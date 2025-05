ศิลปินน้องใหม่ “Wilai(วิไล)” พกความมั่นใจ!!  มัดรวมเสน่ห์ดนตรีไทย-เทศผ่านซิงเกิล “Salawan (Get Down)”

ศิลปินสาวมากความสามารถเธอเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ หลอมรวมพลังงานจากช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตที่ New York สร้างสรรค์งานดนตรีผสมผสานสไตล์ Pop , R&B , Hip Hop, Electronic เข้าด้วยกัน บวกกับบุคลิกภาพความมีเสน่ห์เฉพาะตัว ส่งให้เธอมีศักยภาพและประสบความสำเร็จทั้งงานเพลง ภาพยนตร์ และความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ วิไลมีโอกาสได้รับประสบการณ์จากเวทีประกวด Miss Thailand World , Miss Universe Thailand และ Miss Asia Pacific ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจบนเวทีและเสน่ห์ด้านภาพลักษณ์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นในพาร์ทงานดนตรี งานแสดงสดของเธอได้พาให้เธอได้เข้าสู่งานดนตรีสำคัญทั้งในประเทศและสหรัฐอเมริกา เธอเติบโตมาท่ามกลางจิตวิญญาณแบบไทย แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กได้มีโอกาสร่วมแสดงในงานพรีโชว์ของ Rolling LoudThailand สานต่อพลังด้านงานเพลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “Rent Due” , “Toupe” และ “”Water” ซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีจากการเผยแพร่ผ่านบล็อกต่างๆ และการรีโพสต์โดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงการปรากฏบนแพลตฟอร์มไวรัลอย่าง Spiritual Word , for the speakers , What nyc sounds like , รายการวิทยุ 105.1 (New York) , IHeart Radio และ Spotify ของวิไล ที่มีจำนวนผู้ฟังต่อเดือนเพิ่มอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับซิงเกิลซิงเกิลใหม่สุดเร่าร้อนจาก วิไล ศิลปินหน้าใหม่ที่กล้าผสมผสานวัฒนธรรมและเสียงดนตรีอย่างลงตัว เธอเติบโตมาท่ามกลางจิตวิญญาณแบบไทย แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ก จุดเด่นของเพลงนี้คือ เสียงที่ไม่เหมือนใคร – ทำนองแบบไทยแท้ผสานกับโปรดักชันระดับสากล สร้างสรรค์เป็นแทร็คแดนซ์ที่ทั้งเต็มไปด้วยความทรงจำและความสดใหม่บวกกับเสียงร้องของวิไลเต็มไปด้วยพลัง ถ่ายทอดความมั่นใจผสานกับจิตวิญญาณแบบไทยได้อย่างลงตัวเพลง เพลงนี้ได้ Producer มากฝีมืออย่าง Brownzer ผู้เคยร่วมงานกับศิลปินแถวหน้าอย่าง Twopee และ Gunner ร่วมด้วย Co producer and Arranged by Charles “action ade” Adewale creative director Nigerian-American เกิดและโตที่ The Bronx, New York City มีผลงานกับ Swae lee และ Saint Jhn เพลง Salawan (Get Down) เป็นการรีเมคจากเพลงไทยในอดีตที่ถูกปรับโฉมให้กลายเป็นแดนซ์แทร็คสุดมันในคลับยุคปัจจุบัน ด้วยการผสมผสานระหว่าง เครื่องดนตรีไทยดั้งเดิม และ จังหวะฮิปฮอปและบีบอยสไตล์นิวยอร์กSalawan (Get Down) พร้อมสร้างกระแสไวรัลด้วยท่าเต้นประกอบเพลง ที่สาวๆ บนฟลอร์แดนซ์พร้อมใจกัน “โยกย้าย” ตามท่อนฮุกของเพลง สำหรับ Wilai เพลงนี้ไม่ใช่แค่การปล่อยซิงเกิล แต่เป็นการแสดงตัวตนทางวัฒนธรรม เพื่อ พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อดนตรีตะวันออกและตะวันตกมาบรรจบกันบนฟลอร์เต้นรำ มันคือเวทมนตร์อย่างแท้จริง