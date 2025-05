“เวียร์” แจงหนวดเฟิ้มไม่ได้ปล่อยตัว เตรียมเจอเวอร์ชั่นหล่อใสเร็วๆ นี้ ถูกจริตงานหนัง ยังไม่มีละคร

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คุณพ่อลูกหนึ่งไว้หนวดเคราเฟิ้มจนหลายคนตกใจ พร้อมมีคำถามว่าทำไมถึงปล่อยตัว ไม่ดูแลตัวเอง ก่อนจะลงคลิปเฉลยพร้อมโกนหนวด ว่าจริงๆ ที่ไว้ยาวเพราะถ่ายโปรเจกต์ ล่าสุดวันนี้ (26 พ.ค.) ได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์สยองขวัญ เรื่อง “มันแอบในจอ” (THERE’S SOMETHING WRONG WITH THE TV) เวียร์ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าโปรเจกต์ต่อไป เตรียมเจอกับเวอร์ชั่นหล่อใสเกลี้ยงเกลาได้เลย“ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นตอนแรกไว้เล่นๆ ก่อน แต่พอไปเจอโปรเจกต์ เขาอยากได้แบบนี้ ก็เลยไว้ต่อจนงานเสร็จ”บอกถ้าจัดทรงมันก็ดูดี แต่ทำทุกวันคงไม่ได้“ถ้ามันจัดทรงแล้ว มันก็ดูดีนะ แต่ว่าทุกวันเราจะไปใส่เจล หรือว่าจะไดร์ให้เงาทุกวันมันก็คงไม่ได้ เราก็เข้าใจแหละว่าบางคนก็เข้าใจขำๆ ตอนเห็นคนว่าทำไมปล่อยตัว แต่เข้าใจ เพราะเขาไม่รู้ว่าทำโปรเจกต์อยู่ถึงได้ปล่อยขนาดนี้ นึกออกไหม แต่บางคนอาจจะคิดว่าหรือช่วงนี้พี่เวียร์พัก ก็เลยปล่อยๆ เราก็เห็นคอมเมนต์บ้าง แต่ก็ปกติเนาะ คนเขาก็ไม่ได้รู้ไงว่าเราทำงาน แต่ไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้เลย น่าจะเป็นครั้งแรก”ลูกสาวชอบตอนโกนเครา ส่วนภรรยาชินแล้ว เพราะรู้ว่าทำงาน“เขาก็เคยเห็นเราในโหมดตอนที่ไม่มี แต่เขาก็จำในโหมดที่มันเยอะ พอเราเอาออกเขาก็ชอบ ส่วนภรรยาเขารู้ครับว่าเราทำงาน เขาก็ชิน (เขาชมว่าหล่อขึ้นไหม?)ส่วนตัวชอบหมดทุกลุค อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ให้คนชิน“ได้หมด ก็อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ให้คนชินว่าพี่เวียร์ต้องเป็นแบบนี้ เซอร์บ้าง เยอะๆ บ้าง เกลี้ยงๆ บ้าง ผมสั้นบ้าง ผมยาวบ้าง”สบายใจในการทำงานแบบนี้ แต่ไม่ได้แอนตี้การใช้เอฟเฟกต์“เรารู้สึกว่าเราสบายในการทำงานแต่ถ้าสมมติมันมีงานที่อยู่ๆ ถ่ายคาบเกี่ยวกัน อันหนึ่งขอผมสั้น อันหนึ่งของผมยาว อันนี้เราก็ต้องยอมที่จะใช้เอฟเฟกต์ช่วย ไม่ได้ขนาดว่าอุ้ย…แอนตี้อะไร”งานละครยังไม่ใช่เร็วๆ นี้ ส่วนใหญ่มีแต่ภาพยนตร์ติดต่อมา“น่าจะยังไม่ใช่เร็วๆ นี้ เพราะเรารู้สึกว่าเราค่อยๆมันค่อนข้างที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์เรา ก็คือทำงานไปเลย 4-5 เดือน พักไปเลย 2 เดือน ซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จไปแล้ว 3 เรื่อง เป็นซีรีส์ 1 เรื่อง เป็นหนัง 2 เรื่อง”ถูกจริตกับงานภาพยนตร์ เพราะตอบโจทย์กับชีวิตตอนนี้“ดีนะ ผมรู้สึกสนุกกับการทำงานทั้งช่วงเวลาในการทำงานต่างๆ ก็ถูกจริตครับ”มีประสบการณ์เยอะ แต่ยังไม่คิดเป็นผู้จัดเอง เป็นนักแสดงสนุกกว่า“เคยคุย ก็มีแต่คนบอกว่าเป็นนักแสดงดีแล้ว สนุก ถ้าเป็นผู้จัดอาจเป็นอีกพาร์ตหนึ่งที่ท้าทาย แต่ผมยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรืออาจจะมีโปรเจกต์เอาไปเสนอได้ อาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับหรือผู้จัด แต่อาจจะเป็นเจ้าของเรื่องราว เจ้าของโปรเจกต์ แบบนั้นพอจะเป็นไปได้ ณ ตอนนี้ผมว่าแสดงสนุกกว่าครับ”เผยไม่มีละครติดต่อมาเลย แต่ถ้าจะรับคงต้องดูหลายอย่าง แจงไม่ได้เลือกเยอะ แค่อยากเล่นอะไรที่เหมาะกับตัวเองที่สุด“ไม่มีเลย ถามว่าคิดถึงไหมหรือว่าถ้าอยากจะดูในแพลตฟอร์ม ก็สามารถไปสมัครแล้วดูได้ จะได้เห็นผมในนั้นเยอะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีละคร ก็ประมาณ 3 ปีแล้ว ที่ไม่ได้เล่นละคร แต่ถ้ามีติดต่อมาก็ต้องดูก่อน มันมีหลายๆ อย่างที่เราต้องใช้ในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะ ไม่ได้เลือกหรอก แต่ว่าเราหาอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สุดดีกว่า ยังรับงานปกติ”แพลนพาภรรยาและลูกไปเข้าป่าอีก แต่รอช่วงปลายฝนต้นหนาว“อยากเข้าอีก (หัวเราะ) แต่ถ้าฝนคงไม่ไหวเด็กในวัยนี้ต้องเบรนพลังงานออกให้เยอะๆ ครับ เพราะเขาต้องการที่จะเรียนรู้”