“นวธัญ” ยกขบวนผลไม้ระดับพรีเมียมจากต่างประเทศ ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2025

ผู้นำในการนำเข้าผลไม้พรีเมียมอันดับ 1 จากต่างประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ยกขบวนผลไม้พรีเมียมจากต่างประเทศส่งตรงมาถึงไทย ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก และโปรโมทธุรกิจให้ลูกค้าใหม่ได้รู้จัก พร้อมเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้พบปะกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดManaging Director บริษัท นวธัญ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 5 ที่ได้มาร่วมออกบูธแสดงสินค้า โดยในปีนี้จะมีผลไม้เกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมแสดงหลากหลายชนิดเช่นเคย ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากได้มาออกบูธ ก็จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งลูกค้าเก่าที่รู้จักเราอยู่แล้วก็แวะเวียนมาที่บูธ และได้ลูกค้าใหม่ที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เราคาดหวังว่า เราจะรับการตอบรับที่ดีเช่นที่ผ่านมา และอยากโปรโมทธุรกิจเราให้ทุกคนได้รู้จัก นวธัญ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยให้คู่ค้าที่รับสินค้าของเราไปจำหน่ายมั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสูง ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนาน”โดยในปี้นี้เราได้เชิญคู่ค้าคนสำคัญซึ่งเป็นพันธมิตรมายาวนานในประเทศไทยกว่า 20 ปี ทั้งเจ้าของซันไดมอนด์ เฟรช จำกัด ซึ่งตอนนี้ SunDaimond Fresh มีหน้าร้านอยู่ที่ Tops, Gourmet Market, Big C และ Foodland กว่า 100 สาขา ทั่วประเทศไทย รวมทั้ง Madame Fruit (มาดามฟรุ๊ต) มาร่วมชมบูธแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วยเจ้าของธุรกิจร้านจำหน่ายผลไม้ต่างประเทศ Madame Fruit (มาดามฟรุ๊ต) กล่าวว่า “เราเป็นธุรกิจขายผลไม้พรีเมียมทั้งปลีกและส่งออก นำเข้าจากทั่วโลกมาโดย บริษัท นวธัญ​ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด เราเป็นคู่ค้ากันมายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณแม่ จนตอนนี้มาสู่รุ่นลูก ด้วยมาตรฐานที่ดีของสินค้าของ นวธัญ ทำให้เรามั่นใจและเป็นคู่ค้ากันอย่างยาวนาน โดยสินค้ายอดนิยมของที่ร้าน ได้แก่ สตอร์เบอร์รี่, เชอร์รี่ และ แอปเปิ้ล ทั้งนี้ Madame Fruit (มาดามฟรุ๊ต) ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นในสินค้าเรามาตลอด เราเองก็จะมุ่งมั่นพัฒนาและหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าเช่นกัน”นอกจากนี้ยังได้ Mr. Adrian Surianingrat, Export Manager Coastal Exports จาก Tran Brothers Fruit Co ประเทศออสเตรเลีย, Mr. Youngho Na President Chang Rak Farms เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ บินตรงมาร่วมงานเพื่อพบปะผู้บริโภคในงานนี้อีกด้วย โดยมีคุณกนกอร พรหมหิตาทร Sale and marketing manager บริษัท นวธัญ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพบกับบูธผลไม้พรีเมียม จาก นวธัญ ได้ที่งาน THAIFEX-Anuga Asia 2025 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2568 นี้ ที่ บูธ 3-F45 อิมแพ็ค เมืองทองธานี