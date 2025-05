”หมอริท-เรืองฤทธิ์“ คว้า “เจมส์จิ” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 6 THE RITZ CLINIC อย่างยิ่งใหญ่!! พร้อมเปิดสาขาใหม่ Future Park รองรับบริการเต็มระบบ

THE RITZ CLINIC (เดอะ ริทซ์ คลินิก) ภายใต้การบริหารของ “หมอริท - นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช“ กับการฉลองก้าวสู่ปีที่ 6 THE RITZ CLINIC ที่ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ลูกค้าต่างไว้วางใจเข้ามารับบริการกันอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งล่าสุดก็ได้เปิดตัวสาขาล่าสุด ที่ Future Park ชั้น 2 โซน west อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ “THE RITZ 6th Celebration Shine Your Way” นอกจากจะมีกิจกรรมจัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมเวิร์กช็อปอัพเดทเทรนด์แต่งหน้ากับ Make Up Artist ชื่อดัง “ป้อม-วินิจ” แล้ว ยังได้นักแสดงหนุ่มสุดหล่อ “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” มาร่วมสร้างสีสันความฟิน ทั้งร้องเพลงเพราะๆ เอาใจแฟนๆ แถมยังให้ Lucky Fan ได้กระทบไหล่ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดทำเอาใจละลายไปตามๆ กัน..หมอริท เผยว่า “ที่เราเลือกเปิดที่นี่ เพราะเราคุ้นชินในสถานที่บริเวณนี้ และเราก็รอที่ ที่ดีที่สุดของ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ซึ่งใช้เวลาในการรอที่นานมาก ซึ่งเรามองการตลาดในสาขาที่ 10 นี้ ว่าเป็นหัวเมืองของฝั่งนี้เลย จัดว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ THE RITZ CLINIC หวังว่าจะ ให้บริการ และตอบโจทย์กับลูกค้าในย่านโซนนี้ได้เป็นอย่างดี“”ซึ่งแผนการตลาดในอนาคต คือปกติ THE RITZ CLINIC เราจะเปิด 3-4 สาขาต่อปี แต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราตั้งใจจะหยุดเปิดสาขาเพิ่ม เพราะเราจะเพิ่มการพัฒนาหลังบ้านให้มันแน่น ไม่ว่าจะในส่วนของการบริการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ และสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ ว่าเราจะเปลี่ยนเป็น ‘มหาชน‘ ซึ่งเราก็เตรียมตัวมาสักพักแล้ว เพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของร่วมกัน““และอีกหนึ่งแผนที่เรากำลังจะเตรียมอยู่ก็คือการเปิดโรงพยาบาล เพื่อเป็นเสริมศักยภาพในการดูแลคนไข้เกี่ยวกับความงามได้แบบครบวงจร เราก็หวังว่าจะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ ซึ่งในส่วนของ THE RITZ CLINIC ไม่มีศัลยกรรม แต่เราก็มีแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวไป อย่างคลินิกศัลยกรรมรอบดวงตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง ชื่อว่า iLIDZ Clinic ซึ่งจะเข้ามาดูแลการผ่าตัดรอบดวงตาให้กับ THE RITZ CLINIC”“แล้วอย่างปีนี้เศรษฐกิจชะลอตัว ทุกคนเก็บเงินเอาไว้เพื่อใช้กัน และสิ่งที่ริทเตรียมการไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่าจะชะลอการเปิดสาขา เพื่อจะเอาเวลาตรงนั้น มาเซ็ตมาตรฐาน บริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เราทุกคนต้องผ่านวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปให้ได้ จริงๆ มันก็ทุกธุรกิจ ทุกคนกำลังพยายามกันอย่างดีที่สุดให้ผ่านไป และที่ผ่านมาเราเติบโตด้วยการที่ใช้ผลประกอบการขยายธุรกิจ ทำให้เติบโตไปเรื่อยๆ อยากจะเป็นบริษัทที่มั่นคงต่อไปในอนาคต“ซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะไปเป็นลูกค้าของ THE RITZ CLINIC (เดอะ ริทซ์ คลินิก) ได้ทั้ง 10 สาขาไม่ว่าจะเป็น 10 สาขา ไม่ว่าเป็น ทาวน์อินทาวน์, อารีย์, บางนา, พระราม 2, พระราม 3, ไอซีเอส, เวสต์วิลล์ , บางกะปิ, สยามสแควร์ และ สาขาล่าสุด ฟิวเจอร์พาร์ค โดยทีมคุณหมอพร้อมจะเนรมิตความสวยความหล่อแบบเป็นกันเอง ชนิดที่ว่าทั้งปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกเอาไว้รองรับทุกคน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IG : theritzclinic.official , LINE : @theritzclinic และ Facebook : THE RITZ#THERITZSHINEYOURWAY #THERITZCLINIC #THERITZก้าวเข้าสู่ปีที่6 #THERITZ6thCELEBRATION#THERITZBIRTHDAY #JAMESJIRAYU #TEAMJAMESJIRAYU #JIRAYUFAMILY#SUPPORTJAMESJIRAYU#JIRAYU_JJ #เจมส์จิรายุ #เจมส์จิ