรโมต มินิอัลบัม ACT LIKE THAT แบบเต็มสูบ เรียกคำชมจากสื่อไทยอย่างหนาหู

ใครจะโชว์ภาษาไทยได้เทพ และใครจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้สุดอาภัพ? ติดตามชมภารกิจเต็มๆ ได้ในรายการพิเศษของพวกเธอ เร็วๆ นี้!

ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับสาวๆ วงวงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไต้หวัน-เกาหลี ที่มีสมาชิก ได้แก่และโดยหลังจากที่ปล่อยมินิอัลบั้ม ACT LIKE THAT อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ทั้งในไต้หวันและเกาหลี และในวันที่ 24-29 เมษายน ที่ผ่านมาพวกเธอก็ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อทำการพบปะสื่อมวลชน และ COOKIES ไทย อย่างเป็นทางการการมาไทยในครั้งนี้ ยังเป็นการเริ่มต้นเดินสายทัวร์โปรโมตในต่างประเทศ ของพวกเธออีกด้วย โดยตั้งแต่แลนดิ้งแตะประเทศไทย พวกเธ ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มต้นด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยทันที ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังได้ทำการเดินสายพบปะสื่อหลักของไทยไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ รวมไปถึงการขึ้นโชว์ในรายการเพลงอย่าง Thailand Music Countdown แบบไม่มีเหน็ดเหนื่อยกันเลย และเหล่าพี่ๆ สื่อมวลชนไทยต่างให้การตอบรับสาวๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สาวๆ GENBLUE ทั้งเก่ง และมีความสามารถมากมายจริงๆนอกจากจะมาทำการโปรโมตแล้ว สาวๆ GENBLUE ก็ยังได้มีการ Collaboration ร่วมกับเหล่าศิลปิน T-POP ไม่ว่าจะเป็น วง BLYSS, วง Sugar’N Spice, วง VERA, วง NT1 (NextTIDE), สาวๆจาก Club after Class ทั้ง Minnie, BOWIMM, Pancake จากวง YesIndeed, น้องนีน่าจาก ธี่หยด, จั๊มพ์ พิสิฐพล, เฟียต ภัชทา รวมถึงเหล่า Tiktoker, Kols ของไทยมากมาย ต่างก็ให้ความสนใจ ในการร่วมทำ Dance Challenge หรือพูดถึงเพลง ACT LIKE THAT กันอย่างมากมายทันทีที่เพลงถูกปล่อยในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกเหนือจากตารางโปรโมตแน่นเอี๊ยด สมาชิกยังได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาไทยแบบเร่งรัด 1 วัน กับพิธีกรชาวไทย WAVE จากนั้นพวกเธอก็ออกสู่ภารกิจท้าทายกลางถนน! แนะนำตัวเป็นภาษาไทยกับคนแปลกหน้า พร้อมโปรโมตอัลบั้มด้วยตัวเอง และกับภารกิจ “ตลาดไทยชาเลนจ์” สมาชิกต้องพูดไทยกับแม่ค้าเพื่อซื้อของตามรายการ โดยทีมที่ทำไม่สำเร็จ ต้องเผชิญบทลงโทษสุดสยอง... “กินแมลง!”GENBLUE ยังเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือการทำอาหาร ในการฝึกมวยไทย LILI สร้างความประทับใจให้โค้ชด้วยหมัดทรงพลัง จนได้ฉายา “ราชินีมวยไทย” แห่งวงขณะที่การแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นกลับจบลงด้วยชัยชนะของ AYAKO ผู้กลายเป็น “ACE ลับ” ที่พาทีมชนะทุกด่าน พร้อมประกาศอย่างมั่นใจว่า “ถ้าใครต้องการตัวช่วย เรียกฉันได้เลย!”