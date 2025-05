NTT DATA Payment Services เปิดตัว “ADAPTIS” ในประเทศไทย พลิกโฉมอนาคตแห่งโลกการค้าไปอีกขั้น

NTT DATA Payment Services (เอ็นทีที เพย์เมนต์ เซอร์วิสเซส) เปิดตัว “ADAPTIS” (อะแดปทีส) โซลูชันใหม่ในการชำระเงินแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดย ADAPTIS ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการยกระดับบริการด้านการชำระเงินของ NTT DATA Payment Services ในระดับภูมิภาค ที่ผสานเทคโนโลยี ความยืดหยุ่น และความเชี่ยวชาญที่เข้าใจในตลาดท้องถิ่น เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจการค้าในประเทศไทยให้พร้อมสู่อนาคต ในงานอีเว้นท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ใจกลางกรุงเทพฯจากการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทำให้การเปิดตัวในประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของ NTT DATA Payment Services ในการนำเสนอโซลูชันการชำระเงินที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างแท้จริงโดย ADAPTIS ประกอบด้วยบริการหลัก 5 ด้าน ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจทุกขนาดด้วยโซลูชันที่ครอบคลุม ได้แก่ADAPTIS In-Store : ระบบชำระเงินสำหรับร้านค้าปลีกแบบไร้รอยต่อADAPTIS e-Commerce : ระบบชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยADAPTIS Financing : บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจADAPTIS Enterprise : โครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจADAPTIS VAS (Value-Added Services) : บริการเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้กับลูกค้าคุณปริญญา จินันทุยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที เพย์เมนต์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด) กล่าวว่า “การเปิดตัว ADAPTIS ในวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับธุรกิจของเราในประเทศไทย โดย ADAPTIS ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะขายหน้าร้าน ขายออนไลน์ หรือทำธุรกิจในหลากหลายช่องทาง เป้าหมายของเราคือการมอบโซลูชันที่ใช้งานง่าย เหมาะกับบริบทของคนไทย และสามารถเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราไม่ได้เพียงแค่นำเสนอแบรนด์ใหม่ แต่ยังตอกย้ำพันธกิจของเราในฐานะพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ให้ความเชื่อมั่นและพร้อมเดินเคียงข้างธุรกิจไทยในระยะยาวอีกด้วย”คุณชินอิจิโร่ นิชิกาวะ (Shinichirou Nishikawa) หัวหน้าสายงาน Global Payments and Services บริษัท NTT DATA Japan กล่าวเสริมเชิงวิสัยทัศน์ในระดับภูมิภาคว่า “ภารกิจของเราคือการสร้างระบบการชำระเงินที่เชื่อมต่อกันทั้งอีโคซิสเต็มได้อย่างคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้ โดยสะท้อนทั้งมาตรฐานระดับโลกและความต้องการเฉพาะในแต่ละประเทศ ADAPTIS จึงเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่รองรับการทำงานแบบข้ามพรมแดน ขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ค้าในแต่ละตลาดให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตได้อย่างอิสระตามบริบทของตนเอง เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดหลักในกลยุทธ์ระดับอาเซียน การเปิดตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราที่จะลงทุนและสร้างนวัตกรรมในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง”ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญคือการจัดเสวนาระดับผู้นำ ในหัวข้อ “Next in Commerce: Local Roots to Global Reach” สะท้อนถึงแนวทางของ NTT DATA Payment Services ในการสร้างธุรกิจโซลูชันการชำระเงินที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศในเอเชีย โดยอาศัยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญระดับโลกจาก NTT DATA Japan ซึ่งมีผู้นำจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ได้แก่ คุณชินอิจิโร่ นิชิกาวะ หัวหน้าสายงาน Global Payments and Services บริษัท NTT DATA Japanคุณฌอน เฮช ประธานบริหารกลุ่มบริษัท NTT DATA Payment Servicesคุณปริญญา จินันทุยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที เพย์เมนต์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดคุณธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ Head of Digital Business and Payment Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์คุณซายูริ ฮากิฮาระ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Casheersโดยเนื้อหาเสวนาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่น ความเข้าใจบริบทของตลาด และการนำนวัตกรรมมาใช้ร่วมกันเพื่อยกระดับและขยายโซลูชันการค้าดิจิทัลสู่ตลาดต่างประเทศคุณฌอน เฮช (Sean Hesh) ประธานบริหารกลุ่มบริษัท NTT DATA Payment Services กล่าวเพิ่มเติมว่า “ADAPTIS เป็นมากกว่าแบรนด์ แต่คือแผนการพัฒนาในการขับเคลื่อนสู่อนาคต ซึ่งในโลกของการค้าปัจจุบัน ความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงได้รวมศักยภาพทั้งหมดในภูมิภาคไว้ภายใต้แบรนด์เดียว เพื่อส่งมอบโซลูชันที่มีความปลอดภัย รองรับการเติบโต และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดอย่างแท้จริง โดยประเทศไทยคือหนึ่งในตลาดหลักของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร ทั้งธนาคาร ร้านค้า และธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต”ปัจจุบัน ADAPTIS พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้ว และมีแผนจะขยายสู่ประเทศฟิลิปปินส์ภายในปีนี้ โดยการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ NTT DATA Payment Services ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียได้อย่างมั่นคงข้อมูลเพิ่มเติม: www.nttdatapay.com