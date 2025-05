“ชเวจองอู” นักแสดงดังเสียชีวิตในวัย 69 ปี หลังต่อสู้โรคแพนิคและซึมเศร้ามานานหลายปี

ชเวจองอู ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยต้นสังกัดของเขาอย่าง BLA Entertainment ได้ออกมายืนยันข่าว พร้อมแถลงว่า “สาเหตุการเสียชีวิตของเขายังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด“อย่างไรก็ตาม ชเวจองอู ต่อสู้กับโรคแพนิคและโรคซึมเศร้ามานานหลายปีแล้วชเวจองอู มีผลงานด้านการแสดงมากมาย และเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนซีรีส์เกาหลี้ป็นอย่างดี ทั้งการรับบทเป็นพ่อ ตัวดี และตัวร้าย ในละครชีวิตของเขาผ่านการแต่งงานมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งเขาเคยเผยถึงเรื่องนี้ว่า“ภรรยาคนแรกของผมจดทะเบียนสมรสโดยที่ผมไม่ทราบ ส่วนการแต่งงานครั้งที่สองพ่อแม่เป็นคนจัดหาให้ สุดท้ายจบลงด้วยการหย่าร้าง“ ซึ่งเขาได้สละทรัพย์สินทั้งหมดของเขาไปจสกการหย่าครั้งนี้เมื่อพูดถึงการแต่งงานในปัจจุบันของเขา เขากล่าวอย่างติดตลกว่า ”ผมอยู่ภายใต้การควบคุมของภรรยาของผม ซึ่งอายุน้อยกว่าผม 11 ปี“ชเวจองอู ยังเคยเล่าถึงช่วงชีวิตที่มืดมนที่สุด โดยบรรยายถึงช่วงเวลาที่ความล้มเหลวทางธุรกิจนำไปสู่อาการพูดไม่ได้ และช่วงเวลาแห่งการแยกตัวจากโลกภายนอกไปอาศัยอยู่บนภูเขาชเวจองอู เกิดเมื่อปี 1957 และเริ่ม้ดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงในปี 1975 รับงานทั้งละครเวที และพากย์เสียงก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ ผลงานที่ผ่านมามีทั้งSoul Mechanic, A Place in the Sun, Matrimonial Chaos, The Legend of the Blue Sea, Five Enough, The Witch, V.I.P., Derangedและ The Front Lineพิธีศพของ ชเวจองอู จัดที่ห้องจัดงานศพ โรงพยาบาลคิมโป วูรี และพิธีฝังศพจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ค. เวลา 10.00 น.