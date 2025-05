“ลูกเกด เมทินี-ทาทา-ฟรีน-เบ็คกี้” นำทีมศิลปิน ดารา และคนดังกว่า 500 ชีวิต ฉลองความหลากหลายสุดยิ่งใหญ่! ที่ “centralwOrld Love with Pride 2025“

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำบทบาท The Pioneer of Equality จัดงาน “centralwOrld Love with Pride 2025” ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQIAN+ ทั่วโลก สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศจัดเต็ม 9 ไฮไลท์กิจกรรมสุดปัง “centralwOrld Love with Pride 2025” นำทีมโดยศิลปินดัง1.โมเมนต์ฟินเกินต้าน! ฉลอง Unity & Diversity ไปกับ “ฟรีน-เบ็คกี้” ในลุคสุดตระการตา The Prism พร้อมโชว์ฟินาเล่ร้องเพลงสุดทัชใจ ท่ามกลางกองทัพแฟนคลับกว่า 1,000 ชีวิต2.Drag Destination of Asia รวม Drag Queen ระดับตำนาน ครั้งแรก! กับโชว์สุดอลังจาก House of Heals พร้อม “ลูกเกด เมทินี” และแขกรับเชิญพิเศษ “อมิตา ทาทา ยัง” ประกาศพลัง The Drag Destination of Asia3.Rainbow Runway ใจกลางกรุงเทพฯ ให้คุณเฉิดฉายความภาคภูมิใจไปกับศิลปิน ดารา คนดังและอินฟลูเอนเซอร์กว่า 500 ชีวิต พร้อมช่างภาพสแนปโมเมนต์แบบรัวๆ!4.ตลาดโสด 3 #มาหาเสน่ห์ 2568 รวมพลคนโสดใจกลางเมือง 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. ที่ลาน Square C–D! เช็คดวง เปิดไพ่ ขอพรคู่แท้ และสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก ดัง พันกร, The Rube, Wizzle, Nevone โดย Spicy Disc5.ยิ่งใหญ่ จุดฟินาเล่ของ “Bangkok Pride Parade 2025” ต้อนรับผู้ร่วมงานกว่า 300,000 คน ภายใต้ธีม Born This Way วันที่ 1 มิ.ย. เวลา 14:00–20:00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป้าหมายดันกรุงเทพฯ สู่เมือง LGBTQIA+ Friendly ระดับโลก6.Beyond the Rainbow นิทรรศการไอเดียใหม่ แชร์วิสัยทัศน์โลกแห่งอนาคตที่ไร้กรอบเพศจริงๆ (Beyond Gender, Beyond Limits)7. Pride Gift Limited Edition รับฟรี! ผ้าพันคอสีรุ้งและเสื้อ Limited Edition เพียงลงทะเบียนผ่านแอปฯ CENTRAL X และแชร์โมเมนต์ประทับใจลงบนโซเชียลมีเดียพร้อมติด แฮชแท็ก #centralwOrld #CTWLovewithPride #CTWPride2025 #CTWPridexFB8.Pride Collection ช้อปแฟชั่นสุดปังจากแบรนด์ดังต้อนรับ Pride เช่น ADIDAS, BEYOND THE VINES, CASETIFY, COMMA AND, DIESEL, GOOD GOODS, JASPAL, LEVI’S, MARIMEKKO, NIKE, POP MART, SWATCH, VANS9.ถ่ายรูปคูลๆ กับ Pride Iconic Landmark กลางเซ็นทรัลเวิลด์ เติมสีสันให้โซเชียลคุณแบบ Pride พุ่งสุด!#PrideForAll2025 #CentralPrideForAll2025 #CTWpride2025 #CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #FREENBECKY #FREEN_BECKY #ฟรีนเบ็คกี้