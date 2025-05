“ปุ้ย TPN” เผยทำไมไม่โอนเงินให้ “ซูริ ซูซานน่า” ยันเตรียมเช็คไว้รอ 3 เดือนแล้ว

หลังจากที่ทาง TPN Global อดีตผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ร่อนหนังสือแถลงการณ์โต้กลับ “ซูริ ซูสุริศา ซูซานน่า เรโนล” รอง 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 กรณีที่เจ้าตัวยกเลิกสัญญา เหตุไม่ได้รับเงินรางวัลทั้งที่ผ่านมา 10 เดือน ด้าน TPN ก็โต้ว่า ทำหนังสือเรียกให้มารับเงิน 2 รอบแล้วแต่ไม่มาพร้อมกับยืนยันว่า ไม่มีการให้ทำสัญญา ในขณะที่ฝั่งซูริกลับบอกว่า มีการเรียกให้ไปรับเงินแต่ต้องให้เซ็นสัญญา และทำไมต้องให้ไปรับทำไมไม่โอนมา สมัยนี้เขาโอนกันแล้ว ข้อเท็จจริงไม่ตรงกันแบบนี้ก็เลยมีการโต้กันไปมาล่าสุด “ปุ้ย TPN” หรือ "ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก" ก็ออกมาเปิดใจท่ามกลางกระแสดรามาเรื่องเงินรางวัล "ซูริ" ในรอบตัดสินนางสาวไทย 2025 โดยเจ้าตัวยืนยันว่า ได้เตรียมเช็คไว้ให้แล้ว ส่วนรายละเอียดเป็นเรื่องของฝ่ายทนายในการเจรจา"ซูริกับเรื่องเงินรางวัล อันนี้ขออนุญาตไม่ตอบ เพราะมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายเขาจะคุยกัน ก็ตามที่ได้ออกจดหมายไป ได้มีการแถลงไปจากฝ่ายกฎหมายค่ะ ที่เขาสัมภาษณ์เราไม่ได้ฟัง เพราะว่า 2 วันนี้ยุ่งมาก คือเวลาของนางสาวไทยมันกระชั้นชิดแล้วมันต้องมีเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโปรดักชั่นหลายอย่าง แต่จริงๆ น้องก็น่ารัก เราไม่ได้มีประเด็นอะไรกับน้อง เราก็ไม่เคยบอกว่าน้องไม่ดีหรืออะไร เราก็ไม่รู้ให้ฝ่ายกฎหมายเขาคุยกัน ทุกอย่างบางทีคนที่วิพากษ์วิจารณ์กับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ มันก็คนละอย่างกัน เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร"เผยไม่เคยได้ร่วมงานกับซูริเพราะอีกฝ่ายไม่ได้เข้ามาหา เชื่อเขาเป็นเด็กที่น่ารัก"เราไม่เคยได้สัมผัสเลยค่ะเพราะว่าน้องไม่เคยได้เข้ามาหาเรา เราดูก็ว่าเขาเป็นคนน่ารักไม่ได้มีประเด็นอะไร ถามว่ากลัวคนจะงงไหมกับจดหมายออกมากับสิ่งที่น้องตอบมันคนละเรื่อง เอาจริงๆ มันก็เป็นธรรมดาค่ะ เวลาคนสองคนสองฝ่าย ไม่งั้นมันก็จะไม่มีคำว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า อันนี้ก็แล้วแต่ (เราคิดว่าเป็นการเข้าใจผิด?) อันนี้ไม่ทราบค่ะ เพราะเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสก็จะมีแผนกที่เขาดูแล มีแผนกที่เขาติดต่อประสานงานกัน"ลั่นเตรียมเช็คไว้รอ 3 เดือนแล้ว ตอบทำไมไม่โอนเงิน"การโอนเงินน้องๆ ทุกคนเขาก็ได้กันหมด แต่บางทีมันอาจจะมีเงื่อนไขในการที่จะมาทำความเข้าใจกันว่าอันนี้ทำไปหรือยัง อันนี้ไม่รู้ค่ะ ที่บอกว่าถ้ารับเงินก็ต้องอยู่ในสัญญาต่อ 3 ปี ไม่มีนี่คะ ก็ทนายรู้สึกว่าเอกสารที่ออกจาก TPN เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น (ทาง TPN เตรียมเช็คไว้ให้น้องแล้ว?) เท่าที่ทราบก็เตรียมเช็คไว้ก็หลายเดือนแล้วค่ะ 2-3 เดือนมาแล้ว ถ้าน้องจะเข้ามาเอาก็ต้องติดต่อทางบริษัท เราไม่ได้มีหน้าที่มาตอบว่าเข้ามาเอาหรือไม่เข้ามาเอานะคะ ทุกบริษัทเขาก็มีแผนกของเขา มีขั้นตอนของเขาอย่างที่บอก ก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาคุยกัน""จริงๆ มันไม่มีอะไรเรามองว่าบางทีคนที่เอาไปปั่นหรือเอาไปเขียนให้มันมีเรื่องให้ได้มันก็มี เราไม่เคยบอกว่าเขาไม่ดี ก็ลองคุยกันดูเอาเอง เพราะว่า 7 เวทีที่เราดูอยู่ตอนนี้ เสร็จนางสาวไทยก็บินไปอินเดีย เสร็จจากอินเดียก็ต้องเตรียมมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์ แค่งานที่มีอยู่ในมือตอนนี้ เราคิดว่าเราโฟกัสกับเรื่องงานของเรา เราไม่เคยไปบอกว่าใครไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ"นอกจากนี้ทาง "ปุ้ย TPN” ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของ "โอปอล สุชาตา ช่วงศรี" หลังเดินทางไปประกวด Miss World 2025 ที่ประเทศอินเดีย"โอปอลก็สนุกสนาน วันนี้ก็ให้กำลังใจกันไป โอปอลไม่มีหมดกำลังใจเลยเดินหน้าตา ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโอปอลชอบกิจกรรมหรือชอบเวทีอะไรแบบนี้มาก น้องบอกว่าน้องได้ทำตามความฝันของตัวเอง ได้นำเรื่องราวของ Opal for Her ออกไปสู่ชาวโลกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลย ไม่มีการดีเบต ได้มีการ พรีเซนต์ไป ก็ยังเหลือรอลุ้น Beauty With a Purpose ก็ฝากส่งกำลังใจกันต่ออย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราทุกคนทั้งน้องโอปอลและกองประกวด ทั้งTERO Entertainment และTPN Global มีความคิดร่วมกันว่า อย่าไปเสียใจ อย่าไปเสียกำลังใจ เราทำของเราให้ดีที่สุด ทำให้อย่างน้อยคนทั่วโลกถ้าเราดูจากกระแสการชื่นชมของต่างชาติ เราก็จะเห็นว่าทุกคนชื่นชมเรา แล้วก็ไทยแลนด์ก็ยังคงเป็นสายสะพายที่สตรองและสายแข็งในแวดวงการประกวดนางงาม อันนี้หมายถึงทุกๆ เวที ก็ฝากให้กำลังใจสาวงามตัวแทนประเทศไทยของเราด้วยค่ะ"รับโอปอลเป็นเด็กมีความรู้"ไม่ตื่นอาจจะเป็นว่าเขาผ่านมาเยอะ ฝึกมาเยอะ แล้วก็คลังความรู้ที่อยู่ในสมองเขามันมากพอที่เขาจะเอาอยู่ โอปอลเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ ชอบอ่านกูเกิล ชอบค้นหานู่นนี่นั่นตลอดเวลาเพราะเขาเป็นคนที่มีคลังเยอะอยู่ในสมองของเขา""เขามีมาขอคำปรึกษาอะไรกับเราบ้างไหม ก็มีการโทรมาเหมือนกัน แบบโอปอลรวบผมดีไหม เราก็เอาเลยลูกจะรวบจะอะไรคิดถูกแล้ว เวลาเรายืนพูดถ้าเราไม่รวบผม ก็มีบางคนเราเห็นคอมเมนต์ไปว่า น้องผมก็รวบโน่นนี่ คือต้องรวบค่ะเวลาคุณขึ้นพูด ลองดูนะคะผู้นำของโลกเวลาเขาขึ้นพูดมันต้องเก็บผมเหมือนกันนะ จะมาปล่อยแล้วสะบัดผมไปมามันคงไม่ได้ "รับคาดหวังมงฟ้า"ทุกชุดอันนี้ก็ต้องให้เครดิตสไตล์ลิสต์และก็โอปอลเอง เพราะว่าเราจะทำงานร่วมกัน ชุดมีเยอะแยะไปหมดสวยทุกชุดมีเป็นร้อยเป็นพัน แต่ถ้าอย่างเราชุดสวยแต่ไม่เข้ากับเราก็ไม่รู้สึกอยากใส่เราก็ไม่บังคับเขา เพราะฉะนั้นทุกชุดที่เห็นปรากฏอยู่ในเรือนร่างที่โอปอลสวมใส่เป็นชุดที่เธอเลือกชอบเองแล้วก็เลือกเองเลยค่ะ""ก็ต้องบอกว่าเราหวังได้นะคะ เราว่ามันจะใกล้จะไกลเราไม่รู้เลย เพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ เราคิดว่าทำให้ดีที่สุดค่ะ จะมงฯ ไม่มงฯ นั่นอีกเรื่องนึง แต่ถามว่าหวังไหมไม่มีใครหรอกค่ะที่เดินทางออกไปประกวดแล้วบอกว่าฉันไม่หวังมาเล่นๆ ทุกคนหวังหมดเพียงแต่ว่า ความหวังของเรามันจะเป็นความจริงได้ไหมนั่นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุด""ถ้าได้มามันจะพลิกประวัติศาสตร์นะอย่างน้อยมันเป็นมงฟ้ามงแรกถ้าเราได้นะคะ ถ้าเราไม่ได้เราก็หาต่อไป (ลุ้นเป็นเวทีสุดท้ายของน้อง?) ก็ต้องถามเจ้าตัวแต่คิดว่าเป็นเวทีสุดท้าย เพราะว่าเป็นแกรนด์สแลมที่ใหญ่จริงๆ ของ Miss Universe กับ Miss World ก็ตีคู่กันมาเก่าแก่มากก็เป็นตำนานของการประกวดคิดว่าโอปอลน่าจะพอแล้ว แต่ว่าโอปอลเคยบอกไว้ว่านอกเหนือจุดมุ่งหมายจากการเป็นนางงามที่ประสบความสำเร็จแล้ว น้องก็อยากจะเดินทางในสายการทูตเป็นความชอบส่วนตัวของเขา"