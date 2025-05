WHITE MUSIC เปิดตัว "สมุย" นักร้องคลื่นลูกใหม่ กับเพลง UP AND DOWN โซโลเดบิวต์แรก...โซฮอตจนทุกคนต้องหยุดมอง!

สร้างเสียงฮือฮาหนักมากหลังจากเปิดตัวภาพนิ่งและทีเซอร์ฮอตไฟลุกของ "สมุย" (สมุทร แก้ววัน) ศิลปินป็อปคลื่นลูกใหม่ล่าสุด ที่พร้อมซัดเข้าหาทุกคน ด้วยความสามารถที่ครบเครื่อง ทั้งร้อง เล่น เต้น แร็ป เสิร์ฟด้วย Performance ที่เห็นแล้วต้องหยุดมอง จาก WHITE MUSIC ค่ายคุณภาพที่ผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายภายใต้สังกัด GMM MUSIC"สมุย" ศิลปินใหม่มากความสามารถ และมากประสบการณ์ ผ่านการเป็นเด็กฝึกของบริษัทเพลงแนวหน้าแห่งวงการ K-POP อย่าง บริษัท SM Entertainment ต่อมาปี 2021 สมุยมีโอกาสเข้าร่วมรายการเซอร์ไวเวอร์สุดเข้มข้นอย่างรายการ LAZ iCON และในปี 2023 ได้เดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มอย่างวง DVI จากค่าย 4NOLOGUE ... วันนี้ "สมุย" กลับมาอีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวของค่าย WHITE MUSIC พร้อมกับประสบการณ์และสกิลที่สะสมมาอย่างเข้มข้น พร้อมที่ซัดเข้าหาทุกคน ด้วยเพลงป็อปที่สนุกสนาน แรปดุดัน และการเต้นที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องหยุดมอง!"UP AND DOWN" เพลงนี้ "สมุย" ตั้งใจบอกเล่าตัวตนความสนุก ขี้เล่น และความฮอตของสมุยที่อยู่ในจังหวะและท่าเต้นที่ชวนคนให้อยากขยับ UP AND DOWN ตาม โดยมีโฟร์-ประทีป สิริอิสสระนันท์ มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ และในเพลงนี้สมุยได้มีส่วนร่วมในการแต่งท่อนแร็ปเองด้วย ซึ่งพูดถึงอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ที่เป็นเสน่ห์ของผู้หญิง ถึงจะเอาใจยากแต่นิสัยแบบนี้นี่แหละที่มันน่าดึงดูด โดยในมิวสิกวิดีโอได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่างจีน–คำขวัญ ดวงมณีมาช่วยดึงเสน่ห์ของ ‘สมุย’ ออกมา ถ้าพูดถึงคำว่า ‘สมุย’ ทุกคนน่าจะนึกถึงฮอตและสีสันของทะเล ซึ่ง ‘สมุย - สมุทรแก้ววัน’ ก็เช่นเดียวกัน ในมิวสิกวิดีโอตัวนี้จึงมีการเล่นกับดีเทลของความเป็นไทยและดีเทลของเกาะสมุยลงไป เช่น ร้านสตรีทฟู้ดต้นมะพร้าวเอียง และห้องที่เต็มไปด้วยผ้าปาเต๊ะ ออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีรสชาติแซ่บๆ ต่างออกไปจากที่เราได้ดูกันในตลาดตอนนี้... "UP AND DOWN" ซิงเกิลแรกที่ สมุย - สมุทรแก้ววัน ได้โชว์เสน่ห์อย่างเต็มที่ผ่านทั้งดนตรีและท่าเต้นที่ใครๆ ก็อดไม่ได้ที่จะขยับและปล่อยใจสนุกไปกับ ‘คลื่น’ ลูกใหม่ลูกนี้รับชมมิวสิกวิดีโอ “UP AND DOWN - SAMUI” ได้ที่ YouTube : OfficialWhiteMusic และ Music Streaming ทุกช่องทางMV.UP AND DOWN : https://youtu.be/BYUG7lJ5qIw#SAMUI_K1#SAMUI_UPANDDOWN#WhiteMusicRecord#GMMMusic