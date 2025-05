“โต้ง ทูพี” เพิ่งโผล่ หลังถูก “พลอย เฌอมาลย์” ฟาดแหลก

ปล่อยผ่านดรามาร้อนแรง ที่เกิดจากโพสต์ฟาดแรง ด่า กะxรี่ หน้า ห... จนสะเทือนไปทั้งวงการ แต่แค่เพียง 2 วัน พลอยก็ออกมาโพสต์ขอโทษอดีตคนเคยรัก ที่ทำให้รู้สึกแย่ พร้อมเผยว่าได้เลิกรากันพักใหญ่แล้ว ก่อนที่ข้อความดังกล่าวจะถูกลบทิ้งไปล่าสุด โต้ง ทูพี ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังจากที่เงียบไปพักใหญ่ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ ระบุว่าWThank you everyone for your love and support. What a week! ตอนนี้เบอร์และ line ของผมยังใช้ไม่ได้นะครับ pls contact me by dm or my manager นะครับ thank you again .. big LOVE”รวมทั้งเผยให้เห็นภาพตอนนี้กำลังทำงานอยู่