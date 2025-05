SLEEK EV หวังขึ้นท็อป 3 ในปี 68 หลังโตกว่า 100%  พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยพันธมิตรระดับชาติ เดินหน้าบุกตลาดโลก

“เราไม่ได้แค่ทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แต่เรากำลังสร้างอนาคตของการเดินทางที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้”นี่คือคำประกาศจาก คุณกันตินันท์ ตันวีนุกูล กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท สลีค อีวี จำกัด (SLEEK EV) ที่พร้อมผลักดันแบรนด์ EV ไทยไปสู่ระดับสากล SLEEK EV คือแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่พัฒนาภายในองค์กร และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร พร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำในแวดวงพลังงาน การเงิน และอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับประเทศเบื้องหลังความกล้า คือ พลังสนับสนุนของเรา เรามีความยินดีมากที่เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งจากทั้ง 3 ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น Krungsri Finnovate ผู้นำด้านนวัตกรรมการเงิน ORZON (PTTOR) หน่วยงานในเครือ ปตท. ผู้นำด้านพลังงานของประเทศ รวมไปถึง คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ หนึ่งในทีมบริหารของ Thai Summit Group กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ระดับภูมิภาค ซึ่งการสนับสนุนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เงินทุน แต่คือความเชื่อมั่นจากผู้เล่นตัวจริงในวงการพลังงาน การผลิต และการเงินจุดเริ่มต้นจากปัญหาจริง สู่การออกแบบอนาคตที่ดีกว่า“SLEEK EV ไม่ได้เริ่มต้นแค่เพียงความหลงใหลในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่เพราะเราเห็นถึงปัญหา ค่าเดินทางที่แพงเกินไป มลพิษที่เราทุกคนต้องหายใจเข้าไป และความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการเดินทางที่ดี ความมุ่งมั่นของเรา คือการแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ทำรถ แต่เรากำลังจะนิยามใหม่ว่า การเดินทางควรจะเป็นอย่างไร อย่างที่คนใช้ถนนทราบกันดี คือ การเดินทางในเมืองของคนกรุงเทพฯ ใช้รายได้เกือบ 30% กับค่าเดินทาง และยังไม่นับรวมมลพิษและการพึ่งพาน้ำมัน เราเลยตั้งคำถามใหม่ว่า จะสร้างรูปแบบการเดินทางที่ดีกว่าได้ไหม? SLEEK EV ไม่ได้เริ่มต้นจากกระแส แต่จาก “ปัญหาที่มีอยู่จริง”"การเดินทางในเมืองมันพังไปแล้ว คนกรุงเทพฯ ใช้รายได้เกือบ 30% กับค่าเดินทาง ยังไม่นับรวมมลพิษและการพึ่งพาน้ำมัน เราเลยตั้งคำถามใหม่ว่า จะสร้างรูปแบบการเดินทางที่ดีกว่าได้ไหม"SLEEK EV เราจึงเลือกที่จะเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพราะเป็นพาหนะที่เข้าถึงง่าย ต้นทุนต่ำ ขับสนุก และตอบโจทย์คนเมืองทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานครั้งแรก นักเรียน ฟรีแลนซ์ หรือพนักงานส่งของเราไม่ได้สร้างแค่รถ แต่เราสร้างระบบทั้งหมดSLEEK EV เราอยู่แถวหน้าเรื่องเทคโนโลยี และกำลังสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน อย่างลงตัว สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง โดดเด่นขึ้นมา คือ การสร้างระบบแบบครบวงจร ได้แก่S Drive 1.0: ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ ประสิทธิภาพสูง ขี่สนุกและประหยัดกว่าสันดาป 125ccอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA: ให้รถฉลาดขึ้นได้ตลอดเวลาโครงสร้างชาร์จ S Charge: ระบบชาร์จไฟที่เชื่อมต่อกับรถแบบอัตโนมัติ พร้อมใช้งานทั่วประเทศการเชื่อมต่อ IoT: สั่งงานผ่านแอปพริเคชัน เพื่อดูสถานะ GPS รีโมตล็อก วิเคราะห์ปัญหาได้จากมือถือจากกรุงเทพฯ สู่เวทีโลกหลังจากที่ปี 2567 เราเติบโตเกิน 100% และสำหรับปี 2568 SLEEK EV เราตั้งเป้าขึ้นท็อป 3 กลุ่มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทย ภายในสิ้นปี 2568 และเตรียมขยายสู่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พร้อมเล็งตลาด UK และ US ในระยะยาวเป้าหมายของเรา คือการสร้างอนาคตที่เท่าเทียมโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ESS: นำแบตเตอรี่หมดอายุไปใช้เป็นระบบเก็บพลังงานให้พื้นที่ห่างไกลออกแบบด้วยคาร์บอนต่ำ: ใช้พลังงานสะอาดและชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์Mobility for all : ทำให้การเดินทางสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ใช่สิทธิพิเศษติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sleekelectricvehicle