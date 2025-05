เพลงแรกในโลก !“กุหลาบ” (F.Hero) แรงไม่หยุด ครองแชมป์ The Official Thailand Chart 13 สัปดาห์ติด

สร้างปรากฏการณ์เพลงไทยยุคใหม่ยังคงแรงแบบไม่มีแผ่วสำหรับศิลปินตัวพ่อแห่งวงการฮิปฮอปไทย “กอล์ฟ F.Hero” กับผลงานล่าสุด เพลง “กุหลาบ” Ft. ก้านตอง ทุ่งเงิน x SARAN ที่ตอนนี้กลายเป็นเพลงฮิตระดับชาติ หลังขึ้นครอง อันดับ 1 บน “The Official Thailand Chart” ติดต่อกันยาวนานถึง 13 สัปดาห์ กลายเป็นหนึ่งในเพลงไทยที่สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาร์ตนี้ชาร์ต “The Official Thailand Chart” ถือเป็นชาร์ตเพลงระดับสากลที่อ้างอิงจากข้อมูลการฟังจริงผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำ เช่น Apple Music, Spotify, Deezer และ YouTube โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ IFPI และ TECA ซึ่งการที่เพลง “กุหลาบ” ขึ้นแท่นเพลงอันดับ 1 ต่อเนื่องถึง 13 สัปดาห์นั้น ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของศิลปินไทยบนเวทีสากลอย่างแท้จริงเพลง “กุหลาบ” ยังกลายเป็นกระแสไวรัลในโลก ที่มีผู้คัฟเวอร์และทำคอนเทนต์ตามกันอย่างถล่มทลาย สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของเพลงที่เข้าถึงผู้ฟังหลากหลายวัยได้อย่างชัดเจนF.Hero ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “ตอนรู้ว่าเพลงได้อันดับหนึ่งครั้งแรกก็ดีใจมากครับ แต่พอมันอยู่อันดับหนึ่งต่อเนื่องถึง 13 สัปดาห์ ยิ่งรู้สึกขอบคุณทุกคนมากขึ้นไปอีก ผมและทีมงานลุ้นกันทุกสัปดาห์เลยจริง ๆ อยากให้เพลงนี้อยู่ในใจคนฟังไปนาน ๆ และสัญญาว่าจะมีเพลงใหม่ ๆ ดี ๆ มาฝากแน่นอนครับ”“The Official Thailand Chart by TECA” ชาร์ตเดียว Real Music, Real Hits ติดตามอันดับเพลงฮิตทุกสัปดาห์ รวบรวมเพลงเปิดมากที่สุดจากบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมในไทย ได้ทางFacebook: https://www.facebook.com/TheOfficialThailandchart/Instagram: https://www.instagram.com/teca_pnrWebsite: https://www.teca.co.th#กุหลาบ #กอล์ฟFHero #ก้านตองทุ่งเงิน #ป๊อป #ฮิปฮอป #หมอลำ #TheOfficialThailandChart