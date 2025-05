“ลำไย ไหทองคำ” Soft Power ตัวแม่สร้างปรากฎการณ์เวทีระดับโลกครั้งแรก Summer Sonic Bangkok 2025

เดินหน้าประกาศไลน์อัปรอบที่ 3 แบบไม่มีแผ่ว ยิ่งเติมดีกรีความเดือดเข้าไปอีกขั้น กับการเปิดตัวศิลปินสุดฮอตจากหลากหลายแนวดนตรี ที่เตรียมพาพลังเต็มเวทีมาเสิร์ฟแฟนๆ ชาวไทยอย่างจุใจ โดยหนึ่งในไฮไลต์สุดร้อนแรงปีนี้คือ “21 SAVAGE” ศิลปินฮิปฮอประดับโลกผู้คว้ารางวัล GRAMMY และมีผลงานระดับแพลทินัมมากมาย ที่มีสไตล์การแร็ปที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำเสียงการแร็ปที่นิ่ง เยือกเย็น ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม แต่กลับเต็มไปด้วยอารมณ์ที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้ง และจริงใจ จึงโดนใจวัยรุ่นคอฮิปฮอปทั่วโลก และเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก คือ เพลง A Lot ที่ร่วมงานกับ J.Cole หนึ่งในผลงานที่มีเนื้อหาหนักแน่นที่สุดของเขา โดยพูดถึงความเจ็บปวด ความสูญเสีย ความสำเร็จ และการดิ้นรนในชีวิต ผ่านการตั้งคำถามในเนื้อเพลง พร้อมกับบีทที่มืดหม่น และดุดัน ตอกย้ำความความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้ารางวัล GRAMMY AWARDS สาขา Best Rap Song จากเพลงนี้ ในปี 2020 เขาพร้อมแล้วที่จะเตรียมขึ้นเวทีครั้งแรกในเมืองไทยกับโชว์ที่รับประกันว่าระอุยิ่งกว่าแดดเมืองไทยแน่นอน!ต่อด้วยอีกศิลปินที่จะมาสร้างวลีเด็ด หูทองคำใกล้ฉัน! กับ JVKE นักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกัน ที่สร้างปรากฎการณ์เพลง Golden Hour ดังและเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์แบบถล่มทลาย ด้วยทำนองเปียโนที่ติดหู เมโลดี้สวยงาม บวกกับเนื้อหาที่โดนใจคนคลั่งรัก แบบสุดแสนจะโรแมนติกแบบตะโกน จนขึ้นแท่นเพลงแห่งความรักของยุคนี้ การมาขึ้นเวที Summer Sonic Bangkok 2025 ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกนี้ แฟน ๆ เตรียมปลดล็อคสกิลหูทองคำ ไปกับเพลงดังมากมายของเขา เช่น Golden Hour, This Is What Falling In Love Feels Like, This Is What Heartbreak Feels Like, Upside Down, I’m Not Okay เป็นต้นนายท่านทั้งหลาย พร้อมไปสนุกกันหรือยังคะ? พวกเรา BAND-MAID พร้อมเสิร์ฟความมันส์แล้วค่ะ!! จัดไปตามคำเรียกร้องของแฟน ๆ กับวง J-ROCK จากประเทศญี่ปุ่น BAND-MAID 5 เมดสาว Saiki Atsumi (นักร้องนำ), Miku Kobato (กีต้าร์ริธึม), Kanami Tono (กีต้าร์ลีด), Akane Hirose (มือกลอง) และ Misa (มือเบส) จะมาเสิร์ฟความน่ารักแบบเมดคาเฟ่ ด้วยเพลงดุดันสไตล์ร็อก ถึงแม้ภาพลักษณ์จะดูน่ารัก สดใส แต่ฝีไม้ลายมือด้านดนตรีของเมดแต่ละคนเรียกว่าระดับจัดจ้าน จึงทำให้ BAND-MAID โด่งดังเป็นที่รู้จักในระดับโลก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป ที่มีแฟนคลับอย่างเหนียวแน่น นายท่านทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปร็อกกันสุดเหวี่ยงเต็มเอเนอจี้ กับเพลงดังมามากมาย เช่น Thrill, Domination, Choose Me, Real Existence, Dice, Manners และ Sense เป็นต้นมาเติมความสดใสกันต่อกับ 5 สาวเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แกะกล่องแห่งวงการ K-Pop อย่าง HITGS ภายใต้สังกัด H Music Entertainment โดยชื่อของวงย่อมากจาก Hip, Innocent, Teenager, Girls และ Story ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 สาวหน้าตาน่ารักสดใส ได้แก่ VV, SEOJIN, SEOHEE, HYERIN และ IYOO ด้วยคอนเซปต์เพื่อนสาว พลังวัยรุ่น เปิดตัวด้วยซิงเกิลอัลบั้มแรกชื่อ “Things We Love : H“ ซึ่งมีเพลงไตเติ้ลแทร็ก คือ “SOURPATCH” ทั้งที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นาน แต่สาว ๆ HITGS ก็เป็นที่จับตามองในฐานะศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี GEN 5 มาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สุดของที่สุดของวงการเพลงฝั่งไทย ที่มาประกาศศักดาความเป็น Soft Power ตัวแม่ที่แท้ทรู กับซุปตาร์สาวลูกทุ่งอินดี้ ลำไย ไหทองคำ กับครั้งแรกในเวทีระดับโลก พร้อมแล้วที่จะมาสะกดทุกสายตาให้จับจ้องไปที่เธอเพียงผู้เดียว ให้สมมงซูเปอร์สตาร์ลูกทุ่งสาวอันดับ 1 ของเมืองไทย มาม่วนมาจอย มาเอนเตอร์เทนแบบสุดเหวี่ยง กับเพลงฮิตมากมาย อาทิ ผู้สาวขาเลาะ, ยายแล่ม เป็นต้น ชาวไทยฟิตร่างให้พร้อม แล้วมาโชว์พลัง Soft Power เด้งหน้าเวทีแบบม่วนหน้าฮ่านไปด้วยกัน ให้ต่างชาติต้องตะลึงกันไปเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลน์อัปสุดร้อนแรงจาก Summer Sonic Bangkok 2025 ภายใต้การจัดงานโดย CI Showbiz ร่วมกับ Bangkok Connect ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ และ Creativeman Productions ที่ตั้งใจคัดสรรศิลปินคุณภาพระดับโลก รวมถึงยังส่งเสริมศิลปินไทยที่เป็นหนึ่งในพลัง Soft Power ออกสู่ตลาดโลก และเพิ่มประสบการณ์ความหลากหลายทางด้านดนตรีให้แก่ผู้ชม พร้อมโปรดักชันจัดเต็ม ไม่แพ้เวทีที่ญี่ปุ่น พร้อมกิจกรรมมากมายที่รองรับทั้งสายดนตรี สายครีเอเตอร์ และทุกคนที่อยากปลดปล่อยพลังแบบสุดตัวในเฟสติวัลระดับโลกที่เมืองไทยความมันส์ความสนุกอยู่ใกล้ฉันแล้ว! อย่ารอช้า! กดบัตรงาน Summer Sonice Bangkok 2025 ทาง https://www.ticketmelon.com/summersonicbkk/ssbkk25 ตอนนี้อยู่ในช่วงบัตร Pre-Sale ราคาพิเศษ บัตร GA 1 DAY PASS ราคา 3,800 บาท / GA 2 DAY PASS ราคา 7,000 บาท / VIP 1 DAY PASS ราคา 8,000 บาท และ VIP 2 DAY PASS ราคา 13,000 บาท ราคาคุ้มขนาดนี้ ต้องรีบภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น#Summersonic #Summersonicbangkok #Summersonicbkk #Summersonicbkk2025