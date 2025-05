“แชมเปญ เอ็กซ์” วัลลภาในตำนาน คัมแบ็คพรมแดง “อันธพาล 2499 THE MUSICAL” พร้อมเผยเคล็ดลับศัลยกรรมวัย 55 ปี!

แม้จะห่างหายจากวงการไปกว่า 20 ปี การกลับมาครั้งนี้ แชมเปญ เอ็กซ์ รีเทิร์นแบบสวยแซ่บ สวยเป๊ะ.ด้วยศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต! พร้อมเผยเคล็ดลับความสวยแซ่บให้ฟังว่า ไปทำบุญแล้วเจออาจารย์หมอชลธิศ บอกเลยว่า...ถึงเวลาแล้ว!“ บุญพาวาสนาส่ง เพราะรู้จักอาจารย์หมอมานานมากแล้ว สมัยก่อนเคยพาเพื่อนไปทำหน้า พาสามีไปทำตาด้วย แต่ตัวเองยังไม่เคยได้ทำ มาเจอกันตอนอายุ 55 อาจารย์เห็นหน้าเรา..หนังตาเริ่มตกทำให้เห็นชั้นตาไม่ชัด ผิวเริ่มแห้งกร้าน ไม่สดใสดูแก่ อาจารย์มาจับๆ แล้วก็บอกว่า ถึงเวลาต้องทำแล้วนะ!!! แค่นั้นเราก็ได้ค่ะ...”โดยงานนี้เจ้าตัว จัดเต็มแบบ All-in-One ทั้งดึงหน้าช่วงบน (Baby FaceLock) ทำตาสองชั้น และปรับสภาพผิวหน้า ด้วย Facial Contour พร้อมดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยศาสตร์ Anti-Aging ทั้งหมดดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ธีรพรคลินิกโดยคุณหมอชลธิศ คุณหมอนัตตี้ และคุณหมอขันติ ด้วยเทคนิค Less is more เฉพาะของธีรพร สวย เซ็กซี่ ย้อนวัยได้แบบไม่โป๊ะ ด้วยแผลเล็กที่ทำให้ดูสวยเป็นธรรมชาติ นอกจากดูแลใบหน้าแล้ว ศูนย์ผิวพรรณ ความงาม Longivity Center ของธีรพรยังได้ดูแลสุขภาพ ผิวพรรณไปจนถึงรูปร่างให้อีกด้วย เรียกว่าพร้อมส่งต่อความสวยจากภายในสู่ภายนอกแบบยาวๆ ไปเลยจ้า!“ทำหน้าสวยแล้ว ผิวก็ต้องใส รูปร่างก็ต้องเป๊ะนะคะ หมอบอกพี่ต้องลดความอ้วนด้วยนะ เพราะชอบกินดึกกับจิบไวน์นิดหน่อย (หัวเราะ)” – แชมเปญ เอ็กซ์ กล่าวอย่างอารมณ์ดีบอกเลยว่า วัย 55 ปีแต่ความแซ่บไม่มีลด พร้อมกลับมาทวงบัลลังก์เซ็กซี่สตาร์อีกครั้ง