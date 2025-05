T&B Media Global ส่งศิลปินร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2568

ลูกปืน ศาสวัต ทองอินทร์ ศิลปินในเครือ WORLD ARTISTS พร้อมด้วย เรมี่ ไอริณ รณเกียรติ และ จีจี้ ศุภิสรา วุฒิศาสตร์ ศิลปินวง Daruni ค่าย Rabbit Moon และพิธีกรรายการ Peekaboo Junior จ๊ะเอ๋เด็ดเด็ด ทางช่อง 7 เป็นตัวแทนบริษัท T&B Media Global (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2568 Air We Share, Lungs We Care ห่วงใยทุกลมหายใจ พร้อมร่วมกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, นสพ.คงปพน จิรธรรมธนากุล นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2568 และ นสพ.กนกรักษ์ บำรุงราษฎร์ ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2568 ร่วมกันแถลงข่าว งานเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2568 Air We Share, Lungs We Care ห่วงใยทุกลมหายใจ เข็มที่ระลึกเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” โดยมี ผศ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานคือ การเผยแพร่เข็มวันอานันทมหิดลสู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแก่ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อสร้างกุศลซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการรณรงค์ขอรับบริจาคมอบให้แก่โครงการ “Happy Home Respiratory Care โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯโดย ลูกปืน ศาสวัต และ สองสาววง Daruni จีจี้ และ เรมี่ นอกจากจะเข้าร่วมในการแถลงข่าวแล้วยังมาร่วมออกรับบริจาคพร้อมกับเพื่อนและดาราศิลปินที่มาร่วมงานกุศลครั้งนี้ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและแฟนคลับ ต่างมาบริจาคและรับเข็มวันอานันทมหิดลเป็นที่ระลึก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคได้ด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แก่ อาคารวชิรญาณวงศ์ และอาคารอานันทมหิดล ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ได้ที่ Facebook Fan page: ANAN DAY, Instagram: anan_day หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02 256 4452-3 หรือ 02 256 4183 เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ