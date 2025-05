“แม็กกี้ - บาส” ชวนแฟนๆ ลุ้นไปกับความรักครั้งพิเศษ ใน Special Episode JohanNorth : The Glowing of Love 25 พ.ค.นี้ ทาง WeTV

ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องรอนานอย่างแน่นอน เพราะหลังจากที่งานแฟนมีตติ้งส่งท้ายโปรเจ็กต์ FoureverYou Project Part 1 ได้จบไป พร้อมกับที่ค่าย Studio Wabi Sabi ได้ประกาศให้แฟนๆ รับรู้โดยทั่วกันว่าจะมีตอนพิเศษของ “โจฮัน & นอร์ธ” ก็ทำเอาแฟนๆ ตั้งตารอคอยแบบนับวันรอกันเลยทีเดียว ซึ่งล่าสุดทั้งสองนักแสดงอย่าง “แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ” และ “บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์” พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวชีวิตคู่ของ “โจฮัน & นอร์ธ” หลังจากที่ตกลงพัฒนาเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มากกว่าพี่น้อง เป็น 2 ตอนพิเศษที่รับรองว่าเสิร์ฟความหวานต่อเนื่อง แถมมีเรื่องให้ชวนลุ้นกันใน “Special Episode JohanNorth: The Glowing of Love” ออกอากาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 น. ทาง WeTV“แม็กกี้” รับบท “โจฮัน” เผยว่า “ตอนที่ พี่นิว มาบอกว่าจะทำตอนพิเศษก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้เห็นเรื่องราวต่อจากนี้ มันยังมีเนื้อเรื่องบางส่วนที่คนอาจจะไม่เคยเห็นหลังจากที่ทั้งสองคนเป็นแฟนกันแล้ว มีทั้งเรื่องราวจากในนิยาย แล้วก็จากในชีวิตจริงเอามาผสมๆ กัน ซึ่งพี่นักเขียนก็ตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อแฟนๆ เป็นพิเศษเอาจริงๆ ต้องขอบคุณ บาส มากๆ ที่ทำให้แม็กได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดี สิ่งดีๆ ที่แม็กได้รับทุกวันนี้แม็กยกเครดิตให้บาสหมดเลย แต่บาสไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับ บาสจะบอกแม็กเสมอว่ามันเกิดขึ้นเพราะเราทั้งคู่ทำมันไปด้วยกัน ความพิเศษของสเปเชียลนี้ทุกคนจะต้องเรียกพี่โจฮันว่า “โจฮันนี่” แน่นอน มันน้วย มันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับที่ผ่านมา อะไรก็ยอมเขาไปหมด พี่โจคนดุได้หายไปแล้วครับ ซีนที่ไม่อยากให้พลาดแน่นอนว่าอ่างที่ทุกคนตามหาได้กลับมาแล้วครับ แต่จะเป็นอ่างอะไรก็ต้องติดตามนะครับ แล้วก็ซีนกางเต๊นท์ ตอนที่อ่านบทเราก็อยากเห็นภาพนั้นแล้วว่าจะออกมาเป็นยังไง แต่คิดว่าต้องน่ารักมากแน่ๆ ครับ”ด้าน “บาส” ที่รับบท “นอร์ธ” ก็ได้เผยว่า “ดีใจแทนทุกคนที่เป็นแฟนของคู่นี้มากๆ ครับที่จะได้เห็นเรื่องราวพิเศษหลังจากที่คบเป็นแฟนกันแล้วว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ตัวผมเองก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับแฟนๆ เหมือนกัน การได้เจอ พี่แม็ก เหมือนเราได้พี่ชาย คอยสอน แนะนำ ตักเตือน เพราะผมใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอด พี่แม็กก็เลยจะเป็นเหมือนคนที่มาตบๆ ให้ชีวิตเราเข้าที่เข้าทาง สำหรับในพาร์ทสเปเชียลนี้แฟนๆ จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่มากขึ้น มีความใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้น เพราะฉะนั้นมวลรวมมันเปลี่ยน จากที่เคยเกรงใจเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ หลังๆ เราก็จะเหิมเกริมแล้ว แล้วพี่เขาก็ยอมเราด้วยไง ทุกอย่างมันเหมือนกลับตาลปัตรไปหมดแม้กระทั่งท่านอน ซีนที่ทุกคนรอคอยรับรองว่าได้เห็นกันแน่นอนและรับรองว่าดีกว่าเดิม แต่ก็ไม่ได้มีแค่ความหวาน รสชาติอื่นก็มีเข้ามาผสมด้วย อยากให้ลองมาชิมไปพร้อมกันครับ”เรื่องราวสุดพิเศษของโจฮันนอร์ธจะเป็นอย่างไร? ติดตามชมได้ใน “Special Episode JohanNorth : The Glowing of Love” ออกอากาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 น. ทาง WeTV รับชม Trailer ได้ที่ https://youtu.be/wR279X1Ng68แฟนๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook : StudiowabisabiTH | Youtube : StudioWabiSabi | IG : studiowabisabith | X : wabisabith#StudioWabiSabi #SpecialJohanNorth#FoureverYouProject #MaxkyBas