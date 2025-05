พี่พระเอกแลนด์ดิ้ง! “อี โดฮยอน” นัดพบสบตาแฟนไทย ในงาน 2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] IN BANGKOKล็อควัน D-Day เจอกัน 19 ก.ค. นี้

“อี โดฮยอน” พระเอกหนุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ เขาคือนักแสดงผู้มากด้วยฝีมือการแสดงที่เรียกได้ว่าเข้าถึงทุกบทบาท ซีรีส์ Prison Playbook คือผลงานแรกที่ผลักดันเขาเข้าสู่สายอาชีพนักแสดงอย่างเต็มตัว ก่อนที่บทบาท “พ่อหิ่งห้อย” ในซีรีส์ Hotel Del Luna จะตกแฟนๆ ให้ตกหลุมรักเขามากขึ้น ซึ่งทำให้เขาได้รับบทนำเต็มตัว ในซีรีส์ 18 Again ด้วยการแสดงที่สดใหม่ เสน่ห์ รอยยิ้มที่มีทั้งความหล่อชวนหลงใหล ที่เรียกได้ว่าเล่นคอเมดี้ก็ทำได้ดี เล่นดราม่าก็ตีแตกพิสูจน์ได้แล้วจากผลงานที่ดังเปรี้ยงปร้าง ในช่วงเวลา 4-5 ปีนี้ของเขา ไม่ว่าจะเป็น ซีรีส์ Sweet Home ทั้ง 3 ซีซั่น ซีรีส์ Youth Of May, The Good Bad Mother และ The Glory บทศัลยแพทย์หนุ่มหล่อผู้อยู่เคียงข้างนางเอกของเรื่อง ที่แม้บุคลิกตัวละครจะดูสดใส ร่าเริง กลับซ่อนปมบางอย่างไว้ในตัว ซึ่งการแสดง งานสายตาของ “อีโดฮยอน” ในเรื่องนี้เรียกว่ากินขาดฟาดเรียบทุกคำชม นอกจากซีรีส์ ภาพยนตร์เรื่อง EXHUMA ที่เขาพลิกบทบาทเป็นหมอผีเจน Z ก็กวาดทั้งรายได้และคำชมมากมายหล่อ เก่ง ครบเครื่อง เรียกว่าไม่มีผลงานไหนของเขาที่ไม่ผ่านสายตาแฟนซีรีส์ชาวไทย เพราะทุกคนล้วนติดหนึบและหลงเสน่ห์พี่พระเอกเข้าอย่างจัง สบตากันผ่านมาจอมาก็เยอะ ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสแรก! ที่แฟนชาวไทยจะได้สบตาหนุ่ม “อี โดฮยอน” อย่างใกล้ชิด กับความหล่อที่มากขึ้น เท่ขึ้น หลังจากที่เขาปลดประจำการจากการรับราชการทหารในหน่วยวงดุริยางค์ของกองทัพอากาศ ในวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นห้ามพลาด! เรียงคิวมาสบตากับเขา ในเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2025 นี้ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานในงาน 2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] IN BANGKOK เปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2568 ทาง www.ticketmelon.com ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร 2,200 / 3,200 / 4,000 / 5,000 / 6,000 ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมนับวันถอยหลังไปสบตากับรอยยิ้มเพชฌฆาตของ “อี โอฮยอน” ผ่านทาง FB: GrandStarCon / X:@GrandStarCon#이도현 #LEEDOHYUN #Re_DOHYUN #Re_DOHYUN_in_BKK #YJPARTNERS #Wanxing