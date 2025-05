รวมตัวชาวร็อค 2010 "Echoes of the 2010s" By The Lostist พร้อมมันส์ 28 มิถุนายน 2568 นี้ ที่ The Kaset Huahin. อำเภอหัวหิน ใครไม่มีบัตรรีบจอง!!

เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับ 5 วงร็อคแห่งยุค 2010 ที่มียอดวิวเพลงฮิตแต่ละวงที่รวมกันมากกว่า 100 ล้านวิว ไม่ว่าจะ เพลงขอบคุณที่เลือกฉัน - อาลีฟ(อดีตร้องนำ PARATA), เพลงกอด – NOS, เพลงฉันไม่มี – TT, เพลงไม่ผิดหรอกเธอ – 7 Days Crazy และ เพลงมันไม่ง่าย –ทรงไทย จะมารวมตัวกันในคอนเสิร์ต "Echoes of the 2010s" By The Lostist ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 นี้ ณ โรงแรม The Kaset Huahin ห้อง Nonsi Hallโดยผู้จัด The Lostist พร้อมด้วย โรงแรม The Kaset Huahin, สนามบินหัวหิน , ไทยแอร์เอเชีย , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , การท่องเที่ยวหัวหิน , High Guitar , WASD Cafe', POSITION - 5 , บริษัท จีจีดับเบิ้ลยูพี คอร์ป จำกัด , SEACON BANG KAE และ บริษัท เซเลสเต เฮ้าส์ จำกัด พร้อมต้อนรับชาวร็อคทุกคนสู่ความมันส์ที่ไร้ขีดเจำกัดในคอนเสิร์ตนี้สำหรับราคาบัตร คอนเสิร์ต "Echoes of the 2010s" By The Lostist มีรายละเอียดดังนี้ บัตร Early-Bird จองล่วงหน้าโซน Aเพียงท่านละ 699 บาท และโซน B ท่านละ 499 บาท สำหรับบัตร Walk-In หน้างานราคาท่านละ 899 บาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชาวร็อค กับแพ็กเกจห้องพักราคาพิเศษ (สำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า)• Kaset Room: 2,099 บาท• Kaset View: 2,599 บาท• Kaset Pool Access: 3,099 บาท**สิทธิ์ราคาแบบรวมที่พักมีจำนวนจำกัด**เหล่าชาวร็อคสามารถจับจองบัตรได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 20 มิถุนายน 2568 ทาง https://lin.ee/3001OGa หรือที่ Facebook page: The Lostist ส่วนสำหรับผู้ที่ต้องการจองเฉพาะที่พักติดต่อได้ทาง https://page.line.me/thekasethuahin และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page: The Lostist#ทรงไทย #TT #7DaysCrazy #NOS #ALEAF #TheLostist #SolutionOne#TheKasetHuahin #CelesteHouse #ThaiBev #highguitarcustom #airasia#meecaamusic #Uparty #SeaconBangkae #Position5 #GGWP #WASDCafe