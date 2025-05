ทำไม? คช Mahout ถึงเป็นที่จับตามาก ปลา บลา บลา เดินพรมแดงคานส์ปีที่ 6

แรงฮอตเกินคาดที่ผลิตหนังไทยเรื่องเป็น 1 ใน 12 บริษัททำหนังที่ไทย ได้รับคัดเลือกแล้วจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ไปร่วมงาน เทศกาลหนังยิ่งใหญ่สุดในโลกที่ คานส์ ฝรั่งเศส Cannes International Film Festival 2025 ครั้งที่ 78 ตั้งแต่ 13 - 24 พฤษภาคม 2025สุดจริง ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ผู้ผลิตหนังไทยเรื่อง คช Mahout ที่ทำโดยเป็นนางเอกหนัง เป็นผู้อำนวยการสร้าง เป็นนักร้องเพลงประกอบด้วยในหนัง คช Mahout สวยสับเก่งจัด ความสามารถรอบตัวจริงๆปลา บลา บลา เปิดใจ ปีนี้ปลาไปเดินพรมแดงที่คานส์ เป็นปีที่ 6 แล้ว ชุดที่เลือกใส่ ปลาออกแบบเอง แล้วสั่งตัดพิเศษเลย ปลาไปเดินพรมแดง ตั้งแต่วันแรกคานส์ จนถึงรอบสุดท้ายของคานส์ด้วยคะเดินพรมแดงคานส์มาหลายปี ไม่ตื่นเต้นแล้วคะ แต่สนุกดี ชอบๆ ได้เจออะไรใหม่ๆ ไม่ซ้ำในแต่ละปี ชอบๆ หลังจากเดินพรมแดงจบแล้ว ปลาได้ดูหนังดีๆ จากทั่วโลก ที่มาฉายเปิดตัวรอบแรกที่คานส์ไปคานส์ปีนี้ ปลาไม่ใช่แค่เดินพรมแดงแล้วจบ เพราะบริษัทของปลา บลา บลา โปรดักชั่น ได้รับคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ไปร่วมงานออกบูธด้วยที่ตลาดหนัง Marché du Film เกินคาดมากๆ คะ หลายๆ บริษัทดังจากหลายประเทศ ให้ความสนใจมากกับหนัง คช Mahoutส่วนงานไทยไนท์ Thai Night จัดที่โรงแรม Carlton Cannes หนัง คช Mahout ก็ได้รับความสนใจใส่ใจมากๆ จากผู้ใหญ่หลายท่านในรัฐบาลด้วยคะ บอกว่าจะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ตอนนี้ปลากำลังทำโปรเจกค์หนังใหม่ ถ่ายทำไปบ้างส่วนที่คานส์ ได้หนุ่มหล่อล่ำชาวฝรั่งเศสมาเล่น และเป็นผู้กำกับให้ด้วยหนังคช Mahout ได้รับหลายรางวัลการันตีคุณภาพมาจาก Bangkok Movie Awards 2025 สาขา Best Narrative Feature รางวัลหนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2025 สาขา Best Narrative Feature หนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และได้หนังอาเซียนยอดเยี่ยม Best Asian Feature Film จาก Moscow Asian Film Festival มอสโค อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล รัสเซียฮอตฮิตย้ำดังๆ ต้องคลิกฟังให้ซึ้งจิตกันกับเพลงประกอบหนัง คช Mahout เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love (https://www.youtube.com/watch?v=LB3ljBc0dtw) เพลงประกอบหนัง คช Mahout ปลา บลา บลา ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามทะลุล้าน!ต้องคลิกฟังด่วน JOOX, Spotify, Apple Music, TikTok ต้องตามด่วน Youtube / Plah Blah Blah Official / FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat / Pla Blah Blah production / IG : plahblahblahofficial / TikTok : @plahkomaratat ผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com และยังมี IG ไอจี + แฟนเพจ plah blah blah production