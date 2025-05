กรมอนามัย – ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังขับเคลื่อน “Back To School เรียนดี สุขภาพดี มีความสุข” สร้างสุขภาวะเด็กไทยสู่พลเมืองโลก

และจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พ.ศ. 2568 ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะเด็กไทยสู่พลเมืองโลก : The Well-being for Global Citizens ส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีความสุข เรียนดี และสุขภาพที่ดี​วันนี้ (28 พฤษภาคม 2568)รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต้อนรับ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พ.ศ. 2568 ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะเด็กไทยสู่พลเมืองโลก : The Well-being for Global Citizens โดยมี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรมพลศึกษา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข ครู นักเรียน และภาคีเครือข่าย จำนวน 450 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี​แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทยให้มีสุขภาพดีทุกมิติ สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้กำหนดหัวข้อ “สุขภาวะเด็กไทยสู่พลเมืองโลก : The Well-being for Global Citizens” เพื่อเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กสู่การเติบโตและพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตเป็น ‘พลเมืองโลก’ เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคตรองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำเสนอนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น พร้อมชูแนวคิด “Back To School เรียนดี สุขภาพดี มีความสุข” ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการสร้างนิเวศใหม่เพื่อการพัฒนาเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พ.ศ. 2568 จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ระดับ Excellence Award 2) โครงงานสุขภาพนักเรียน 3) โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 4) โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่น 4 5) เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และ 6) โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยมีเป้าหมายในการขยายผลต้นแบบการดำเนินงานสู่โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน