PFS ยกทัพบุก THAIFEX - Anuga Asia 2025  พร้อมตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารแบบครบวงจรของไทย ยุคใหม่

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด (PFS) ผู้นำด้านการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจรของไทย พร้อมนำอาหารแนวใหม่มุ่งสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกว่า 30 ปี PFS ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของวิกฤติอาหารโลก หรือ Global Food Crisis เป็นสถานการณ์ที่ประชากรบางกลุ่มขาดแคลนอาหาร หรือไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้อย่างเพียงพอ PFS จึงให้ความสนใจกับการวิจัย เรื่อง “ ไข่ผำ“ ซึ่งเป็นพืชที่เติบโตเร็ว และเล็กที่สุดในโลก แต่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ในฐานะสุดยอดอาหารที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ หรือ Super Food ที่ยั่งยืนที่สุด ผ่านการวิจัยโดย ดร. วิษุวัต สงนวล จากมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Advanced Green Farm เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ flo wolffia ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ฟู้ดส์แปรรูปจากไข่ผำ เพื่อให้ได้การรับรองจาก FDA ว่า “ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และยั่งยืน“ โดยทาง PFS จะจัดงานโชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อเป็นการจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ในการพัฒนาธุรกิจ ที่งาน THAIFEX - Anuga Asia 2025 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2568 นี้ ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “Spark your idea, Start your food innovation” จุดประกายไอเดียให้ผู้ประกอบการ สามารถนำผลิตภัณฑ์ในเครือ PFS ไปสร้างสรรค์สูตรอาหาร เครื่องดื่ม หรือเบเกอรี ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการยกระดับของการผลิตไปอีกขั้น ด้วยนวัตกรรมใหม่ ในการถนอมอาหาร โดยไม่ทำลายสารอาหาร เช่น การใช้เทคโยโลยี Freeze Dry หรือ วิธีการอบแห้งด้วยระบบแช่เยือกแข็งสูญญากาศ ช่วยคงคุณค่าทางสารอาหาร สีและกลิ่นไว้ได้ดีที่สุด และยังมีรูปแบบอื่นอีกเช่น Spray Dry, Air Dry, Extraction และ Frozen ซึ่งผู้ประกอบการไม่เพียงแต่ สามารถเลือกใช้บริการกับ PFS แบบครบจบได้เลยเท่านั้น ยังวางใจได้ในมาตรฐานที่สูงมากในทุกกระบวนการผลิต ถือได้ว่าเหมาะกับเทรนด์อาหารแห่งอนาคตอย่างยิ่งโดย คุณภาณุ มหัทธโนบล ผู้จัดการทั่วไป ได้กล่าวว่า “เทรนด์ของผู้บริโภคยุค 2025 นี้ นิยมอาหารที่ตกแต่งดูดีมีสไตล์ แต่แฝงไว้ด้วยคอนเซปต์ และราคาจับต้องได้ ทั้งเรื่องของความคุ้มค่าในการที่จะเลือกซื้อ ซึ่งทางแบรนด์เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อออกมาให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจอาหาร ได้นำไปริเริ่มเมนูใหม่ๆ และมีความคุ้มค่าที่จะเลือกใช้บริการของเรา ซึ่งทางบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และสามารถรองรับการผลิตได้อย่างเพียงพอต่อจำนวนที่ตลาดต้องการ”ทั้งนี้ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับสายสุขภาพ (Health & Well-being) และกลุ่มวัตถุดิบสำหรับเครื่องดื่มและ เบเกอรี (Beverage & Bakery) ซึ่งภายในงานจะมีเชฟชื่อดังใน TikTok เชฟอิน-ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ เจ้าของร้านอาหาร “ครัวบ้านอิน” มาร่วมจุดประกายไอเดีย ผ่านการรังสรรค์เมนูพิเศษให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมในงานได้ลิ้มลองอีกด้วย“การเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าที่งาน Thaifex-Anuga Asia 2025 ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการอย่างมาก เนื่องจากสินค้ากำลังเป็นกระแส โดยยอดขายไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา” คุณภาณุ มหัทธโนบล ผู้จัดการทั่วไป ได้กล่าวเพิ่มนอกจากนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับกลุ่มลูกค้าใหม่ ทางแบรนด์ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ แนวสุขภาพ อาทิ Bite Me โยเกิร์ตสมูทตี้กรอบ เฮลท์ตี้สแน็ค และ Dreamy Fruit Tea ชาผลไม้ปรุงสำเร็จผสมหญ้าหวาน มาร่วมแสดงในงาน สำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจอาหาร และ ฟู้ดส์ ครีเอเตอร์ ที่กำลังมองหาไอเดียใหม่ๆ สามารถเข้าเยี่ยมชมและรับชม การสาธิตเมนูพิเศษ ได้ที่บูธ PFS นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการอีกด้วย หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://preservefood.net