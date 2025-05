ช่วยทำไมผมไม่อยากอยู่แล้ว! เจเรมี เรนเนอร์ เล่าความรู้สึกชั่ววูบหลังพบว่าตัวเองยังไม่ตาย

เจเรมี เรนเนอร์ เปิดใจถึงความรู้สึก ‘โล่งใจอย่างยิ่ง’ ที่เขาสัมผัสได้ขณะ ‘ตาย’ ระหว่างอุบัติเหตุรถกวาดหิมะสุดสยองดาราดังจากจักรวาล Marvel ได้เผยในบันทึกความทรงจำของเขาชื่อ My Next Breath ว่าเขาเคย ‘ตาย’ ชั่วขณะระหว่างอุบัติเหตุรถกวาดหิมะในวันปีใหม่ ปี 2023 ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขากระดูกหักกว่า 30 จุด และแพทย์ยังบอกว่าเขารอดมาได้อย่างหวุดหวิด เพราะกระดูกหักห่างจากอวัยวะสำคัญหรือเส้นประสาทหลักเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเรนเนอร์ วัย 54 ปี ถูกล้อรถกวาดหิมะหนักกว่า 14,000 ปอนด์ทับร่าง ขณะพยายามช่วยหลานชายชื่ออเล็กซ์จากอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเขาเขียนเล่าในบันทึกความทรงจำว่า เขา ‘ตาย’ ไปชั่วครู่ราว 30 นาทีหลังจากนั้น ขณะที่นอนอยู่บนหิมะหน้าบ้าน รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงบนภูเขาเซียร์รา เนวาดาเขาอธิบายถึงประสบการณ์การถูก ‘ดึงออกจากร่างกาย’ ว่า: “ผมสามารถมองเห็นทุกอย่างพร้อมกันหมด ในความตาย มันไม่มีเวลาเลย แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นทุกห้วงเวลาและตลอดกาล” เขาเล่าต่อว่า ขณะนอนบนหิมะ หัวใจของเขาเต้นช้าลง “หลังจาก 30 นาทีบนพื้นน้ำแข็ง การหายใจแบบฝืนเองเหมือนกำลังวิดพื้น 10-20 ครั้งต่อนาที นานครึ่งชั่วโมง... นั่นแหละคือตอนที่ผมตาย ผมตายอยู่ตรงถนนหน้าบ้าน”ในการให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ Let’s Talk Off Camera ของเคลลี ริปา เรนเนอร์ยังบอกด้วยว่านั่นเป็น ‘ความโล่งใจที่มหัศจรรย์ที่สุด’ ที่เขาเคยรู้สึก“มันคือความสงบที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่คุณจะรู้สึกได้ คุณไม่เห็นอะไรเลย นอกจากสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคุณเอง มันเหมือนคุณกลายเป็นอะตอมของตัวคุณ ดีเอ็นเอ วิญญาณของคุณ มันเป็นความตื่นเต้นสุดขีด แต่ก็มาพร้อมความสงบอย่างน่าอัศจรรย์ มันวิเศษมาก มันมหัศจรรย์จริงๆ”เขายังบอกอีกว่า ตอนนั้นเขา ‘ไม่อยากกลับมา’ และรู้สึก ‘หงุดหงิดมาก’ เมื่อรู้ตัวว่ากลับมามีชีวิต “ผมลืมตามาเห็นลูกตาตัวเองแล้วคิดว่า ‘เชี่ย กลับมาแล้ว’ มองดูขาแล้วคิดว่า ‘ใช่ละ เดี๋ยวต้องเจ็บแน่’ จากนั้นก็คิดว่า ‘โอเค ขอหายใจต่ออีกหน่อย’”แม้จะรู้สึกถึง ‘พลังงานที่เชื่อมโยงกันอย่างสวยงามและมหัศจรรย์’ ตอนที่ ‘ตาย’ แต่สุดท้ายเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างเรียกให้เขา ‘อย่ายอมปล่อยไป’ ทุกวันนี้ เรนเนอร์มองการฟื้นคืนชีพของตัวเองว่าเป็น ‘ช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์’ โดยเขาเขียนไว้ในบันทึกว่า: “ผมไม่ตายว่ะ ดังนั้น การเฉลิมฉลองปีใหม่กลายเป็นการระลึกถึงความรักอันลึกซึ้งในครอบครัวของเรา”สองปีหลังเหตุการณ์เกือบตาย เรนเนอร์ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งบนอินสตาแกรม โดยเขียนถึงความรู้สึกซาบซึ้งที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากในวันนั้นที่เขาถูกเครื่องจักรหนักบดทับ ขณะพยายามช่วยหลานชายให้พ้นจากอันตราย รายงานของสำนักงานนายอำเภอเนวาดาระบุว่า: “ขณะที่เรนเนอร์พยายามหยุดหรือหันเห [รถกวาดหิมะ] เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อ [หลานชาย] เขากลับถูกสายพานของรถดึงเข้าไปใต้รถ และถูกทับ”เขาได้รับบาดเจ็บหนัก ทั้งปอดยุบและฟกช้ำ ซี่โครงหัก 6 ซี่ใน 14 จุด ตับถูกกระดูกแทงทะลุ ข้อเท้าทั้งสองหัก และอาการบาดเจ็บอีกมากมายที่นับไม่ถ้วน