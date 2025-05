หัวหมาก เซ็นเตอร์ ฉลองโฉมใหม่ ชวน “ซีดี กันต์ธีร์” เสิร์ฟความฟิน

ปิดท้ายด้วยไฮไลต์ คือการปรากฏตัวของ ซีดี ที่ไม่เพียงมาร้องเพลงเพราะๆ แต่ยังทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง

บรรยากาศภายในงานคึกคักตั้งแต่ประตูเปิด ด้วยร้านค้าจากแบรนด์ดังและกิจกรรมสนุกๆ มากมาย รวมถึงการแสดงดนตรีจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ โชว์จากแชมป์ Cover Dance ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก พงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ณัฐรดา กมลประเสริฐสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ, พ.ต.ท วชิรวิชญ์ ก้องไกรสวัสดิ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สน. หัวหมาก, นัสรีน เสียมไหม Vice President Big C Supercenter, ชนวีร์ หอมเตย Chief Executive Officer บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด นักล่าหมูกระทะ, สมภพ กลับขัน AVP of Marketing บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด TG Phone, Samsung, Vivo, Honnner, คุณธิบดี เมธาเกียรติกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิลเลียนอะเดย์ จำกัด So Grill And Shabu, เกียรติคุณ กิตติวัชราพงษ์ Trade Plan & CRM Manager Beautrium ฯลฯพงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า “ศูนย์การค้าหัวหมาก เซ็นเตอร์” ได้ใช้งบมากกว่า 300 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงศูนย์การค้าแห่งนี้ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ของคนชาวหัวหมากและใกล้เคียง ด้วยจุดแข็งของเหล่าพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น บิ๊กซี และ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รวมถึงร้านค้าชั้นนำ มั่นใจว่า หัวหมาก เซ็นเตอร์ จะกลายเป็นจุดศูนย์รวมที่ตอบโจทย์ของทุกคนได้แน่นอนศูนย์การค้าหัวหมาก เซ็นเตอร์ โฉมใหม่ มาพร้อมคอนเซปต์ “Happy Alive Space” หรือ “พื้นที่แห่งความสุข” ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น โซนแฟชั่น บิวตี้ แก็ดเจ็ต ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่รวมร้านดังไว้เพียบ ใครยังไม่เคยไป ต้องรีบไปสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ ที่ “หัวหมาก เซ็นเตอร์” กันได้แล้ววันนี้ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30–21.00 น.