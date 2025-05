POP MART THAILAND ยกระดับความน่ารัก สู่อีเว้นต์สุดคิวท์ CRYBABY LET'S GO WILD BUT CUTIE POP-UP EVENT

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ CRYBABY LET'S GO WILD BUT CUTIE POP-UP EVENT ในธีมลีโอพาร์ดที่ดึงความน่ารักซ่อนเปรี้ยว มาถ่ายทอดสไตล์สุดแสบของ CRYBABY ผ่านดีไซน์ลายเสือ รวมไปถึง Accessory ไอเท็มที่ให้ชาวป๊อปได้สะสมความน่ารักแบบมีสไตล์ พร้อมรวบรวมคอลเลกชัน CRYBABY สุดฮิตมากมาย มาไว้ที่นี่ที่เดียว โดยได้คนดังสายป๊อปคัลเจอร์ นำโดยสี่หนุ่ม ATLAS ได้แก่ จูเนียร์-นภัทร โอสายไทย, ภูมิ-เดชาธร วรรณวานิชกุล, เออร์วิน-แอวิน แพทริค เพนนอร์ส และ แทด-ฐาปนา จงกลรัตนาภรณ์ มาร่วมงาน พร้อมแชร์ไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวตนผ่าน CRYBABY ตอบโจทย์สายแฟชั่นและนักสะสมตัวจริงอาร์ตทอยส์ฝีมือคนไทย โดยศิลปินเจ้าของ IP ผู้มากฝีมืออย่าง คุณมด-นิสา ศรีคำดี ที่อยู่เบื้องหลัง คอลเลกชันใหม่อย่าง CRYBABY WILD BUT CUTIE SERIES ประกอบไปด้วย Accessory ไอเท็มมากมาย อาทิพวงกุญแจ CRYBABY Wild but Cutie Series - Vinyl Plush Pendant Blind Box, แก้วมัค CRYBABY Wild but Cutie Series Mug Cup, ที่ห้อยโทรศัพท์ CRYBABY Wild but Cutie Series-Phone Charm Blind Box และ กระเป๋า CRYBABY Wild but Cutie Series-Shouder Bag รวมไปถึงสินค้ายอดนิยมที่เคยสร้างปรากฏการณ์มาแล้วอย่าง CRYING FOR LOVE, SUNSET COLLECTION, POWERPUFF GIRL, PRIDE COLLECTION, CRY AGAIN, MONSTER TEARS, PARADE และไฮไลต์พิเศษในคอลเลกชัน 400% COLLECTION ที่พร้อมให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสหลากหลายไอเท็มฮิต โดยรวบรวมมาไว้ที่นี่โดยเฉพาะพบกับ CRYBABY LET'S GO WILD BUT CUTIE POP-UP EVENT ตั้งแต่วันนี้ – 1 มิถุนายน 2568 ณ ลาน Beacon 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartth#POPMART #POPMARTTH #CRYBABY #WILDBUTCUTIE#ATLASth #TadPoomErwinJuniorxPOPMARTTH #CentralwOrld