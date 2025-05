“V3RSE" (เวิร์ส) ปล่อยซิงเกิลใหม่ “Secret Agenda” เพลงรักในมุมลับของหัวใจ “Pigkaploy-พลอยไพลิน” รับบทนางเอก MV นำเสนอผ่านซิทคอมหนังรักคอมเมดี้!!

ปล่อยซิงเกิลอย่างต่อเนี่อง.. “V3RSE” (เวิร์ส) ศิลปิน 3 หนุ่มสายร้อง จากค่าย White Music ภายใต้สังกัด GMM MUSIC ที่มีสมาชิก “โทรุ-สงกรานต์-พีค” (โทรุ ทากิซาว่า,สงกรานต์-จตุพร กล่อมกลิ่นสุข,พีค-ณฐกร รัตนเพชร) จากเพลงเดบิวต์ “เอาไงครับ? (This or That?) , ยอม (Suffocate) และสมน้ำหน้าตัวเอง (Reflection)” และล่าสุดเพลง “Secret Agenda” (ซีเคร็ท อะเจ็นด้า) เป็นเพลงที่มีการผสมผสานยุคสมัยดนตรี 90s กับ Pop R&B และรวมพลังคนดนตรี 3 เจน “พี่ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค” มาดูแลเนื้อร้องที่ถ่ายทอดเนื้อหาความรักที่หลบอยู่ในมุมลับของหัวใจ “ต่อให้ฉันจะคิด ฉันอยาก Kiss ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ ใกล้อีกนิด Kiss ซิ Kiss รู้ไหมต้องคอยห้ามใจ” ส่วนในพาร์ทร้อง ได้ “พี่โอ้-เสกสรรค์” มาดีไซน์ลูกเล่นไลน์ประสานที่ประณีตและมีเสน่ห์ และโปรดิวเซอร์คนรุ่นใหม่ “มิค I Hate Monday” (เพชรภูมิ เพชรแท้) ดูแลในส่วนทำนอง โดยเลือกใช้เสียงเครื่องดนตรีที่เป็นซิกเนเจอร์ของยุค 90s ผสมกับลูกเล่นใหม่ๆ เช่น บีท TRAP ให้ซาวน์ออกมารู้สึกว่าเก่าแต่ไม่เชย บวกกับสไตล์การร้องของทั้ง 3 คน ช่องเสียงใหม่ๆของ “V3RSE” (เวิร์ส) จึงทำให้เพลงนี้มีเสน่ห์น่าฟังและมีเอกลักษณ์ลงตัวสำหรับเพลงนี้ “V3RSE” (เวิร์ส) นำเสนอด้วยชิ้นงาน 2 พาร์ท “ซิทคอมและมิวสิกวิดีโอ” ที่มี Mood&Tone ทำให้นึกถึงหนังรักใสๆคอมเมดี้ในยุค 90s โดยได้ “Pigkaploy” (พลอยไพลิน ตั้งประภาพร) มารับบทนางเอกที่จะมาช่วยไขปริศนาเรื่องลับวุ่นๆในออฟฟิศ โดย “V3RSE” (เวิร์ส) ได้ทิ้งท้ายพูดถึงเพลงนี้ไว้ว่า“พวกเราอยากฝาก MV เพลง Secret Agenda และซิทคอมสนุกๆ ที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปชมกันใน YouTube : OfficialWhiteMusic , OfficialV3RSE และทุกช่องทางStreaming ทุกแพลทฟอร์ม เพลงนี้พวกเราได้ทำทุกอย่าง ทั้งร้อง เต้น แสดงละคร สนุกมากๆครับ และเพลงนี้มีท่าเต้นชาเลนจ์ที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปเต้นกัน และอย่าลืมแท็กมาให้เราได้ชมกันด้วยนะครับ และที่จะลืมไม่ได้เลย... อีกหนึ่งความพิเศษที่พวกเราอยากมอบให้นั่นก็คือ เราจะจัดงานแฟนมีตในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 “V3RSE’s 1st Anniversary Fan Meet” กติกาไม่ยากครับ เพียงแค่ Pre-Order V3RSE Physical Album Kit ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 มิถุนายน 2568 ที่ Line Shopping : GMM Music Store ในราคา 390 บาท พร้อมลุ้นรับสิทธิ์เข้างาน และประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่ 6 มิถุนายน นี้ รีบ Pre-Order กันนะครับ Exclusive แค่ 70 คนเท่านั้น พวกเรารอมอบความพิเศษกับแฟนๆทุกๆคนอย่างแน่นอนครับ (ยิ้ม) ขอบคุณที่ติดตามและส่งกำลังใจกันมาตลอดนะครับ ขอบคุณมากจริงๆครับ”ชม MV เพลง “Secert Agenda” ทาง YouTube OfficialWhiteMusic : https://youtu.be/bC_xFC7elvw#V3RSE_SecretAgenda #V3RSE #WhiteMusicRecord #GMMMusic