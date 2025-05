ใจละลาย!! “คริส-สิงโต” ปาโมเมนต์ความฟินดูตอนแรกซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” สุดฮ็อบกับงาน “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย : The First Ex-Morning”

อบอวลไปด้วยมวลความสุขตลอดงานดูตอนแรกซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” อากาศที่แปรปรวน ยังไม่เท่าแฟนเก่าที่ปรวนแปร จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่มัดรวมทุกโมเมนต์ฟินที่ชาวพีรญา (ชื่อแฟนคลับ) ทุกคนรอคอย ในงาน“เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย : The First Ex-Morning” กับผลงานการแสดงคู่กันอีกครั้งของคู่จิ้นสุดฮอต “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ“สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจนบัตร Sold Out ซึ่งแฟนๆ ยกทัพมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความทรงจำที่แสนพิเศษครั้งสำคัญกันแน่นโรงภาพยนตร์ และได้ร่วมดูตอนแรกไปพร้อมกับนักแสดง และผู้กำกับฯ คุณภาพ“ลิท-ผดุง สมาจาร” ณ ชั้น 6 สยามพารากอน-โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex พร้อมกับใจละลายไปกับโมเมนต์สุดฮ็อบชวนเคลิ้มจาก“คริส-สิงโต” ที่ทำเอาแฟนๆ ส่งต่อความฟินสนั่นโซเชียลกับแฮชแท็ก #TheExMorningEP1 กันยกใหญ่เลยทีเดียวเติมเต็มความคิดถึงด้วย Special Show สุด Exclusive จาก “คริส-สิงโต” ที่จับไมค์ร้องเพลง“สิ่งที่คิด (BETTER THAN)” และเพลง “รักก็ได้ (Morning Love)” เพลงประกอบซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” ของทั้งคู่ที่ทำเอาแฟนๆ ใจฟู พร้อมกดชัตเตอร์รัวๆ เก็บภาพความสุขกันชุดใหญ่ จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” และยังรับบท “ริต้า” ในเรื่องชวน “คริส-สิงโต” ขึ้นบนเวทีกล่าวต้อนรับแฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่งาน “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The First Ex-Morning” และร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวความน่าสนใจของซีรีส์ จากนักข่าว TOP บน ดิ่งสู่ TOP ล่างและความเปลี่ยนแปลงบ่อยของแต่ละตัวแสดง ที่ทั้งคู่กลับมาเล่นซีรีส์คู่กันในบท “ปฐพี” (คริส) นักข่าวพยากรณ์อากาศ ฉายา “เจ้าชายพยากรณ์” เกิดหัวร้อนสาดกาแฟใส่หน้า “เต้” (อู๋ ธนบูรณ์) นักข่าวรุ่นน้องที่ไม่ถูกกัน จากนักข่าวดาวรุ่งกลายเป็นดาวร่วง ทำให้ได้กลับมาเจอกับ “ตามตะวัน” (สิงโต) โปรดิวเซอร์หนุ่มดีกรีจบจากเมืองนอกเพื่อมาช่วยกู้สถานการณ์ให้ปฐพี แต่ความพีคคือทั้งสองคนเป็นแฟนเก่ากัน ที่ต้องมาลุ้นว่าถ่านไฟเก่าจะจุดติดกลับมาได้หรือไม่ พร้อมร่วมพูดคุยถึงอีกหนึ่งความน่าสนใจในซีรีส์เรื่องนี้ที่มี “Easter egg” เป็นกิมมิคน่ารักๆ ที่แอบหยอดไว้ในซีรีส์ที่เกี่ยวกับการเดินทางของ “คริส-สิงโต” ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยกัน ให้แฟนๆ ได้จับสังเกตไปพร้อมกัน เช่นเรื่องของชื่อ “ตามตะวันและปฐพี”ความหมายคล้ายกับชื่อ “พี่อาทิตย์กับก้องภพ”จากเรื่อง “SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” หรือเรื่องแมวที่ตามตะวันเก็บมาเลี้ยง ชื่อน้องโซเซ ก็มาจากเพลง “โซซัดโซเซ” ซึ่งเป็นเพลงประกอบในซีรีส์เรื่องแรกที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันและการได้ย้อนกลับไปใส่ชุดนักศึกษา ความทรงจำสมัยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือใน Trailer ที่ “คริส-สิงโต” ใส่ชุดมาสคอตสิงโตและเต่าเป็นชื่อและฉายาของทั้งคู่ ที่สำคัญเป็นที่มาของน้อง King man ด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย Easter egg ให้แฟนๆ ได้ติดตามตลอดทั้งเรื่อง เรียกได้ว่าเป็นการส่งพลังความสุขความอบอุ่นหัวใจให้แฟนๆ สมกับการรอคอยสุดๆเลยทีเดียว พร้อมกับเชิญผู้กำกับฯ “พี่ลิท” ผู้กุมความลับเบื้องหลังซีรีส์เรื่องนี้ ซึ่งกลับมาร่วมงานกับ “คริส-สิงโต” อีกครั้งหลังจากเคยร่วมงานกันใน “SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” ขึ้นบนเวทีร่วมพูดคุยเบื้องหลังการทำงานอย่างสนุกสนาน และโมเมนต์จิ้นๆ ในกองถ่ายของทั้งคู่ให้แฟนๆ ได้ฮ็อบทั้งโรงภาพยนตร์ก่อนจะไปฟินกันต่อในซีรีส์ตอนแรกที่ร่วมรับชมไปด้วยกัน พร้อมส่งท้ายโมเมนต์ฟินๆ ด้วยโชว์พิเศษจาก “สิงโต” ที่คว้าไมค์ร้องเพลง “ความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น (TRUST ME)” และ “คริส” โชว์ร้องเพลง “แก้ข่าว (Renew)” ให้แฟนๆ ได้รับความสุข ความประทับใจกลับบ้านไปอย่างอบอุ่นติดตามภาพความประทับใจของงาน “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย : The First Ex-Morning” ได้ทาง Facebook / Instagram / X /Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV และสามารถรับชมซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22:30 น.