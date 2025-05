คอนเสิร์ตแห่งชาติ T-Pop “GOTCHA POP CONCERT 3” รวม 11 กลุ่มศิลปินแรร์ไอดอลแห่งยุค สร้างปรากฎการณ์ความสนุกความสุข ตลอด 6 ชม.

ฟินที่สุดดด! กันทุกด้อมแบบ Non Stop กว่า 6ชม.++ ไปเรียบร้อย สำหรับ “Gotcha Pop 3” คอนเสิร์ตแห่งชาติ T-Pop ที่สร้างกระแสฮอตบนโลกโซเชี่ยลจนแฮชแท็ก #GOTCHAPOP3 ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 บน X ประเทศไทยข้ามวันไปเลยทีเดียว ครั้งนี้ผู้จัดเบอร์ต้นของวงการ Atimeshowbiz เดินหน้าสร้างเซอร์ไพร้ส์ต่อยอดความว้าว! ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 กับการปลุกกระแสสร้างสีสันปรากฏการณ์ให้วงการคอนเสิร์ตT-Pop อัพเลเวลจัดเต็มเข้มข้นขึ้นกับธีมโชว์ทีเด็ดในทุกๆ ปี เพราะเวทีนี้คือเวทีโชว์ Performance แห่งปีของจริง! ที่เหล่าแสตนทุกด้อมรู้กันดีว่าต้องไม่พลาด! กับ Line Up 11 ศิลปินที่รวมตัวแรร์ไอดอลตัวท็อปแห่งยุค BOYGROUP และ GIRLGROUP ที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดในยุคนี้มาไว้บนเวทีเดียวกัน อย่าง TRINITY (ทรินิตี้), PROXIE (พร็อกซี), PIXXIE(พิกซี่) , PERSES (เพอร์เซส), LYKN (ไลแคน), BUS(บัส) because of you I shine, DICE (ไดซ์) , VIIS(วิส) , QRRA (คาร่า) , GELBOYS (เจลบอย) และ DAOU OFFROAD (ต้าห์อู๋ , ออฟโรด)ปีนี้บอกเลยว่าจัดเต็มโชว์สเปเชี่ยลสเตจสุดปัง ทุกศิลปินงัดทีเด็ดมาปล่อยของแบบไม่มีใครยอมใคร ครบทั้ง Performance แดนซ์ไฟลุก หรือจะ Hidden Show ที่ใส่มาให้เซอร์ไพรส์กันทุกช่วง นอกจากนี้เรายังได้เห็นการจับคู่ จัดกรุ๊ป ของศิลปิน T-Pop ที่โคจรมาแบทเทิลกันแบบคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นสายโวคอลสายแดนซ์ไฟลุก และสายแรปเปอร์ ที่ทำออกมาแล้วได้โชว์ดีเคมีใหม่ๆ หาดูได้แค่ที่เวที “GOTCHA POP”เวทีเดียวเท่านั้นจริงๆเริ่มเดินเกมแรกที่ห้าสาว QRRA ที่แค่เปิดตัวบนเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดได้ทั้งฮอลล์ ก่อนจะพาทุกคนไปสนุกกับเซ็ทเพลงที่จัดมาเอาใจชาวด้อมของควีนคาร่ารัวๆ และสเปเชี่ยลโชว์ที่หยิบเพลง “Cake Roulette”มาโชว์เป็นที่แรก ส่งต่อเวทีให้กับ 4 หนุ่มจากซี่ส์Gelboy “นิว-ไปป์-พีเจ-เลออน” ที่มาเปิดตัวสู่วงการ T-Pop ครั้งแรกใน GOTCHA POP 3 สาดเคมีความน่ารักซะแบบไม่มีกั๊ก พร้อมซิงเกิ้ลประกอบซีรี่ส์อันโด่งดังก่อนสลับกันออกมาโซโล่เดี่ยวคนละเพลง “ไอ้บ้า-พีเจ, ไม่เท่าเดิม-เลออน , วันนี้ปีหน้า-ไปป์” และ “เลิกกั๊กแล้วรักก่อน-นิว” เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์แบบไม่แผ่วถึงคิว “VIIS” เกิร์ลกรุ้ปลูกสาวจากค่าย G’Nest ที่มาขึ้นเวทีนี้เป็นครั้งที่ 2 เสิร์ฟโชว์จัดเต็มแซ่บฉ่ำทำถึงด้วยลุคที่โตและแข็งแกร่งขึ้น เพอร์ฟอร์แมนซ์เดือดปล่อยของจนไฟลุก จนเรียกได้ว่าทำถึงเกินมาตรฐานก่อนส่งเวทีให้กับเหล่าบอยกรุ๊ปหน้าใส “DICE” ที่เสิร์ฟความฮอตโชว์ฟูลแบนด์ด้วยการหยิบเพลงใหม่ “ยิ่งคบยิ่งไม่รัก” และเพลงมันส์ๆ อย่าง “Bang” มาเขย่าใจเรียกเสียงกรี๊ดจากพี่สาวทั่วทั้งฮอลล์เร่งดีกรีเวทีให้ลุกเป็นไฟกับเกิร์ลกรุ้ปฝีมือเกินต้าน 3 สาว “PIXXIE” ที่ทำเอาทุกคนใจละลายทุกครั้งที่ได้ดู สกิลร้อง-เต้นเป๊ะปัง เพอร์ฟอร์มแบบอัพเลเวลไฟลุกตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้าย แถมเซอร์ไพร้ส์ด้วย Hidden Show แรก กับการ Collap กันของ ตัวท็อปอย่าง PIXXIE และ VIIS ในเพลง “Pick A Card”ที่ทำเอาคนดูอึ้งกับการระเบิดพลังความเซ็กซี่เผ็ดร้อนของท่าเต้นแบบไม่มีใครยอมใครส่งไม้ต่อให้ DAOU OOFROAD คู่ซี้คู่จิ้นที่ออกมาเสิร์ฟโชว์ได้อย่างร้อนแรง เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้ถล่มทลาย ด้วยฝีมือทั้งร้องทั้งเต้นของทั้งคู่บวกกับเพลย์ลิสและโชว์ที่คัดมาให้แบบเอาอยู่จริงๆ และHidden Show ที่ 2 กับการ Collap กันของ DAOU OOFROAD และ DICE ในเพลง “ละลาย” ที่เคมีดี๊ดีจัดมากระชากใจมัมหมีแบบฮอตสุดพลังถัดมาที่ “PERSES” มาพร้อมโชว์พิเศษเพื่อเสตจนี้โดยเฉพาะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เดือดจัด! และการเติบโตที่ฝีมือร้องเต้นระดับทำลายล้างเกินจะบรรยายไปขั้นเทพ เล่นเอาใจคอคนดูนั่งอยู่กับเก้าอี้แทบจะไม่ไหวมาถึงคิวบอยกรุ้ประดับอัลฟ่าอย่าง “LYKN” มาปีนี้ 5 หนุ่มหมาป่าเติบโตขึ้นอีกระดับจัดหนักทั้งร้องทั้งแดนซ์ฉ่ำ!!โหดแบบไม่พัก แถมเซอร์ไพรส์ชวนวงน้องสาวอย่าง “FELIZZ” (เฟลิส) เกิร์ลกรุ๊ปค่ายเดียวกันที่เพิ่งเดบิวต์ไปหมาดๆ มาขึ้นเวทีโชว์เป็นครั้งแรกอีกด้วยจากนั้นถึงคิว “PROXIE” ที่โชว์ปล่อยของไม่ยั้งแค่ก้าวขาขึ้นเวทีก็ได้กรี้ดสุดเสียงกับโมเมนต์ที่ทำให้คนดูยิ้มและร้องตามกับเพลงสุดฮิต “ซน” และโชว์พิเศษกับเพลง “ขอใจแลกเบอร์โทร” ที่เรียกว่าเป็นสีสันสุดๆ ต่อกันที่ Hidden Show ที่ 3 “PROXIE” และ “LYKN” ในเพลง “กระแซะเข้ามาซิ” ที่เอามารีอเร้นจ์เป็นเวอร์ชั่นแดนซ์สร้างปรากฏการณ์เอวหวานพริ้วสะท้านเวทีจนเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยทีเดียวเร่งดีกรีจัดไปหนักๆกันต่อกับโชว์ของ“TRINITY” ครั้งนี้ 3 เมมเบอร์ยังคงจัดโชว์มาแบบดุ-เดือด-ไฟลุก คงเส้น คงวา คราวนี้ยังเลือกเพลงจากอัลบั้มที่ไม่ค่อยได้โชว์ที่ไหนมาจัดให้ชุดใหญ่ แถมยังลงไปเซอร์วิสชาว Twilight ได้ใกล้ชิดกันถึงด้านล่าง ต่อที่ Hidden Show 4 แบบที่เคมีดีเกินต้าน “TRINITY” กับ “PERSES” เลือกเพลง “FUTW” ของลิซ่า มาปลุกเวทีให้ลุกเป็นไฟชวนทุกคนเต้นไฟลุกแบบที่ต้องโก่งคอกรี๊ดกันสุดเสียงอีกครั้งช่วงท้ายอัพความฟินกับบอยกรุ๊ปหนุ่มน้อยที่ฮอตที่สุดตอนนี้ “BUS” because of you i shine ที่นอกจากจะเสิร์ฟเพลงฮิตแล้ว ยังเซอร์ไพร้ส์แฟนๆ เรียกเสียงกรี๊ดชาวด้อมให้ท่องแฟนชานท์กระหึ่มฮอลล์ตลอดโชว์แถมแจกความสดใสใส่อินเนอร์กันต่อด้วย Hidden Show ที่ 5 ชวน “นิว-ไปป์-พีเจ-เลออน” Gelboy ออกมา Feat. เพลง “กั๊ก” ทั้งร้องทั้งเต้นเสิร์ฟโมเม้นต์ให้มัมหมีฟินยิ้มแก้มปริกันไปปิดท้ายสเตจกับโชว์พิเศษสุด!!!ที่ Atimeshowbizจัดให้เพื่อชาวด้อมแบบฉ่ำทำถึงตามคำเคลม กับการรวมตัวเมมเบอร์สุดฮอตสายร้อง (vocal) อย่าง “แจ็คกี้ Trinity , วิลเลี่ยม LYKN และ ต้าห์อู๋” ที่มาโชว์สกิลปล่อยพลังเสียงร้องสุดซึ้ง ในเพลง “ไหนว่าจะไม่หลอกกัน” เพลงรักความหมายลึกซึ้งที่เลือกมาเอาใจแฟนเพลง T-Pop ทุกด้อม และปิดจบด้วยบิ๊กเซอร์ไพร้ส์กับการรวมตัวของสายแรปเปอร์ทุกวง อย่าง “จั๋ง + เน Perses , จั๋ง + จินวุค BUS , วิคเตอร์ Proxie , ฮง LYKN และ ปอเช่ Trinity” มา Collap กันในเพลง “Like JENNIE” เรียกว่าสาดสเต็ปใส่กันไฟลุกแบบสาแก่ใจชาวด้อมเหลือเกิน จัดเต็มความฟินขั้นสุด ความสนุก และความอบอุ่นสุดประทับใจขนาดนี้ ปีหน้าเตรียมตัวมาเจอกันใหม่ใน Gotcha Pop 4 คอนเสิร์ตสามัญประจำปีของ Atimeshowbiz แน่นอน ชาว T-Pop วอร์มรอได้เลย.